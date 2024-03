"Ghosting" gibt es leider nicht nur beim Dating - auch in der Berufswelt ist diese Praxis bei der Jobsuche verbreitet. Auf eine eingereichte Bewerbung oder sogar ein erstes Kennenlerngespräch folgt seitens der Recruiter immer häufiger kein Anruf, keine E-Mail, keine Rückmeldung an die oder den Bewerber (zwecks besserer Lesbarkeit verwenden wir im weiteren Text die männliche Form) - sondern einfach nur Stille.

Eine aktuelle Umfrage von LinkedIn zeigt: Einer von fünf Befragten (20 Prozent) hat bereits Erfahrungen mit "Job Ghosting" gemacht und fürchtet dieses Phänomen. Ohnehin empfindet ein Großteil der Befragten schon die Stellensuche an sich als frustrierend (44 Prozent), viele fühlen sich von dem Prozess gestresst (45 Prozent) - das Phänomen "Job Ghosting" hebt den Stress jedoch auf ein völlig neues Level.

Job Ghosting - schmerzhafte Ursachenforschung

Absagen kratzen immer am Selbstbewusstsein, aber wenn sich der potenzielle neue Arbeitgeber überhaupt nicht zurückmeldet, ist das besonders schmerzhaft. Beim sogenannten "Job Ghosting" wissen Bewerber überhaupt nicht, wie der Stand der Dinge ist und suchen im Zweifel die Schuld bei sich selbst. Am Ende bleibt nicht selten ein Gefühl der Enttäuschung oder sogar Minderwertigkeit - man empfindet die in die Bewerbung investierte Energie als verschwendet.

Das sind meine drei persönlichen Tipps und Taktiken, wie man mit "Job Ghosting" umgehen kann: