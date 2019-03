Das Software- und Beratungsunternehmen bietet branchenspezifische Unternehmenslösungen auf Basis von Microsoft Dynamics AX beziehungsweise Dynamics 365 an. Inway Systems hat mehrere Tochterunternehmen in Köln, Chemnitz, Berlin und Hamburg und ist ein Microsoft-Partner mit der Kompetenz Gold ERP sowie zertifizierter ELO Business Partner im Bereich Dokumenten-Management.

Die Inway Systems GmbH beschäftigt vor allem ERP-Consultants, Entwickler und Vertriebsmitarbeiter. In diesem Bereich freuen wir uns über qualifizierte Bewerbungen.

Herausragende Initiativen

Green IT

Nachhaltigkeit und Achtsamkeit werden immer wichtiger, daher verfolgen wir das konsequente Konzept "Green IT" zu diesem selbsternannten Herzensthema. Angefangen bei der Regel "Alles in Glasflaschen" über ein (fast) papierloses und energiesparendes Bürogebäude bis hin zur Bio-Verpflegung mit regionalen Produkten.

Persönlichkeitstest

Zur Gestaltung einer harmonischen Teamstruktur nutzen wir im Bewerbungsprozess einen Persönlichkeitstest, um Menschen zu gewinnen, die sich mit unseren Werten und unserer Unternehmenskultur identifizieren können. Dies mindert das Konfliktpotenzial und steigert die Innovationskraft.

Willkommenskultur

Der Eintritt neuer Mitarbeiter wird frühzeitig unternehmensweit im Intranet kommuniziert. Am ersten Tag lernen diese ihre Teamkollegen, ihren Mentor sowie die fachlichen Kollegen von den anderen Standorten kennen. Beim gemeinsamen Mittagessen werden kurz Abläufe und Rituale (wie täglicher Spaziergang nach dem Mittagessen) erläutert.

Das sagen die Mitarbeiter:

94 Prozent der Mitarbeiter ­sagen: "Die Führungskräfte sind kompetent."

"Das Betriebsklima ist bei uns besonders erwähnenswert. Viele Mitarbeiter sind über die Arbeit hinaus freundschaftlich verbunden. Bei Auseinandersetzungen geht es immer um die Sache, so dass man professionell weiterarbeiten kann."

Kontakt für Bewerber

bewerber@inway.de

www.inway.de