Ralf Wintergerst wurde im Rahmen der Bitkom-Jahrestagung in Berlin einstimmig gewählt. Er soll in den nächsten beiden Jahren die gut 2.200 Mitglieder des Verbands mit ihren in Deutschland mehr als zwei Millionen Beschäftigten vertreten. Als Vizepräsident wurde Ulrich Dietz, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE, im Amt bestätigt.

Christina Raab, Vorsitzende der Geschäftsführung der Accenture GmbH, rückt ebenfalls zur Vizepräsidentin auf (siehe auch Interview mit Christina Raab). Weitere Vizepräsidenten wurden Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Deutschen Telekom AG, und Markus Haas, Vorstandsvorsitzender der Telefónica Deutschland Holding AG, der als Schatzmeister bestätigt wurde. Das Quintett bildet den engsten Entscheiderkreis im führenden deutschen Digitalverband.

Berg als guter Kapitän auf stürmischer See gewürdigt

Wintergerst bedankte sich in Berlin bei Achim Berg, der den Bitkom und damit auch die gesamte Branche erfolgreich durch die Corona-Pandemie, die Chip- und Energiekrise sowie durch die geopolitisch schwierige Zeiten geführt habe. Wintergerst wolle wie sein Vorgänger die Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aktiv mitgestalten und vorantreiben.

Deutschland müsse im digitalen Wandel unbedingt einen Zahn zulegen, so Wintergerst. Zu den wichtigsten Themen zählten jetzt die Digitalisierung von Staat und Verwaltung, die Wettbewerbsfähigkeit und digitale Souveränität von Deutschland und Europa sowie die Sicherheit im Cyberraum. "Wir müssen mit der Gesellschaft in den Dialog treten, für die Digitalisierung werben und digitale Teilhabe stärken", so der Vorsitzende der Geschäftsführung und Group-CEO der Giesecke+Devrient GmbH.

Giesecke+Devrient ist nicht zuletzt ein IT-Security-Konzern

Das Münchner Unternehmen ist ein inhabergeführter, internationaler Konzern, der es als Hersteller von Banknoten und von Maschinen zu deren Bearbeitung sowie von Ausweisen und Zahlungskarten zu einem international anerkannten "Hidden Champion" gebracht hat. Das Unternehmen bietet auch Sicherheitstechnologien in den Bereichen Bezahlen, Identitäten, Konnektivität und Digitale Infrastrukturen an.

Giesecke ist zudem mit über 75 Prozent Anteil Haupteigentümer der börsennotierten Secunet Security Networks AG aus Essen. Das Softwareunternehmen unterhält unter anderem mit der Bundesregierung einen Kooperationsvereinbarung zur Verbesserung der IT-Sicherheit in Deutschland und hat in der Vergangenheit viele öffentliche Aufträge eingeheimst. So verwundert es nicht, dass Wintergerst auch Vorsitzender des Beirats der Allianz für Cyber-Sicherheit ist.

Der studierte Betriebswirtschaftler hält zwei Masterabschlüsse in den Fachgebieten Management und Politik Philosophie Wirtschaft (PPW) und hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Thema Corporate Governance und Unternehmensführung promoviert.

Das neue Bitkom-Präsidium im Überblick: