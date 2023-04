Die Markenloyalität der Kunden in Deutschland schwindet. Selbst treue Kunden überdenken ihre Gewohnheiten angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Drucks. 47 Prozent kaufen einer aktuellen Studie zufolge aufgrund steigender Preise nicht mehr bei einem bestimmten Einzelhändler ein. Das setzt vor allem Unternehmen mit kleinen Marketing- und IT-Teams stark unter Druck. Sie müssen ihren Markenauftritt zu jeder Zeit aktuell halten und mit ihren digitalen Kanälen überzeugende, personalisierte Kundenerlebnisse bieten.

Doch mit moderner Technologie und einem erfahrenen Implementierungspartner können auch mittelständische Unternehmen innerhalb kürzester Zeit beispielsweise wegweisende Websites veröffentlichen. Und das für ein kalkulierbares Budget.

Wie das in der Praxis funktioniert, erfahren Sie im Computerwoche Live Webcast in Kooperation mit Adobe am Beispiel von infront, das als mittelständisches Unternehmen in nur wenigen Monaten gleich mehrere Marken erfolgreich an den Start brachte.

Christian Vogel und Monika Schütz von Adobe erklären, warum branchenübergreifend der Einsatz von sogenannten Digital-Experience-Lösungen notwendig ist und inwiefern eine moderne, bezahlbare Technologieplattform entscheidend ist.

Hier für den Live-Webcast anmelden