Künstliche Intelligenz wird die Art und Weise, wie wir in Zukunft arbeiten, immer stärker beeinflussen. Wenn wir zum Beispiel an ChatGPT denken, das zweifellos die menschliche Interaktion mit Maschinen revolutionieren wird, sollten wir es nicht nur als etwas betrachten, das die Arbeit des Menschen ersetzen wird - was bei einigen Berufszweigen unweigerlich der Fall sein wird. Vielmehr kann man künstliche Intelligenz als eine Möglichkeit ansehen, die Arbeitnehmenden dabei helfen wird, ihre Produktivität und im Umkehrschluss auch ihr Wohlbefinden zu steigern.

ChatGPT, eine weitere Revolution nach LinkedIn

Die Welt der Personalbeschaffung, die auf Dialogen und Worten basiert, kann ohne Frage von diesem neuen Tool profitieren. Es ermöglicht uns, mit der Maschine zu sprechen, und zwar nicht mehr durch eine Reihe von Klicks auf dem Bildschirm, sondern durch unsere Sprache. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich ChatGPT als die zweite große Revolution im Bereich Headhunting und HR nach LinkedIn bezeichne.

Vom Lebenslauf zur Stellenanzeige, aber wie?

ChatGPT kann für den Recruiter vor allem bei schriftlichen Bewerbungen von besonderer Hilfe sein. Zum einen kann das Tool Lebensläufe in einer weniger schematischen Form zusammenfassen und beim Verfassen von Stellenanzeigen behilflich sein. Zum anderen ist es in der Lage, Feedback-Mails mit positivem oder negativem Feedback voreinzustellen, neue Formeln vorzuschlagen, um passive Bewerber anzuziehen, und letztlich dabei zu unterstützen, die technischen Feinheiten bestimmter gesuchter Positionen zu vertiefen und besser nachzuvollziehen.

Wie ChatGPT während Interviews funktioniert

Bei Reverse haben wir eine erste Experimentierrunde in diesem Rahmen durchgeführt. Was wir erkennen konnten, ist eine beträchtliche Zeitersparnis bei sich öfters wiederholenden Aufgaben, sodass vermehrt komplexe Aufgaben erledigt wurden. Dies führt schließlich zu einem Mehrwert sowohl für den Mitarbeiter selbst als auch für das Unternehmen. Ein weiterer Vorteil von ChatGPT für den Recruiter ist die Unterstützung beim Durchführen von Interviews für die Besetzung spezifischer Stellen, mit denen er in der Regel keine Berührungspunkte hat.

ChatGPT kann Erklärungen liefern und Einblicke geben, um die technischen Fähigkeiten, die die gesuchte Person besitzen muss, besser zu verstehen. Nach heutigem Stand kann die künstliche Intelligenz sicherlich kein menschliches Bewerbungsgespräch ersetzen, aber mit der Zeit wird es immer mehr möglich sein, ein solches Gespräch zu simulieren. Jedoch wird dies immer nur auf technischem Wege erfolgen, da die Technologie nie völlig die fundamentale Rolle des Menschen im Bereich HR ersetzen kann.

Was ist mit denjenigen, die sich unsicher fühlen?

Wem es unangenehm ist, von einer Maschine beurteilt zu werden, sei gesagt, dass ChatGPT sowohl den Bewerbern als auch den Recruitern weiterhilft. Beispiele von mit ChatGPT erfolgreich durchgeführten Bewerbungsgesprächen für die Stelle des Softwareprogrammierers bei Google oder Amazon und für andere Positionen wie Kommunikationsberater oder Scrum Master, sind im Internet in aller Munde.

Das Potenzial von ChatGPT und das Problem des Datenschutzes

Das umfassende Potenzial dieses Tools ist allerdings noch lange nicht ausgeschöpft. ChatGPT ist eine Logic Learning Machine (LLM), die von der ihr zur Verfügung gestellten Informationen lernt. Wir wissen heute nicht vollends, auf Basis welcher Daten sie "trainiert" wurde, ihre Antworten basieren jedoch auf der Logik, auf der sich diese Daten stützen. Wenn wir uns nun vorstellen, dass wir ChatGPT unsere Unternehmensdaten anlernen lassen, entwickeln wir ein System, mit dem das gesamte "historische Gedächtnis" der Firma verwaltet und es den Mitarbeitenden ermöglicht wird, mittels menschlicher Sprache darauf zuzugreifen.

Der Wert eines "historischen Gedächtnisses"

Nehmen wir Reverse als Beispiel: Unsere Prozesse sind vollständig digital, da wir im Laufe der Jahre Tausende von Daten gesammelt haben, die die Wünsche der Kandidaten und die Präferenzen unserer Kundenunternehmen umfassen. Unsere Headhunter beispielsweise werben um Kandidaten auf einer digitalen Plattform, die eine doppelte Funktion innehat: Der Vergleich wird vereinfacht und das Kundenfeedback effizienter übermittelt, welche Ergebnisse dann in einer Datenbank gespeichert und an ChatGPT weitergeleitet werden können.

Dem Headhunter Empfehlungen (die Betonung liegt auf dem Wort Empfehlungen) zu unterbreiten, die auf dem "historischen Gedächtnis" unserer Recruiter basieren, ist etwas sehr wirkungsvolles, das sowohl unseren Kunden als auch den Kandidaten einen großen Mehrwert bieten kann.

Dies würde jedoch bedeuten, mit ChatGPT das "historische Gedächtnis" des Unternehmens zu teilen, wodurch zwangsläufig dem Datenschutz noch größere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, damit diese vertraulichen Daten nicht für jedermann zugänglich werden.

Vorsicht ist geboten

Wir befinden uns nach wie vor in einer Experimentierphase und künstliche Intelligenz ist äußerst vorsichtig einzusetzen: ChatGPT ist zweifellos ein sehr mächtiges Werkzeug, insbesondere in der Art und Weise, wie es mit der menschlichen Sprache interagiert. Wie alle großen Innovationen muss es jedoch mit höchster Achtsamkeit behandelt werden, insbesondere im Hinblick auf die Cybersicherheit von Unternehmen und den Schutz nicht nur sensibler, sondern auch strategischer Daten jeder Firma, die Kunde von ChatGPT werden möchte.

