Wie das US-Portal Semafor berichtet, hat Meta-CEO Mark Zuckerberg wegen der gerade gestarteten Threads-App bereits unerfreuliche Post von Twitter-Anwälten erhalten. In einem Brief der sich direkt an Zuckerberg richtet, kündigt Rechtsanwalt Alex Spyro im Namen des Musk-Konzerns rechtliche Schritte wegen der Veröffentlichung des neuen Twitter-Klons an. Die Begründung: "Twitter hat ernste Bedenken, dass Meta Platforms sich systematisch, willentlich und auf illegale Weise Geschäftsgeheimnisse und geistiges Eigentum von Twitter angeeignet hat."

Die Vorwürfe der Anwälte kurz und knapp zusammengefasst:

Davon abgesehen wird Meta in dem Schreiben aufgefordert, davon abzusehen, Daten auf der Twitter-Plattform über Web Scraping oder Crawling abzugreifen. Auch Twitter-CTO Elon Musk meldete sich zu den Vorgängen zu Wort - natürlich mit einem Tweet:

Metas Microblogging-App Threads konnte Medienberichten zufolge am ersten Tag nach ihrem beinahe weltweiten Launch (die EU bleibt wegen Datenschutzbedenken vorerst ausgenommen) bereits 30 Millionen User anlocken. Das klingt zwar erst einmal nach einem durchschlagenden Erfolg, liegt im Wesentlichen allerdings auch daran, dass der Twitter-Klon sehr eng mit Instagram, beziehungsweise dessen User-Basis, verknüpft ist.

Eventuell zu eng: Denn allem Anschein nach ist es derzeit nicht möglich, die Threads-App wieder zu entfernen, ohne auch seinen Instagram-Account zu löschen. Ein Umstand, den die Kollegen des Vice Magazine auch als die "Instagram-Falle von Threads" bezeichnen - und der (ironischerweise in erster Linie auf Twitter) für Unmut unter (ehemaligen) Threads-Nutzern sorgt:

I deactivated my threads account already but it turns out you can’t delete your threads account *without also deleting your Instagram account* so maybe just don’t sign up!