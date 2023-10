Systeme richtig designen. KI- und Cloud-Lösung müssen gemeinsam skalieren und generative KI-Modelle erfordern, dass Speicher- und Rechenressourcen effizient gemanagt werden. Das bedeutet: Ihre Applikationen sollten so gestaltet sein, dass sie die Vorzüge von Cloud-Native-Services bestmöglich nutzen können - das sorgt für Kosteneffizienz und reduziert Komplexität. An dieser Stelle spielt auch die Abstimmung mit dem Dev-Team eine Rolle. Der zugrundeliegende Gedanke: Ist das System von vorneherein richtig konzipiert, bleiben betriebliche Probleme oft aus.

Konsequent überprüfen. Generative AI ist kein "Tool", das man einmal konfiguriert und anschließend nie mehr öffnen muss. Die Technologie braucht von Beginn an kontinuierliches Performance-Tuning. Diese dynamische Natur erfordert auch ein konsequentes Monitoring, um sicherstellen zu können, dass die Parameter zu den besten betrieblichen Ergebnissen führen - am besten auf täglicher Basis.

Zugangskontrollen einziehen. Weil Ihre generativen KI-Systeme in der Cloud "leben", sind Datenverschlüsselung und regelmäßige Audits aus Sicherheitsperspektive Pflicht. Freunden Sie sich am besten mit den Compliance-Richtlinien an, denn die werden nicht mehr weggehen - und Sie müssen diese automatisieren. Der Grundgedanke dabei: Verlagern Sie so viel Volatilität wie möglich in eine separate Domain, damit die Policies sich um Compliance- und Security-Parameter kümmern.