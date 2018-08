Das Business zielt mit APIs auf Kundenbindung durch individualisierte Services ab. Die Informatik denkt an die Entwickler, die den Fachabteilungen APIs schnell bereitstellen müssen, und natürlich an die Cloud. Modernes API-Management ist das Thema eines Webcasts am 13. September um 11 Uhr.

Markus Hieronimus, Executive & Sales Leader Hybrid Integration DACH bei IBM Deutschland, zeigt auf, wie Unternehmen IoT-Schnittstellen, neue Kundenschnittstellen und APIs für verschiedene Cloud-Szenarien managen. Er schildert, wie Entwickler APIs komfortabel über Self-Service-Portale nutzen können und wie ein zentrales API-Management sowie mehrere dezentrale API-Gateways Kontrolle über alle Schnittstellen ermöglichen.

Die Sicht des Analysten auf die API-Economy vertritt Axel Oppermann von Avispador. Fachjournalist Sven Hansel moderiert den Webcast.

