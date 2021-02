Die Pandemie befeuert den Online-Boom. Doch neue Umsätze generiert nur, wer die Kunden wirklich versteht. Wie CIOs ihr Unternehmen dabei unterstützen, zeigt ein Live-Webcast des CIO-Magazins am 10. März um 11.00 Uhr.

Aktuell bildet die Masse an Daten, die in Unternehmen über unterschiedlichste Kanäle einlaufen, eine echte Herausforderung. Wie sich alle Kanäle in einer Plattform bündeln lassen und so eine zielorientierte Kundenansprache ermöglichen, zeigen Bernd Schall, DX Sales Director D-A-CH bei Open Text Software, und sein Kollege Burkhard Schulte, Principal Solution Consultant - Customer Experience Management. Sie führen aus, wie Unternehmen ihre Kunden noch besser kennenlernen und dadurch stärker an sich binden.

Sven Hansel, Fachjournalist für Computerwoche und CIO-Magazin, moderiert den Live-Webcast.

Hier für den Webcast anmelden