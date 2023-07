Auf einen Blick

Pro Ausgezeichnete Leistung

Schönes schlankes, strukturiertes Design

Beeindruckendes 4K HDR-Display Kontra Die Kamera ist kompliziert und schwer zu bedienen

Langsames Laden

Unbekannte Software-Unterstützung

Unnötig teuer

Fazit Das Xperia 1 V ist das Gleiche wie das Xperia 1 IV von Sony: ein leistungsstarkes, teures Flaggschiff-Smartphone, das nur eine kleine Nutzergruppe ansprechen wird. Wenn Sie Sonys richtige Kameras lieben und ein Gerät wollen, das diese nachahmt, werden Sie es vielleicht lieben. Ansonsten sollten Sie wahrscheinlich die Finger davon lassen.

Das Xperia 1 V ist bereits das vierte Sony-Flaggschiff in Folge, das im Wesentlichen identisch aussieht. Es beschränkt sich nicht nur auf das Design, sondern auch auf die grundlegende Philosophie, sodass es dieselben Stärken und Schwächen wie seine Vorgänger aufweist.

Erwarten Sie ein schlankes Design, ein detailreiches Display und einen leistungsstarken Chipsatz als Herzstück des Telefons - doch all dies wird durch langsames Aufladen, eine komplizierte Kamera und einen übermäßig hohen Preis ausgebremst.

Falls Sonys Eigenarten mit Ihren eigenen übereinstimmen, könnten Sie das Xperia 1 V durchaus mögen. Aber wenn Sie von ihren früheren Flaggschiffen enttäuscht wurden, wird das neueste Modell nichts daran ändern.

Design & Verarbeitung

Schlankes, hohes Gehäuse

Griffiges, strukturiertes Glasfinish

IP65 / IP68

Von vorn sieht das Xperia 1 V genauso aus wie sein Vorgänger, das Xperia 1 IV aus dem letzten Jahr. Das Smartphone ist nahezu identisch in Größe, Form und Gewicht. Das bedeutet, Sie bekommen ein ungewöhnlich hohes, schlankes Gerät, das für die Einhandbedienung konzipiert ist.

Die einzige wirkliche Veränderung betrifft die Rückseite, wo Sony das bisher matte Finish durch einen neuen strukturierten Effekt ersetzt hat. Es ist immer noch mit gehärtetem Gorilla Glass versehen (Victus, wobei der neuere Victus 2-Standard für das Display gilt), aber das Glas ist jetzt überall mit kleinen Vertiefungen versehen.

Das klingt etwas seltsam, aber dadurch fühlt sich das Smartphone griffig und strukturiert anstatt glatt an. Es fühlt sich tatsächlich nicht wirklich nach Glas an, was ein wenig verwirrend sein kann.

Ich persönlich finde den Effekt großartig, er ist subtil, aber definitiv einzigartig und macht mein schwarzes Modell noch interessanter. Das Smartphone ist auch in Silber oder Grün erhältlich, falls Sie diese Farben bevorzugen.

Die Rückseite des Smartphones ist nach wie vor aus gehärtetem Gorilla-Glas gefertigt, aber das Glas ist jetzt überall strukturiert

Das Gerät ist außerdem wasserdicht mit Sonys ungewöhnlicher IP65/68-Klassifizierung. Das macht mehr Sinn, als es zunächst scheint. Die beiden Klassifizierungen sind technisch unterschiedlich, wobei die erste eine gewisse Spritzwasserschutzstufe garantiert und die zweite den Schutz vor dem Eintauchen in Wasser definiert. Mit einer Bewertung für beides ist dies die beste Wasserbeständigkeitsgarantie auf dem Markt.

Display & Lautsprecher

4K, 120Hz OLED-Display

Kein LTPO

Stereo-Lautsprecher

Beim Xperia 1 V erinnern nur wenige Bereiche so sehr an seinen Vorgänger wie der Bildschirm, wo Sony selbst sogar zugibt, dass er genau derselbe ist.

Im Großen und Ganzen ist das aber keine schlechte Sache. Dieses 6,5-Zoll-OLED-Display hat eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine immer noch seltene 4K-Auflösung - Sony bleibt seltsamerweise immer noch der einzige Hersteller, der seine Flaggschiffe mit 4K-Displays ausstattet.

Der Nachteil ist jedoch, dass Sony immer noch nicht auf den LTPO-Zug aufgesprungen ist. Das neueste Upgrade der OLED-Technologie, das Displays mit hoher Bildwiederholrate ermöglicht, ihre Bildwiederholrate dynamisch anzupassen, um Energie zu sparen. Es ist mittlerweile Standard für Android-Flaggschiffe, und der Bildschirm von Sony (obwohl er in anderen Aspekten brillant ist) fühlt sich hier ein wenig zurückgeblieben an.

Sony bleibt merkwürdigerweise der einzige Hersteller, der seine Flaggschiffe mit 4K-Panels ausstattet

Es ist auch ungewöhnlich, dass das Smartphone am Kinoformat 21:9 festhält, obwohl diese Eigenart mir gefällt. Es macht dieses Smartphone ideal zum Anschauen von Filmen, aber es ist auch einfach komfortabler in der Nutzung und bietet zusätzlichen Inhalt vertikal an, wenn man auf Twitter oder Instagram durchscrollt.

Die Stereo-Lautsprecher sind nicht schlecht und bieten einen ausgewogenen Klang, aber die maximale Lautstärke ist etwas begrenzt und leichte Verzerrungen treten auf, wenn man sich dem Maximum nähert. Es gibt eindeutig bessere Lautsprecher da draußen, was seltsam ist angesichts von Sonys Audio-Kompetenz.

Wo sich das Smartphone jedoch abhebt, ist die Tatsache, dass es einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss hat. Wenn Sie bereits auf Bluetooth-Kopfhörer setzen, ist Ihnen das möglicherweise egal, aber wenn Sie ein Audiophiler sind und nur eine physische Verbindung akzeptieren, dann ist dieses Premium-Smartphone das Richtige für Sie.

Es unterstützt auch den LDAC-Codec für Hi-Res-Audio über Bluetooth, für Audiophile, die sich von ihren Kabeln verabschiedet haben.

Spezifikationen & Leistung

Hochwertiger Snapdragon 8 Gen 2-Chip

12 GB RAM als Standard

Unzuverlässiger Fingerabdrucksensor

Es ist keine Überraschung, dass eines der definitiven Upgrades beim Xperia 1 V der Wechsel zum neuesten Snapdragon 8 Gen 2-Chip ist.

Das Smartphone ist schnell, arbeitet flüssig und erledigt alltägliche Aufgaben mit Leichtigkeit

Das platziert das Smartphone unter den leistungsstärksten Android-Modellen auf dem Markt, unterstützt von 12 GB RAM als Standard und je nach Markt mit entweder 256 GB oder 512 GB Speicher.

Kurz gesagt: Das Smartphone ist schnell, arbeitet flüssig und bewältigt alltägliche Aufgaben mühelos. Es ist eine gute Option für normale Nutzer, engagierte Spieler oder produktivitätsorientierte Personen, die das Smartphone unterwegs für ihre Arbeit nutzen möchten. Besser geht es kaum.

Die Konnektivität erfolgt über 5G-Unterstützung, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E und NFC - also alles auf dem neuesten Stand.

Es unterstützt nur eine physische SIM-Karte, aber Sie können zwei SIM-Karten verwenden, wenn eine von ihnen eine digitale eSIM ist. Es gibt jedoch einen Slot für eine microSD-Karte, die bis zu 1 TB zusätzlichen Speicherplatz unterstützt.

Was die Biometrie betrifft, haben Sie die Option der Gesichtserkennung oder des Fingerabdrucks über einen Scanner, der in die Ein-/Aus-Taste integriert ist. Früher waren diese Methoden zuverlässiger als die Unter-Display-Optionen, aber die Zeiten haben sich geändert und Sony scheint hier etwas zurückzuliegen. Dieser Scanner ist ein wenig träge und erkennt meinen Daumenabdruck sporadisch überhaupt nicht. Andere Smartphones sind hier einfach besser.