Arbeitsorganisation erfolgt in der Industrie 4.0 meist in Projektform. Einen internationalen Kompetenzstandard hierfür gibt es seit 2018. In vielen Projektausschreibungen wird er vorausgesetzt.

ICB4 ist eine internationale Norm, die alle wichtigen Kompetenzen im Projektmanagement definiert.

ICB4 ist eine internationale Norm, die alle wichtigen Kompetenzen im Projektmanagement definiert. Projektmanager gehen mit ICB4 sicher, den Kriterien künftiger Projektausschreibungen gerecht zu werden.