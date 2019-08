Das Thema Future of Work betrifft grundlegende Kerngebiete der Personalarbeit. Dazu gehören die Organisations- und Personalentwicklung; eine Herausforderung für die HR - bleibt ihr doch kaum die Zeit, die täglichen Aufgaben angemessen zu bewältigen. Strategische Themen kommen oft zu kurz.

75 Prozent der Unternehmen möchten die Effizienz ihrer HR steigern. Um die richtigen Maßnahmen zu treffen, ist es wichtig, tiefe Einblicke in die individuellen HR-Prozesse zu bekommen. Wo geht wertvolle Zeit verloren? An welcher Stelle ist eine Optimierung notwendig?

PeopleDoc, Anbieter cloudbasierter Personalmanagementlösungen, ermöglicht HR-Verantwortlichen mit innovativen Reporting-Tools, wichtige Informationen und neue Erkenntnisse zu gewinnen:

Eruieren Sie notwendige Verbesserungen Ihrer HR-Services.

Optimieren Sie auf Basis der Daten HR-Prozesse, identifizieren Sie Engpässe und verbessern Sie so die HR Performance.

Messen Sie die Mitarbeiterzufriedenheit, erkennen Sie Schwachstellen und leiten passgenaue Maßnahmen ab.

Auf Basis dieser Insights können Sie Ihre HR-Services zielgerichteter und mitarbeiterorientierter erbringen. Ein Beispiel: Personalabteilungen erkennen mithilfe von PeopleDoc Advanced Analytics, dass sie zu viel Zeit mit der Beantwortung wiederkehrender Fragen verbringen. Dabei geht wertvolle Zeit verloren, die in strategische Entscheidungen investiert werden könnte.

Dieses Problem ließe sich durch die Implementierung einer Wissensdatenbank lösen. Hier rufen Mitarbeiter selbstständig Informationen zu wichtigen HR-Themen ab. Mit PeopleDoc Advanced Analytics erkennen Sie solche Schwachstellen sofort und merzen sie aus. Diese Lösung hilft auch, die Compliance einzuhalten. Werten Sie mit wenigen Klicks aus, ob Zertifizierungen auslaufen. Wieder haben Sie wertvolle Zeit gewonnen, die Sie in Ihr Future-of-Work-Konzept investieren können.

Arbeiten mit frei konfigurierbaren Dashboards

Während sich Analysetools in anderen Unternehmensbereichen durchgesetzt haben, werden sie in HR-Abteilungen nur zögerlich eingesetzt. Die Gründe: Oftmals fehlt der passende Ansatz der Datenaufbereitung. Nur dadurch werden Datensammlungen zu wertvollen Insights, aus welchen sich Handlungsempfehlungen ableiten lassen. Frei konfigurierbare Dashboards zeigen Ihnen nur die Daten an, die relevant für Sie sind. So erhalten Sie einen Überblick, welche Probleme zuerst gelöst werden müssen. Gehört das Management der Compliance zu Ihrem Tagesgeschäft? PeopleDoc Advanced Analytics überwacht Aufbewahrungsfristen und zeigt Ihnen, welche Dokumente fehlen.

Analysieren Sie die Fortschritte mit PeopleDoc Advanced Analytics und behalten Sie sie im Blick. Treffen Sie strategische Entscheidungen auf Grundlage fundierter Daten. Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen mit einer wachsenden Loyalität und einer gesteigerten Produktivität danken.

PeopleDoc auf der Zukunft Personal

Die cloudbasierte HR-Service-Delivery-Plattform von PeopleDoc reicht vom Employee File Management über Employee Case Management inklusive Mitarbeiterportal über die Prozess-automatisierung bis zu eVault-Funktionalitäten. Treffen Sie uns auf der Zukunft Personal Europe - Stand E19, Halle 3.2. (hk)