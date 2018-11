Egal, ob Verbindungsprobleme auftreten, die Installation oder Aktualisierung von Whatsapp nicht funktioniert, der Versand oder der Empfang von Nachrichten nicht möglich ist, Mediendaten sich nicht verschicken oder herunterladen lassen oder Sie Probleme mit der Aktualisierung der App haben: PC-WELT zeigt Ihnen, was sich hinter den einzelnen Fehlermeldungen sowie Fehlercodes verbirgt und wie Sie die nervigsten Probleme lösen können.

1. Whatsapp lässt sich nicht installieren oder aktualisieren

Schon bei der Installation oder bei der Aktualisierung der Whatsapp-Anwendung auf Ihrem Smartphone kann es zu Problemen kommen. Um welchen Fehler es sich dabei genau handelt, zeigt Ihnen die Applikation dann in Form eines Codes oder einer Meldung an. Generell sollten Sie hier aber beachten, dass Ihr Smartphone mindestens mit dem Betriebssystem Android 2.3.3 oder neuer ausgestattet sein muss. Auch reine WLAN-Geräte wie etwa Tablets ohne SIM-Kartenslot werden nicht unterstützt.

Lösung bei der Meldung "Es ist genügend Speicherplatz verfügbar": Wenn Sie Whatsapp auf Ihrem Smartphone installieren möchten und diese Fehlermeldung erscheint, sollten Sie den Zwischenspeicher der Google-Play-Store-App leeren und die Daten löschen. Das lässt sich in den Einstellungen unter "Apps & Benachrichtigen -› App Info -› Google Play Store -› Speicher" erledigen. Tippen Sie dort auf die Option "Cache leeren" sowie auf "Daten löschen". Nach einem Neustart können Sie von Neuem versuchen, die Messenger-Anwendung auf Ihrem Gerät zu installieren. Falls dieser Lösungsansatz nicht zum Erfolg führen sollte, müssen Sie noch weiteren Speicherplatz auf Ihrem Smartphone schaffen. Um dies zu erreichen, können Sie beispielsweise mit der kostenlosen App SD-Maid Dateileichen aufspüren und installierte Apps von unnötigem Datenballast befreien. Das Verschieben großer Dateien wie zum Beispiel hochauflösender Fotos oder Videos von Ihrem Smartphone auf eine externe Speicherkarte ist ebenfalls eine Möglichkeit.

Lösung bei den Codes 101, 498 und 919: Wenn Ihr Smartphone bei der Installation oder Aktualisierung eine dieser Fehlermeldungen anzeigt, empfiehlt es sich, wie beim eben beschriebenen Problem vorzugehen und zu überprüfen, ob Ihr Gerät genügend freien Speicherplatz bietet. Im Anschluss daran laden Sie über diesen Link die Whatsapp-APK auf Ihr Smartphone herunter. Diese finden Sie dann im Download-Ordner. Wenn Ihr Smartphone noch nicht über die aktuelle Betriebssystemversion Android 8 verfügt, müssen Sie vor der Installation den Punkt "Unbekannte Quellen" in den Android-Einstellungen unter "Sicherheit" aktivieren. Erst danach können Sie Tools, die nicht direkt aus dem Play Store stammen, installieren. Bei Geräten ab Android 8 müssen Sie den Browser, über den Sie die APK heruntergeladen haben, als vertrauenswürdige Quelle bestätigen.

Lösung bei Meldung "Nicht in deinem Land verfügbar": Auch in diesem Fall können Sie die Whatsapp-Anwendung mithilfe der APK über diesen Link auf Ihrem Smartphone installieren.

Lösung bei den Codes 413, 481, 491, 492, 921, 927, 941 und DF-DLA-15: Sollte die App einen dieser Fehlercodes anzeigen, so öffnen Sie bitte die Einstellungs-App auf Ihrem Android-Gerät und scrollen danach zu dem Punkt "Nutzer und Konten". Tippen Sie dann auf Ihr Google-Konto und wählen Sie im Folgenden die Option "Konto entfernen". Schalten Sie Ihr Smartphone jetzt aus und starten Sie es gleich wieder neu. Öffnen Sie wiederum die Einstellungen und den Punkt "Nutzer und Konten". Über die Schaltfläche "Konto hinzufügen" hinterlegen Sie wieder Ihr Google-Konto. Im letzten Schritt müssen Sie hier auch den Zwischenspeicher der Google-Play-Store-App Ihres Smartphones säubern. Daraufhin starten Sie ein weiteres Mal den Versuch, Whatsapp auf Ihrem Gerät zu installieren. Wenn Sie Whatsapp aktualisieren möchten, können Sie überdies in den versteckten Whatsapp-Ordnern nach Dateien suchen, die Sie nicht mehr brauchen. Dafür benötigen Sie allerdings einen Dateimanager wie den "Total Commander - Dateimanager". Installieren Sie als Nächstes die kostenlose App auf Ihrem Smartphone und folgen Sie nun dem Pfad "Interner gemeinsamer Speicher -› Whatsapp -› Media". Hier finden Sie unter anderem alle versendeten und empfangenen Audiodateien, Dokumente, Fotos, Videos und GIFs. Löschen Sie die nicht mehr benötigten Dateien, um Platz zu schaffen. Grundsätzlich sollten Sie hier jedoch darauf achten, dass für die Installation und die Aktualisierung der Whatsapp-App ein GB freier Speicherplatz auf Ihrem Smartphone verfügbar ist.

2. Sie können sich nicht mit Whatsapp verbinden

Sehr ärgerlich ist es auch, wenn Sie sich nicht mehr mit Whatsapp verbinden können. Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie bitte als Erstes sicher, dass Sie die neueste Version des Whatsapp-Messengers nutzen. Dies erledigen Sie im Google Play Store. Suchen Sie hier bitte nach "Whatsapp" und aktualisieren Sie die Applikation, falls möglich. Überprüfen Sie darüber hinaus in den Einstellungen unter "Apps und Benachrichtigungen -› App-Info -› Whatsapp -› Datennutzung", ob die sogenann-ten "Hintergrunddaten" aktiviert sind. Sollte dies nicht zutreffen, holen Sie es nach. Auch ein Geräteneustart kann zum Erfolg führen. Falls das nicht weiterführt, könnte es auch an der Internetverbindung liegen. Wenn Sie über Ihre mobilen Daten surfen, deaktivieren Sie in der Einstellungs-App auf Ihrem Smartphone unter "Netzwerk & Internet" zunächst das Mobilfunknetz, um es anschließend wieder anzuschalten. Sind Sie über WLAN mit dem Internet verbunden, deaktivieren Sie dieses ebenfalls und schalten es daraufhin wieder ein. Ein Routerneustart kann Ihnen bei einer fehlenden Internetverbindung gleichfalls helfen.

3. Nachrichten lassen sich nicht senden oder empfangen

Falls Sie keine Nachrichten versenden oder empfangen können, liegt das zumeist auch an einer fehlenden oder mangelhaften Internetverbindung. Stellen Sie daher zuerst sicher, dass diese funktioniert. Gehen Sie hier wie bei dem Problem "Sie können sich nicht mit Whatsapp verbinden" vor und starten Sie Ihr Smartphone neu. Sollte die Internetverbindung nicht die Ursache des Fehlers sein, ist es möglich, dass Sie die Nummer Ihres Kontaktes im falschen Format eingegeben haben. Das korrekte internationale Format fängt mit einem "+" an, geht ohne Leerzeichen dazwischen mit der Netzvorwahl ohne die 0 am Anfang weiter und endet dann ohne Leerzeichen mit der vollständigen Telefonnummer. Das könnte etwa so aussehen: +4915252001844. Ändern Sie also, wenn notwendig, das Format der eingespeicherten Nummer. Sollte auch das nicht zum Erfolg führen, könnte es sein, dass Ihr Kontakt Sie blockiert hat. Hier werden alle Nachrichten, die Sie senden, lediglich mit einem Häkchen angezeigt, bei Anrufen kann keine Verbindung hergestellt werden, das Profilbild des Kontaktes wird nicht aktualisiert und Sie können nicht auf die Zuletzt-Online-Angaben zugreifen. Eindeutig sind diese Indizien allerdings nicht.

4. Medienanhänge lassen sich nicht versenden oder herunterladen

Probleme mit dem Versenden oder Herunterladen von Mediendateien wie etwa Fotos, Videos oder Sprachnachrichten können unterschiedliche Ursachen haben. Darüber hinaus gilt es, die Internetverbindung Ihres Smartphones zu überprüfen. Vergewissern Sie sich bitte, dass ausreichend Speicherplatz auf Ihrem Mobilgerät verfügbar ist.

Außerdem sollten Sie überprüfen, ob das Datum und die Uhrzeit Ihres Telefons richtig eingestellt sind. Sollte das nicht der Fall sein, dann funktioniert die Verbindung zu den Whatsapp-Servern nicht. Um die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum auf Ihrem Smartphone einzustellen, öffnen Sie die Einstellungs-App auf Ihrem Gerät und scrollen nun zum Punkt "System" und anschließend zu "Datum & Uhrzeit". Aktivieren Sie hier am besten die Optionen "Autom. Datum/Uhrzeit" sowie "Automatische Zeitzone". Dadurch vermeiden Sie ähnliche Probleme in der Zukunft und stellen sicher, dass auch wirklich immer die korrekte Zeit auf Ihrem Smartphone angegeben ist. Der gleiche Lösungsansatz funktioniert im Übrigen auch, wenn eine von Ihnen gesendete Nachricht mit dem falschen Zeitstempel versehen sein sollte.