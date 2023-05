Pro Elegantes, hochwertiges Design

Hervorragender 120Hz Bildschirm

IP53-Wasserdichtigkeit

Beeindruckende Hauptkamera Kontra Frustrierende MIUI-Software

Begrenzt auf 128 GB Speicherplatz

Fazit Das Note 12 Pro ist ein klarer Rückschritt gegenüber dem Pro+, aber auch deutlich günstiger. Es ist ein großartiges Handy für das Geld, obwohl das Gleiche für viele ähnlich teure Geräte gesagt werden kann. Xiaomi Redmi Note 12 Pro bei Amazon kaufen

Die Redmi Note 12-Serie von Xiaomi umfasst insgesamt vier Handys in Europa und einige weitere in China. Das Note 12 Pro+ und seine 200-Megapixel-Kamera bekommen die meiste Aufmerksamkeit, aber es ist wichtig, die günstigeren Modelle nicht zu ignorieren. Mit 339 € ist das reguläre Note 12 Pro deutlich günstiger, wobei die Kamera und die Aufladegeschwindigkeit die deutlichsten Abstriche sind.

Aber beim Testen des Smartphones ist es bemerkenswert, wie schnell diese Verschlechterungen in den Hintergrund treten. Das macht das 12 Pro zu einem echten Mittelklasse-Anwärter, bei dem die Stärke der Konkurrenz das Haupthindernis für den Kauf ist. Hier ist unser vollständiger Testbericht.

Design & Gehäuse

Vorder- und Rückseite aus Glas

IP53 Schutzklasse

3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Das Redmi Note 12 Pro hat ein nahezu identisches Design wie das 12 Pro+, das teuerste Modell der Serie. Das macht sich bei ersterem sehr gut bemerkbar: Das 12 Pro sieht aus wie ein Flaggschiff und fühlt sich auch so an.

Der einzige Kompromiss im Vergleich zu High-End-Telefonen ist vielleicht, dass die Glasrückseite nicht aus dem verstärkten Gorilla Glass besteht. Das Note 12 Pro ist dadurch anfälliger für Schäden, aber wir sind zuversichtlich, dass es die meisten Stürze übersteht.

Für den Preis erhalten Sie auch einen beeindruckenden Schutz gegen Wasser. Die Schutzart IP53 bedeutet, dass es Staub und Spritzwasser gut verträgt, obwohl es ein vollständiges Eintauchen in eine Badewanne nicht überleben dürfte.

Die Entscheidung für Kunststoff anstelle von Aluminium an den Seiten verleiht dem ansonsten "rutschigen" Telefon mehr Grip. Das bedeutet, dass man auf eine Hülle verzichten kann, obwohl es mit der im Lieferumfang enthaltenen Silikonhülle viel angenehmer zu halten ist.

Es stehen drei Farboptionen zur Auswahl, aber die "Midnight Black"-Version, die Sie auf den Fotos sehen, ist bei weitem die am stärksten reflektierende. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Rückseite des Telefons auch als Spiegel dienen könnte.

Wenn Sie keine Schutzhülle verwenden, müssen Sie auch mit vielen Fingerabdrücken und anderem Schmutz rechnen. Beides sammelt sich auf dem 12 Pro schnell an. Seien Sie also darauf vorbereitet, die Rückseite des Handys genauso oft zu reinigen wie die Vorderseite.

Das 12 Pro sieht aus und fühlt sich an wie ein Flaggschiff-Handy

Glücklicherweise können diese beiden Bedenken ausgeräumt werden, wenn Sie sich stattdessen für eine "Polarweiß"- oder "Himmelblau" Ausführung entscheiden. Diese schimmern im Licht, anstatt die Umgebung zu reflektieren. Xiaomi könnte daran arbeiten, die CE-Informationen und das Redmi-Branding dezenter zu gestalten, aber beide sind leicht zu übersehen.

Aber egal, für welche Farbe Sie sich entscheiden, das Kameramodul ist hier das entscheidende Merkmal. Es ist nicht sonderlich attraktiv, sitzt aber beeindruckenderweise fast bündig mit der Rückseite des Telefons. Wenn Sie eine Hülle verwenden, wackelt es überhaupt nicht, wenn Sie es mit der Vorderseite nach oben auf einen Tisch legen - das ist etwas, das wir wirklich zu schätzen wissen.

Mit 187 g ist das Note 12 Pro deutlich leichter als die meisten Handys mit so großen Displays. Es fühlt sich dadurch etwas weniger hochwertig an, aber wir vermissen die zusätzliche Masse, die es mit sich bringt, keineswegs.

Da es aber keinen Fingerabdrucksensor im Display gibt, müssen Sie sich stattdessen auf den physischen Sensor verlassen, der in den Power-Button integriert ist. Er ist nicht ganz so praktisch, aber einfach einzurichten und eigentlich zuverlässiger. Das fühlt sich ganz und gar nicht wie ein Kompromiss an.

Wie erwartet, gibt es einen USB-C-Anschluss zum Aufladen. Aber es ist eine angenehme Überraschung, dass die 3,5-mm-Audiobuchse vorhanden ist. Wenn Sie tolle kabelgebundene Kopfhörer haben, die darauf angewiesen sind, ist es großartig, dass Sie keinen Adapter benötigen.

Ansonsten sind die Vibrationsmotoren des Note 12 Pro so gut, wie man es bei einem Smartphone nur sein kann. Ihr subtiles haptisches Feedback macht das Sperren des Telefons, Multitasking und die Auswahl von Apps zu einem noch intensiveren Erlebnis.

Bildschirm & Lautsprecher

Ausgezeichneter 6,67-Zoll-OLED-Bildschirm

120Hz Bildwiederholrate

Ordentliche Stereo-Lautsprecher

Beeindruckend ist das Display des Note 12 Pro, das auf fast jedem High-End-Gerät eine gute Figur abgeben würde.

Es ist ein 6,67 Zoll, 1080×2400 OLED-Panel. Es gibt zwar Bildschirme mit höherer Auflösung, aber für die meisten Menschen sind sie keine Notwendigkeit - vor allem nicht in dieser Preisklasse.

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen Konkurrenten ist jedoch das flache Display. Die meisten Smartphones entscheiden sich für eine gebogene Version, die für ein etwas intensiveres Seherlebnis sorgt, da sich die Inhalte bis zu den Rändern erstrecken.

Wir persönlich bevorzugen den Ansatz des Note 12 Pro, der immer noch großartig aussieht, aber auch eine attraktive Symmetrie beibehält. Gleichgroße, schmale Ränder rund um den Bildschirmrand sehen unserer Meinung nach einfach besser aus.

In fast jeder erdenklichen Situation sieht das Display hervorragend aus. Satte und leuchtende Farben erwecken Spiele, Videos und soziale Inhalte zum Leben, und dennoch bleiben viele Details und beeindruckende Blickwinkel erhalten.

Sie wird nur von einer kleinen Lochkamera unterbrochen, die aber gut genutzt wird. Sie nimmt nicht nur Selfies auf, sondern kann auch zum Entsperren des Geräts mit dem Gesicht verwendet werden.

Die Entscheidung für OLED bedeutet, dass sowohl der Kontrast als auch die Farbintensität erstklassig sind, obwohl Sie letztere durch Auswahl eines anderen Farbschemas in den Einstellungen verringern können.

Eine weitere Besonderheit ist die 120-Hz-Bildwiederholfrequenz, die manuell aktiviert oder automatisch zwischen 60 und 120 Hz umgeschaltet werden kann, je nachdem, was Sie gerade tun. Der automatische Modus schont die Akkulaufzeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders glatte und flüssige Darstellung, wie man sie von einem Bildschirm mit hoher Bildwiederholfrequenz kennt.

In fast jeder erdenklichen Situation sieht das Display hervorragend aus

Xiaomi behauptet, dass Sie eine Spitzenhelligkeit von bis zu 900 nits erreichen können, und dass Sie das Handy bei fast allen Lichtverhältnissen bequem draußen benutzen können, insbesondere mit einem speziellen "Sonnenlichtmodus", wenn Sie die automatische Helligkeit ausschalten.

Wie das 12 Pro+ verfügt auch das reguläre 12 Pro über zwei Stereolautsprecher mit dem üblichen nach unten gerichteten Gitter und einem zweiten oben auf dem Smartphone. Dies ist eine bessere Option als die Verwendung des Ohrhörers und trägt dazu bei, dass das Telefon einen beeindruckenden Klang liefert.

Erwarten Sie keinen raumfüllenden Klang, aber kristallklare Stimmen und detailreiche Musik sind sehr wohl möglich. Es gibt sogar einen anständigen Bass, so dass sich das Handy hervorragend für gelegentliche Videos oder das Surfen in sozialen Medien eignet. Wenn Sie eine bessere Qualität benötigen, können Sie jederzeit Bluetooth oder die 3,5-mm-Audiobuchse verwenden.

Technische Daten & Leistung

MediaTek Dimensity 1080 5G-Chip

Beeindruckende Leistung, auch bei Spielen

Nur 128 GB nicht erweiterbarer Speicher

Das Note 12 Pro wird von MediaTeks Dimensity 1080 angetrieben, einem 2022er-Chip, der speziell für Mittelklasse-Handys entwickelt wurde.

Der Dimensity 1080 Chip ist ausreichend leistungsfähig für alltägliche Aufgaben wie Nachrichten, E-Mails, soziale Medien und das Ansehen von Videos sowie für Multitasking und den schnellen Wechsel zwischen Apps.

In Kombination mit der Bildwiederholfrequenz von 120 Hz können Sie ein seidenweiches Navigationserlebnis erwarten, das sich viel hochwertiger anfühlt, als es der Preis des 12 Pro vermuten lässt… meistens jedenfalls.

Wir sagen "größtenteils", denn während unserer Testzeit gab es gelegentliches Stocken und ein paar Fehler, die aber eher mit der Software als mit mangelnder Leistung zusammenzuhängen scheinen.

Keine großen Leistungseinbußen im Vergleich zu High-End-Handys

Wenn es um Spiele geht, kann das Handy die meisten Gelegenheitsspiele problemlos bewältigen. Bei einigen der anspruchsvollsten Spiele im Play Store kommt es zu einer gewissen Leistungseinbuße. Besonders auffällig sind die Einbrüche der Bildwiederholrate in Asphalt 9. Aber Spiele wie Call of Duty: Mobile und PUBG Mobile sind relativ flüssig und sehr gut spielbar.

Dennoch kann man an anderer Stelle mehr Leistung bekommen, wie die Benchmarks unten zeigen, wo das 12 Pro hinter einigen ähnlich teuren Geräten zurückbleibt:

Der Mangel an internem Speicher könnte ein Knackpunkt sein, wenn auch nur bei der globalen Version. Das einzige in Europa erhältliche Modell hat nur 128 GB und der Speicher kann nicht per microSD-Karte erweitert werden.

Da etwa 28 GB davon von Systemdateien belegt werden, die Sie nicht entfernen können, bleibt Ihnen nicht viel freie Kapazität. Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie den Großteil Ihrer Daten in der Cloud speichern müssen.