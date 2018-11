Private Cloud-Plattformen vergleichen

Die Features der meisten erfolgreichen privaten Clouds unterscheiden sich nicht besonders. In diesem Video erfahren Sie, welche Plattformen im Markt für private Clouds vorherrschen und wie Sie vorgehen, um die bestehenden Angebote zu vergleichen.

Windows 10 und Windows Server 2016 - neue Gruppenrichtlinien nutzen

Jede neue Windows-Version bringt neue oder geänderte Gruppenrichtlinien in Form von ADMX-Dateien mit. Insbesondere bei den Aspekten Sicherheit und Datenschutz hat sich diesmal einiges getan. In diesem Video erfahren Sie, worauf Sie beim Einrichten dieser Dateien auf dem System und bei deren Integration in Active Directory Acht geben müssen.

Das MindManager-Menüband kennenlernen

MindManager ist ein weit verbreitetes Werkzeug zur Erstellung von Mindmaps. Wenn Sie bereits Microsoft Office in einer aktuellen Version nutzen, sollte Ihnen das Menüband bekannt vorkommen. In diesem Video lernen Sie die wichtigsten Elemente der Steuerungsleiste kennen.

Alle COMPUTERWOCHE-Videos können Sie hier ansehen.

Die kompletten Tutorials finden Sie bei video2brain.

Abonnieren Sie auch unseren Youtube-Kanal.