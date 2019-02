Der WDR und Vodafone testen in einem gemeinsamen Projekt, wie sich TV- und Mediatheken-Inhalte mithilfe der neuen Übertragungstechnologie 5G technisch verbreiten lassen. Damit könnten sich Videos in hochauflösender 4K-Qualität drahtlos und ortsungebunden überall empfangen lassen.

Das ist der Plan: Sämtliche Fernseh-Inhalte überall (soweit Netzabdeckung vorhanden) in höchster Qualität empfangen. Von der TV-Sportübertragung bis zum Spielfilm in der Mediathek sollen, so das Szenario des Tests, sämtliche Inhalte in einer App in höchstmöglicher Qualität mobil abrufbar sein – ganz egal ob im fahrenden Auto, in der Ferienwohnung oder in den heimischen vier Wänden. Dabei landen riesigen Datenmengen als Stream auf dem Smartphone.



Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) übermittelt seine Inhalte über ein 5G-Testsystem, das Vodafone im Laufe des Projekts erstmals direkt bei einer TV-Produktionsstätte aktivieren wird. Die Empfangsmöglichkeit der TV- und Mediatheken-Inhalte soll im Laufe des Jahres – mit Hilfe entsprechender Software – auf einem sich noch in der Produktentwicklung befindenden Smartphone oder Tablet mit 5G-Unterstützung erprobt werden.



Das Kooperationsprojekt von WDR und Vodafone ist zunächst bis Ende 2020 geplant. Zum Start testen die beiden Unternehmen die Datenübertragung im 5G Lab in Düsseldorf und im 5G Mobility Lab in Aldenhoven in Nordrhein-Westfalen. Im kommenden Jahr soll die schnelle Datenübertragung dann auch in der Kölner Innenstadt auf dem WDR-Campus im 5G-Netz von Vodafone starten.

Noch sind die 5G-Mobilfunklizenzen aber nicht einmal vergeben und Telefónica könnte mit seinem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Köln die für März geplante Versteigerung sogar noch weiter verzögern. (PC-Welt)