Beispielsweise ein auf X/Twitter von Majin Bu geteiltes Bild zeigt bereits zerkratzte Titanrahmen am nagelneuen iPhone-15-Pro-Modell, berichtet das kanadische WCCF Tech. Bei der dunkleren blauen ("Blue Titan") Farbe sind die Spuren deutlich zu erkennen.

Someone has already managed to scratch the titanium edges of the new iPhone 15 Pro ?? pic.twitter.com/qPWJV2vDrv — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 19, 2023

Bekanntlich wechselte Apple beim neuen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max von Edelstahl erstmals zu einer Titanlegierung. Das macht die neuen Pro-iPhones zwar spürbar leichter, beeinträchtigt aber ganz offensichtlich auch ihre Kratzfestigkeit. Auf dem X/Twitter-Bild sieht man, wie leicht man offenbar hässliche Kratzer oder Abdrücke auf den Titankanten bekommt.

Erinnerungen an Apple Watch Ultra

Die gleiche Problematik war schon bei der Titanlegierung der ersten Generation der Apple Watch Ultra beklagt worden. Hier gab es zahlreiche Berichte, dass die Ultra kleinere Stöße gegen Oberflächen oder Kratzer von Gegenständen wie Messern oder Schlüsseln nicht ohne Spuren aushalten konnte.

Wie Apple bei der Vorstellung der neuen Geräte erklärte, sollte zwar das Grade-5-Titan, das bei iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zum Einsatz kommt, mit einer speziellen PVD-Beschichtung (Physical Vapor Deposition) geschützt sein. Dadurch sollte das weiche Material gegen Kratzer deutlich besser gefeit sein - die Bilder belegen offensichtlich das Gegenteil.

Hüllen zu empfehlen - aber nicht aus Apple "Feingewebe"

Dieses Foto dürfte an alle stolzen Besitzer eines neuen iPhone 15 Pro (Max) die Nachricht aussenden: Die langfristige Nutzung ist ohne Schutzhülle nicht zu empfehlen.

Eine schlechte Nachricht gibt es bereits auch in Bezug auf Apples neue Schutzhüllen für die iPhone 15 und andere Apple-Geräte wie die Magsafe-Wallets aus Feingewebe. The Verge urteilt, dass diese" wirklich schlecht" in Bezug auf ihre Materialbeschaffenheit sind. Es sei eben kein Leder - Apple verzichtet aus ökologischen Gründen ab sofort auf alle Hüllen aus derartigem Tiermaterial.

Allison Johnson schreibt: "Als ich das Magsafe-Portemonnaie aus der Verpackung nahm, konnte ich deutlich sehen, dass es an den Kanten bereits Abnutzungserscheinungen aufweist. Auch kleine Fussel blieben sofort auf dem Stoff hängen." Dazu komme noch der "Fingernageltest": An der rechten Kante der Wallet ließ sich demnach bereits eine Abnutzung ausmachen. "Nicht schrecklich, aber das ist direkt nach dem Auspacken", so der Kommentar. (Macwelt)