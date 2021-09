Es ist ja mittlerweile schon fast Routine: Auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) im Frühjahr stellt Apple die nächste große iOS-Version vor, im Herbst ist das Betriebssystem-Upgrade dann - wie aktuell iOS 15 (und iPadOS 15) - mit den neuen iPhones (und iPads) verfügbar. Doch ist dieses eine jährliche Major Release noch zeitgemäß, gibt es überhaupt noch relevante neue Funktionen für die Anwender oder ist das Thema ausgereizt?

"Wenn ich mir anschaue, welche Features die Anwender aufzählen können, dann ist die Liste sehr schnell beendet", erklärt Mark Zimmermann, Teamleiter Mobile Development EnBW und Autor von Fachbeiträgen, im Podcast. Man treffe immer noch Personen, die zum Beispiel nicht wissen, dass man mit Airdrop kabellos Bilder von einem iPhone an ein anderes iPhone, iPad oder einen Mac übertragen kann, so der Apple-Experte.

iOS: Mehr Nutzwert statt hippe Features

Beruflich begrüßt Zimmermann die jährliche Iterationswelt und die neuen Möglichkeiten, die Apple in die Systeme einbaut, an Frameworks bereitstellt und Entwickler damit auch antreibt. Aus Anwendersicht würde er Apple empfehlen, den Nutzern besser zu erklären, was sie eigentlich Cooles mit dem System machen könnten, anstatt ständig neue, hippe Features einzubauen. Es falle auf, dass sich die Menschen ein Betriebssystem-Update zum großen Teil nicht wegen der Features, sondern wegen neuer Emojis installieren.

Um hier in der Podcast-Episode etwas Aufklärungsarbeit zu betreiben, stellt Zimmermann eine Reihe herausragender Funktionen vor, die Apple mit iOS 15 verfügbar macht und erklärt ihre Funktionsweise. Ein Aspekt ist dabei etwa das Thema Datenschutz, ein Bereich, in dem Apple in den letzten Jahren - zum Ärger von Facebook, Google & Co. - sehr aktiv geworden ist und der in dem neuen Betriebssystem-Update mit Features wie Hide my Mail und iCloud+ Private Relay adressiert wird.

Außerdem berichtet Zimmermann unter anderem, welche Produktivitäts-Features in iOS 15 (Beta) ihm im Urlaub geholfen haben, entspannt ohne ständige Störungen durch Geschäfts-Mails und Social-Media-Benachrichtigungen Urlaub zu machen. Last, but not least gibt es noch einen Abstecher in den Bereich neue Business-Features von iOS 15 und die Frage, für welche Funktionen man das iPhone 13 braucht und wo ein älteres Gerät (ab iPhone 6S) ausreicht. (mb)