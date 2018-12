An vieles hat man sich bei Microsoft Windows gewöhnt. An die Neustart-Manie beispielsweise - viele Installationen und Updates nerven mit ständigen Neustart-Aufforderungen. Das Windows-Verhalten muss aber nicht immer so hingenommen werden. Oft genügt Windows statt dem Neustart auch ein Neustart des Explorers - um bei unserem Beispiel zu bleiben. Das geht viel schneller und ist dank der Freeware KillEx kinderleicht. Was ärgert Sie sonst noch an Windows? Die umständliche Anordnung vieler geöffneter Fenster? Oder dass die wichtigsten Windows-Einstellungen über alle möglichen Menüs verteilt sind? Für all diese Probleme (und noch einige mehr) haben wir Tools zusammengestellt und teils eigens programmiert. Einige der kostenlosen Programme finden Sie daher exklusiv bei uns.

So bringen Sie Windows unter Ihre Kontrolle

Windows voll im Griff - mit kostenlosen Programmen beseitigen Sie Windows-Stolpersteine und Bedienbremsen. Damit Windows auch das tut, was Sie wollen, hat die PC-Welt einige der hier genannten Tools extra programmiert. Init.cmd

Mit Init.cmd erhalten Sie ein paar einfache Befehle und Tastenkürzel für die Nutzung Ihrer Kommandozeile. Eigene Befehle und Konfigurationen lassen sich beliebig hinzufügen. EdgeUI

Reagieren Ihnen die Ecken in Windows 8 mit Ihren Einblen- dungen zu empfindlich, dann hilft Ihnen EdgeUI diese zu de- sensibilisieren, sodass Sie nicht unerwünscht gestört werden. KillEx

Neustarts können eine nervige Sache sein, vor allem wenn man nach Systemänderungen immer wieder dazu aufgefordert wird. Doch KillEx 0.9 schafft Abhilfe. pcw-Screen

Das Visual-Basic-Script pcw-Screen arrangiert für Sie Ihre geöffneten Fenster per Hotkey. Sie legen auf Wunsch sogar eigene Kombinationen fest. Windows-Store-Deaktivierung

Wollen Sie den Windows App-Store entfernen und keine Apps mehr daraus installieren, dann nutzen Sie die Dateien aus der Windows-Store-Deaktivierung. PC-WELT-Gott-Modus-Generator

Der Gott-Modus hilft nicht nur bei Computerspielen weiter. Auch unter Windows lassen sich viele sinnlose Klicks und Umwege mit unserem PC-WELT-Gott-Modus-Generator leicht vermeiden. cURL

cURL dient dazu, Anfragen an Webseiten zu stellen. Mit cURL können Sie auf einen FTP-Client oder Browser verzichten. WakeupOnStandBy steht zum kostenlosen Download bereit.

Die englischsprachige Free- ware Wakeuponstandby startet Ihr System zu einer gewünsch- ten Uhrzeit automatisch aus dem Ruhezustand bzw. fährt es ebenso herunter.

Vor allem mit Windows 8 und 8.1 ging Microsoft in den Augen vieler kritischer Benutzer teilweise einen Schritt zurück. Und in Windows 10 wurden einige nicht bei allen beliebte Funktionen mitgenommen. Doch aufgrund einiger ungeliebter Funktionen und Angewohnheiten müssen Sie nicht auf die verbesserte Sicherheitsarchitektur und die um Jahre längere Update-Versorgung verzichten. Sie mögen den Windows-Store nicht? Schalten Sie Ihn einfach ab. Sie hassen die empfindlich eingestellten Ecken von Windows 8, die bei der kleinsten Mauszeiger-Annäherung die Charms-Leiste einblenden? Schrauben Sie die Empfindlichkeit doch einfach kräftig runter.

Wegen ein paar Ärgernissen müssen Sie sich nicht gleich nach Windows-Alternativen umsehen. Mit den richtigen Helfern erlangen Sie schnell die volle Kontrolle über Windows und schaffen Stolpersteine und Bedienbremsen aus dem Weg.

(PC-Welt)