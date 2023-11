"Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein", sang 1974 Reinhard Mey. Für Smartphone-Besitzer gilt das aber keineswegs: Die Nutzung von Internet und Apps ist an Bord von Flugzeugen entweder überhaupt nicht möglich oder kostet sehr viel Geld. Jetzt gibt es für Passagiere der Lufthansa aber wenigstens ein klein wenig mehr Freiheit.

Denn ab Mitte Januar 2024 dürfen Passagiere auf Kurz- und Mittelstreckenflügen der Lufthansa kostenlos Messenger-Dienste wie Whatsapp nutzen. Das teilte die deutsche Fluglinie jetzt mit. Die Passagiere dürfen beliebig viele Nachrichten inklusive Fotos verschicken und empfangen. Ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung. Bisher war das kostenlose Chatten laut Spiegel Online nur für maximal 30 Minuten möglich. Ansonsten zahlen Sie laut Check24 3 Euro für das Chatten in einem Lufthansa-Flugzeug.

Konkret gilt das "Free Messaging"-Angebot in den Flugzeugen der A320-Familie, die über WLAN verfügen. WLAN soll in rund zwei Drittel der auf diesen Strecken eingesetzten Maschinen vorhanden sein. Das kostenlose Messaging ist auf mit dem Lufthansa-WLAN verbundenen Smartphones und Tablets erlaubt.

Wer über das Messaging hinaus das Internet nutzen und beispielsweise streamen oder Mails schreiben und empfangen will, muss dafür aber weiterhin in den Lufthansa-Maschinen bezahlen. Allerdings will die Kranich-Linie dafür die Kosten "um fast 50 Prozent" reduzieren. Diese neuen Tarife gelten ebenfalls ab Mitte Januar 2024. Die bisherigen Preise sind laut Check24:

Surfen (Flug unter 90 Minuten): 5 Euro / (Flug über 90 Minuten): 7 Euro

Streamen (Flug unter 90 Minuten): 10 Euro / (Flug über 90 Minuten): 12 Euro

Voraussetzung: Anmeldung erforderlich

Passagiere können sich aber nicht einfach in den Flieger setzen und sofort los texten. Denn die Lufthansa verlangt vorher eine Anmeldung: "Voraussetzung für die Nutzung des neuen kostenlosen Services ist aber der Log-In in FlyNet mit einer Miles & More Service-Kartennummer oder mit einer bei der Lufthansa Group Travel ID registrierten E-Mail-Adresse. Eine neue Anmeldung beziehungsweise Registrierung ist auch während des Fluges noch möglich". (PC-Welt)