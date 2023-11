Der EU-Regulierung sei Dank: Apple hat in der neuen iPhone-15-Generation den Lightning-Anschluss durch USB-C ersetzt. Dadurch ergeben sich eine Menge Vorteile, denn mit dem entsprechenden Zubehör öffnen sich ganz neue Welten: Egal, ob beim Laden, Gaming oder Datentransfer.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf spannende Möglichkeiten, wie Sie USB-C im Alltag einsetzen können und was Sie unbedingt vor dem Kauf eines iPhone 15 (Pro) wissen sollten.

Datentransfer auf die iPhone-15-Modelle

Bevor wir über verschiedene Datentransfer-Optionen sprechen, sollten Sie wissen, dass Apple seinen Pro-Modellen höhere Übertragungsraten spendiert. Stehen Sie noch vor dem Kauf eines iPhone 15-Modells? Dann sollten Sie die Tatsache, dass USB-C nicht gleich USB-C ist, in Ihre Entscheidung einfließen lassen.

iPhone 15 (Plus) iPhone 15 Pro (Max) Standard USB 2 USB 3 Geschwindigkeit 480 Mbit/s 10 Gbit/s Ladegeschwindigkeit 50 % in 30 Min. (20 W) 50 % in 30 Min. (20 W)

Es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie Sie Daten aufs iPhone bekommen. Der einfachste Weg ist vermutlich Airdrop, doch was, wenn Aidrop mal nicht funktioniert oder die Datenmengen zu groß sind? Möglicherweise befinden sie sich auch auf einem externen Speichermedium. In diesem Fall können Sie auf einen kleinen Adapter für wenig Geld zurückgreifen.

Dieses Zubehör ist besonders für Fotografen perfekt: Mit dem Anker 2-in-1 USB-C Speicherkartenleser können Sie Ihre Fotos und Videos schnell aus der Kamera oder Drohne auf Ihrem iPhone sichten, sichern und mobil bearbeiten. Mit einem Gewicht von weniger als zehn Gramm und Maßen von 50 x 17 x 10 Millimeter passt dieser Adapter in jede (Hosen-)Tasche.

iPhone mit Ethernet-Kabel verbinden

Wenn Sie etwas mehr Geld in die Hand nehmen, können Sie sich auch den Adapter von Dockteck mit mehr Anschlüssen anschaffen.

Dieser bietet:

HDMI (4K-60 Hz)

Micro SD und SD (bis zu 104 MB/s)

2x USB 3.0 (5 GBit/s)

Stromversorgung über USB-C (bis zu 100 W)

Ethernet (bis zu 1 GBit/s)

Damit können Sie sogar Ihr iPhone via LAN-Kabel mit dem Internet verbinden. Schließen Sie dafür lediglich den Adapter an das iPhone an und deaktivieren Sie über das Kontrollzentrum die mobilen Daten und das W-LAN. In der Dynamic Island erscheint nun sogar ein entsprechendes LAN-Kabel-Symbol.

Externe Festplatte für Videos in ProRes 4K mit 60 fps

Mit dem iPhone 15 Pro (Max) können Sie sogar in ProRes 4K mit 60 fps filmen - allerdings nur dann, wenn Sie eine externe Festplatte angeschlossen haben. Damit das iPhone als Kamera noch leicht zu bedienen bleibt, empfehlen wir einen externen Speicherstick, wie den abgebildeten von Samsung. Dieser Stick unterstützt Leseraten von bis zu 400 MB/s und Schreibraten von bis 110 MB/s. Stecken Sie den Stick einfach in Ihr iPhone 15 Pro (Max), starten Sie die Kamera und aktivieren Sie in der oberen linken Ecke "ProRes". Am oberen Bildschirmrand wird Ihnen sogar angezeigt, wie viele Minuten Sie noch in diesem Modus filmen können.

Etwas schade ist, dass Sie nur ProRes-Videos auf dem USB-Stick speichern können: Slow-Motion-, Zeitraffer- oder einfach sehr lange Videos werden nach wie vor auf dem iPhone gelagert.

Andere iPhones laden

Mit dem iPhone 15 können Sie andere iPhone-Modelle laden. Folgendes sollten Sie jedoch beachten: Wenn Sie ein iPhone 15 (Pro) mit einem iPhone einer älteren Generation mit einem entsprechenden Kabel verbinden (via USB-C auf Lightning), versorgt automatisch das iPhone 15 (Pro) das ältere iPhone mit Strom - niemals umgekehrt.

Verbinden Sie jedoch zwei Modelle der iPhone-15-Generation miteinander, kommunizieren die beiden Geräte miteinander. Nun wird das Gerät mit geringerer Ladung mit Strom versorgt.

Natürlich können Sie mit einem geeigneten Kabel auch Ihre Airpods oder sogar Ihre Apple Watch laden.

USB-C: iPhone mit Fernseher verbinden

Besitzen Sie ein HDMI auf USB-C Kabel, können Sie den Inhalt Ihres iPhone 15 (Pro) leicht und schnell auf Ihren Fernseher übertragen. Sollten Sie einen Film in einer Video-Streaming-App ansehen, wird der Film automatisch auf der gesamten Bildschirmfläche angezeigt.

USB-C: Endlich richtiges Gaming auf dem iPhone

Nun könnte man sich fragen: Warum sollte man überhaupt sein iPhone via USB-C mit dem Fernseher verbinden, wenn es doch Technologien wie AirPlay gibt? Ganz einfach: Das iPhone 15 Pro (Max) kann zu einer richtigen Gaming-Konsole werden - und das beste Erlebnis bekommen Sie, wenn Sie das Gerät direkt an den TV anschließen.

Zusammen mit einem Bluetooth fähigen PS5- oder X-Box-Controller können Sie über Ihr iPhone auf dem Fernseher zocken. Oder Sie schaffen sich einen mobilen Controller an, mit dem Sie mit Ihrem iPhone auch von unterwegs aus komfortabel spielen können

Was Sie mit dem iPhone via USB-C nicht verbinden können

Wer bereits ein iPad Pro besitzt, wird dank Thunderbolt gewisses Zubehör benutzen können. So ist es etwa möglich, Webcams oder Audio-Interfaces an das iPad anzuschließen und zu nutzen. Apps wie Facetime erkennen etwa die angesteckte Kamera und wechseln automatisch zu dieser.

Mit dem iPhone ist dies nicht möglich - egal, ob Pro oder Nicht-Pro. Es scheint ganz so, als wenn USB 3.2 Gen 1 × 2 nicht leistungsstark genug ist, um externes Zubehör mit Strom zu versorgen. (Macwelt)