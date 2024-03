Wer neu in den Arbeitsmarkt eintritt, ist jung, mit digitalen Technologien aufgewachsen und hochmotiviert - und bringt damit die besten Voraussetzungen mit, um im Berufsleben erfolgreich durchstarten zu können. Allerdings stehen Berufseinsteiger (zwecks besserer Lesbarkeit verwenden wir im weiteren Text die männliche Form) vor einer zentralen Herausforderung: In einer neuen LinkedIn-Umfrage geben 47 Prozent der Gen Z an, kein Netzwerk zu haben, das sie beim Start ins Berufsleben unterstützt. Dabei kann gerade ein starkes Netzwerk ein echter Karriere-Booster sein. Mehr als ein Drittel der Berufseinsteiger (37 Prozent) hat deswegen vor, aktiv am Aufbau ihres Netzwerks zu arbeiten.

Richtig so. Denn wer schon am Anfang seiner Karriere Kontakte knüpft und sich mit anderen austauscht, kann frühzeitig davon profitieren - ich selbst schöpfe heute zum Beispiel auch immer noch täglich aus meinem Netzwerk, das ich mir seit Beginn meiner Karriere aufgebaut habe. Und auch wenn sich berufliches Netzwerken am Anfang vielleicht erst einmal etwas ungewohnt anfühlen mag: Niemand braucht Angst davor zu haben.

5 Tipps für den Networking-Einstieg

Wenn man ein paar einfache Grundregeln beachtet, gelingt der Aufbau des eigenen Netzwerks im Handumdrehen. Hier einige Tipps: