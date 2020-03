"Ich glaube, dass Daten uns dabei helfen können, uns besser zu fühlen: Privat wie beruflich. Dafür ist es wichtig, ganz bewusst darauf zu achten, was mir Spaß macht und was nicht. Das kann man digital übertragen und so Maßnahmen ableiten," sagt Charlotte.

Ihre Kompetenzen als Data Strategist und Customer Experience Designer bei der Alexander Thamm GmbH wendet Charlotte nun auch auf ihr Privatleben an. Sie hat ein Projekt gestartet, mit dem Ziel herauszufinden, was sie glücklich macht. Dafür hat sie Tätigkeiten, Standorte und Stimmung getrackt. Das Ergebnis: Meditieren hilft ihr, entspannter durch den Tag zu kommen und sich gut zu fühlen.

So arbeitet ein Data Strategist

Daten existieren überall: In der Produktion, in HR, Sales, Logistik und vielen weiteren Bereichen. Als Data Strategist identifiziert und analysiert Charlotte die relevanten Daten und leitet auf Basis der neuen Informationen Handlungsempfehlungen ab. So verbessert sie interne Prozesse und entwickelt neue Services und Produkte. Um mit dem Kunden genau zu definieren, was das Ziel des Projekts ist, organisiert sie Workshops mit dem Kunden. "Ich habe mich bewusst im Bereich Design Thinking weitergebildet, da das eine innovative Möglichkeit ist, neue Ideen zu entwickeln und diese direkt mit dem Kunden zu skizzieren", sagt Charlotte.

Steve Oluborode, Tableau Software

Daten sind das neue Öl. Dass das keine Zukunftsprognose, sondern längst Realität ist, sieht man allein schon bei einem Blick auf die Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen. Die Top 3 erzielen ihre Wertschöpfung allesamt mit der Monetarisierung von Daten. Carol Stockinger, IDG

Der Job des Data-Analysten ist alles andere als neu. Er hat sich in den vergangenen Jahren aber stark gewandelt. Ging es früher darum, Doubletten zu verhindern und insgesamt die Datenqualität und-sicherheit hochzuhalten, so steht heute die Herstellung von Benutzbarkeit insgesamt im Mittelpunkt. Verstehe ich meine Daten? Wie kann ich sie zusammenführen, einteilen, analysieren? Das sind die Fragen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Michael Koch, Lufthansa Industry Solutions

Das Wesen der Deutschen ist es, alles im Detail verstehen zu wollen. Das ist mit dem gigantischen Datenaufkommen, das in den Unternehmen generiert wird, aber heute schlicht nicht mehr möglich. Vielleicht liegt darin die Erklärung dafür, warum sich hierzulande alles ein bisschen langsamer bewegt. Andreas Laux, Datavard

Uns stehen heute so viele technologische Möglichkeiten zur Verfügung wie noch nie zuvor. Doch die bessere Nutzung von Daten zu realisieren ist eine kulturelle Aufgabe, die Kunden und Dienstleister nur gemeinsam lösen können. Dabei ist es wichtig, die Menschen immer wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig Daten für die Verbesserung von Geschäftsprozessen und die Entstehung neuer Services sind. Wenn ich den entstehenden Mehrwert glaubwürdig veranschauliche, dann steigt auch die Bereitschaft für das „Sharing“. Peter Jung, Board

Das Business wird immer dynamischer. Strukturen, Geschäftsmodelle und Besitzverhältnisse verändern sich ständig. Auf diese Dynamik müssen wir mit flexiblem Datenmanagement reagieren: Jeden Tag gibt es einen neuen „Datenschatz“ zu heben und zu verwerten, das heißt aus den Daten entscheidungsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen und bereitzustellen. Andreas Heißler, Uniserv

Die Initiative der Bundesregierung für eine eigene Datenstrategie klingt weniger nach „echter“ Strategie. Das Problem ist doch die große Verunsicherung innerhalb der Unternehmen darüber, was sie rechtlich überhaupt dürfen und was nicht. Allein die parallele Existenz verschiedener sich teilweise widersprechender Gesetze und Verordnungen schafft eine Intransparenz, die den Fortschritt hemmt. Was heute richtig ist, kann morgen schon wieder falsch sein. Das ist gerade für den Mittelstand ein Problem: Um ein funktionierendes Datenmanagement zu etablieren, muss ich Geld in die Hand nehmen und das ist für große Konzerne leichter zu stemmen. Kleinere Unternehmen können aber nicht „einfach mal ausprobieren“, sondern brauchen Planungssicherheit. Oliver Schröder, Informatica

Uns fehlt es in Deutschland noch an der Geschwindigkeit in der Adaption von Geschäftsmodellen. Die Plattformökonomie in den USA hat hier schon rein organisatorisch deutliche Wettbewerbsvorteile. Ein offensichtlicher Indikator findet sich im organisatorischen Stellenwert der IT. So existieren in vielen Unternehmen immer noch gesonderte IT-Abteilungen, und der CIO berichtet an den CFO. Das alles wäre in einer agilen Struktur nicht mehr nötig, in der IT und Business idealerweise miteinander verschmelzen. Peter Küssner, Cubeware

Die allzu verhaltene Nutzung von Daten bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle ist kein technisches und kein organisatorisches Problem, sondern schlichtweg: ein deutsches!

Eine häufige Problemstellung sind Prognosen zu den Produktverkäufen. Hier übernehmen zuerst die Data Strategists und legen in Workshops das Ziel und den Projektablauf fest. Anschließend werden Use Cases gesammelt und priorisiert. In der strategischen Beratung definiert Charlotte die Struktur, entsprechende Rollen und Skills und implementiert diese in eine neue Arbeitskultur und die internen Prozesse. Für einen erfolgreichen Projektablauf ist es wichtig, alle Beteiligten zu integrieren. In Charlottes Fall sind die meisten Kunden Abteilungsleiter oder im gehobenen Management. "Oft bin ich die einzige Frau in der Runde. Aber darüber macht sich meiner Erfahrung nach niemand Gedanken. Im IT-Bereich zählt nur, was der Gegenüber für Fähigkeiten hat. Das finde ich sehr gut", erklärt die 27-Jährige.

Von der Faszination für Zahlen zur Data Science

Zahlen und Mathematik haben Charlotte schon immer interessiert. Deshalb entschied sie sich dazu, nach ihrer Schulzeit Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Finance zu studieren. Nach einigen Praktika, startete sie bei der Alexander Thamm GmbH in der Sales Abteilung und entdeckte ihre Leidenschaft für Daten. Für ihre Bachelorarbeit führte sie dort auch ihren ersten Use Case durch und wusste, dass sie nach dem Studium das eigene Trainee-Programm der Data Science und AI Beratung absolvieren wollte. Doch um sich auf die Trainee-Stelle bewerben zu können, musste sie drei Programmiersprachen beherrschen. Für Charlotte war das kein Hindernis. Innerhalb eines Jahres brachte sich die damals 22-jährige die Programmiersprachen Python, stata und R-studio mithilfe von Online-Kursen selbst bei.

Auch wenn die IT häufig als Männerdomäne gilt, wählen immer mehr Frauen bewusst diese Karrierelaufbahn. Für Charlotte Milaknis ist das eine ideale Kombination, da Frauen sehr empathisch sind und sich gut in den Kunden hineinversetzen können. Das hilft vor allem in der Kundenberatung und bei der Erstellung von Use Cases. Charlotte ist davon überzeugt, dass die fachliche Kompetenz das einzige ist, was für den Kunden zählt und das Geschlecht keine Rolle spielt. Sie ist das beste Beispiel dafür, dass man mit einer festen Überzeugung und viel Durchhaltevermögen alles erreichen kann, was man möchte. (mp/fm)