Pad Pro (2018) macht MacBook Pro Konkurrenz

Mit dem neuen iPad Pro will Apple nach eigenen Angaben Notebooks überflüssig machen. In der Tat: Was die Leistung anbetrifft schenken sich iPad Pro und MacBook Pro nicht mehr viel. Doch zu einem PC- oder Notebook-Ersatz gehört noch mehr. Dafür soll die Kombination mit Tastatur und Apple Pencil herhalten. Wie gut das klappt, finden wir im Video heraus.

Sourcing-Studie 2018: Services für digitale Transformation definieren

Bei DXC habe sich das Portfolio stark verändert, sagt Dirk Schürmann, Vice President and Managing Director Germany bei DXC Technology. Kommend von einem reinen Outsourcing-Geschäft biete man nun dem Kunden Services an, die dessen digitale Transformation begleiten. Warum er dafür einen Markt sieht und was seine weiteren Ziele sind, erklärt Schürmann im Interview.

Private Cloud - die richtige Lösung finden

Wenn Sie auf der Suche nach der passenden Cloud-Lösung sind, sollten Sie sich zunächst klar werden, welche Workloads Sie zu bewältigen haben. Je konkreter Sie Ihre Anforderungen formulieren, umso leichter fällt die Wahl des richtigen Cloud-Angebots.

Windows 10 im Unternehmen mit Gruppenrichtlinien absichern

In diesem Video stellt Ihnen Thomas Joos die wichtigsten Optionen vor, wenn Sie Windows 10 oder Windows Server 2016 über Gruppenrichtlinien so sicher wie möglich konfigurieren wollen.

Alle COMPUTERWOCHE-Videos können Sie hier ansehen.

Die kompletten Tutorials finden Sie bei video2brain.

Abonnieren Sie auch unseren Youtube-Kanal.