Die Dringlichkeit, den Klimawandel einzudämmen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, ist zu einer globalen Priorität geworden. In diesem Zusammenhang spielt Informationstechnologie eine entscheidende Rolle. Wie fast jeder andere Unternehmensbereich verursacht auch die IT Treibhausgasemissionen. Beispielsweise durch Rechenzentren und Software-Betrieb.

Sie bietet aber auch Lösungen zur Effizienzsteigerung und Emissionsreduktion. Laut einer Studie des Capgemini Research Institute verfügen jedoch nur sechs Prozent der weltweit befragten Unternehmen über eine nachhaltige IT. Dabei kann diese zu besseren ESG-Rankings, höherer Zufriedenheit der Kundschaft und Steuervorteilen führen. Deshalb gilt: Wenn Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeiten, muss die IT in die Maßnahmen einbezogen werden.

IT for Sustainability

Die in der IT entstehenden CO2-Emissionen sind Führungskräften und Mitarbeitenden oft nicht bekannt. Anders als in anderen Bereichen, wie dem Fuhrpark oder der Produktion, sind sie nicht direkt erkennbar und messbar. Um das zu ändern, ist es sinnvoll, die Mitarbeitenden in den IT-Abteilungen hinsichtlich Klima- und Umweltthemen zu schulen. So können sie ein Gespür dafür entwickeln, welche Auswirkungen ihre Tätigkeit auf die CO2-Emissionen des Unternehmens haben und wie sie diese zu reduzieren sind. Außerdem können gut im Thema Nachhaltigkeit geschulte Mitarbeitende ihre fachliche Expertise ergänzen und auch selbst nachhaltige, zukunftsweisende Maßnahmen im Unternehmen anstoßen.

Ein anderer Vorteil von Schulungen rund um Nachhaltigkeit: Mitarbeitende werden darauf vorbereitet, wie sich ihre Aufgaben sowie ihr Job durch die dringend notwendige nachhaltige Transformation verändern werden. Darüber hinaus eignen sie sich Fähigkeiten an, die nötig sind, um auf diese Veränderung zu reagieren. In vielen Bereichen entstehen durch den Wandel zum nachhaltigen Wirtschaften neue Rollen, die von Mitarbeitenden gefüllt werden müssen. Hier ein Überblick über fünf entstehende Berufsfelder und erforderliche Fähigkeiten im Bereich "IT for Sustainability":

1. Data Scientist mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Daten sind der Treibstoff der IT-Branche und können auch bei der Bewältigung von Nachhaltigkeitsproblemen eine entscheidende Rolle spielen. Data Scientists sind Expert:innen, die große Datenmengen analysieren. Dadurch können sie auch Einblicke in umweltbezogene Fragestellungen gewinnen. Zum Beispiel, indem sie Informationen zu erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, CO2-Emissionen und anderen ökologischen Aspekten aus den Daten extrahieren. Erforderliche Fähigkeiten umfassen neben Datenanalyse, maschinellem Lernen und statistischer Modellierung auch Umweltwissenschaften.

2. Nachhaltigkeitsarchitekt:in

Die IT-Infrastruktur spielt eine zentrale Rolle bei der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks von Unternehmen. Nachhaltigkeitsarchitekten entwerfen und implementieren umweltfreundliche IT-Lösungen, die dazu beitragen, den Energieverbrauch zu optimieren, Abfall zu reduzieren und die Nutzung erneuerbarer Ressourcen zu fördern. Sie haben fundierte Kenntnisse in den Bereichen Cloud Computing, Virtualisierung, Energieeffizienz und Umweltstandards. Energieeffizienzberater:in: Die Reduzierung des Energieverbrauchs ist ein zentraler Aspekt der Nachhaltigkeitsbemühungen eines jeden Unternehmens.

Wie Führungskräfte ethische Werte und Leitbilder vermitteln

Autoritärer und rücksichtslos an Profit orientierter Führungsstil stößt bei Arbeitnehmern zunehmend auf Unverständnis. Arbeitgeber und ihre Führungskräfte sind deshalb unter den Gesichtspunkten Mitarbeiterbindung und -motivation gut beraten, ihre Unternehmenskultur schnellstens auf Nachhaltigkeit, Diversität, Gleichberechtigung, Identifikation und technischen Fortschritt auszurichten und ihren Beschäftigten diese Werte glaubhaft durch eine ethische Führung vorzuleben. Grundwerte definieren

Überlegen Sie, welche Grundwerte und Moralvorstellungen Ihr Unternehmen vertritt. Definieren und entwickeln Sie Grundwerte, die für Ihr Unternehmen zählen. Wie verhalten Sie sich und wie Ihre Mitarbeiter? Entspricht das Verhalten den Grundwerten? Mitarbeiter befragen

Mitarbeiterbefragungen vermitteln ein aussagekräftiges Meinungsbild der Angestellten. Mit gutem Beispiel vorangehen

Zeigen Sie ihren Mitarbeitern, dass sie auch im privaten Umfeld ethisch und moralisch handeln und ihre Werte vertreten. Kommunizieren Sie offen, was das für Sie bedeutet. Vertrauensbasis schaffen

Vertrauen Sie ihren Mitarbeitenden und kommunizieren Sie, dass Sie umgekehrt ebenso Vertrauen erwarten. Geben Sie ihren Mitarbeitern nicht das Gefühl, dass Sie sie kontrollieren, vor allem dann, wenn es in den persönlichen Bereich eingreift. HR-Technologie optimieren

Durch Plattformen für Employee-Self-Service und Management-Self-Service werden die Aufgaben für HR-Abteilungen vereinfacht. Außerdem werden durch die Nutzung diese HR-Technologien der transparente Umgang und die Kommunikation mit den Mitarbeitern gefördert.

3. Energieeffizienzberater:innen

Im IT-Bereich unterstützen sie Unternehmen dabei, ihre Rechenzentren, Netzwerke und IT-Systeme energieeffizient zu gestalten. Sie analysieren den Energieverbrauch, identifizieren ineffiziente Prozesse und empfehlen Optimierungsmaßnahmen. Kenntnisse in den Bereichen Energieverwaltung, Energieeffizienz-Technologien und IT-Infrastruktur sind für diese Rolle unerlässlich.

4. Nachhaltigkeitsmanager:innen

Um sich als Unternehmen nachhaltig und zukunftssicher aufzustellen, ist ein ganzheitlicher Ansatz von entscheidender Bedeutung. Nachhaltigkeitsmanager:innen sind für die Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien in die Geschäftsstrategien von Unternehmen verantwortlich. Sie koordinieren Initiativen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, fördern die Nutzung erneuerbarer Energien, setzen Umweltstandards durch und überwachen die Nachhaltigkeitsleistung. Dafür ist es nötig, Daten auswerten zu können und in verschiedenen Bereichen des Unternehmens eine Expertise aufzubauen. Auch Kommunikationsfähigkeit, Geschäftsverständnis und Kenntnisse in Nachhaltigkeitsrichtlinien sind in diesem Bereich entscheidend.

5. Green Software Engineer

Die Entwicklung von umweltfreundlicher Software gewinnt an Bedeutung, da Unternehmen zunehmend nach grünen Lösungen suchen, um ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Green Software Engineers sind für die Gestaltung und Entwicklung von Softwarelösungen verantwortlich, die energieeffizient sind und nachhaltige Prinzipien berücksichtigen. Sie nutzen ihre Programmierkenntnisse, um umweltfreundliche Algorithmen zu entwickeln, ressourcenschonende Prozesse zu optimieren und den CO2-Fußabdruck von Softwareprodukten zu minimieren.

Neue Karrieremöglichkeiten für Fachkräfte

Die IT-Branche spielt für Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Nachhaltigkeit und der Bewältigung des Klimawandels. Neue Berufsbilder im Bereich "IT for Sustainability" bieten spannende Karrieremöglichkeiten für Fachkräfte, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten nutzen möchten, um einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu haben. Damit sie dies tun können, müssen Unternehmen ihnen jedoch das nötige Wissen und die richtigen Tools an die Hand geben. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, in die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften zu investieren und sicherzustellen, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Nur so können Unternehmen "IT for Sustainability" erfolgreich fördern, Chancen daraus ziehen und aktiv das Klima schützen. (pg)