Jeder LEGO-Bausatz wird mit einer Anleitung zum Zusammenbauen ausgeliefert, häufig gibt es noch weitere Alternativ-Vorschläge frei Haus. Doch danach muss der Klötzchen-Baumeister selbst kreativ werden. Sollte sich die Fantasie einmal erschöpfen, springt die kostenlose iPhone-App „ Brickit:Rebuild your Lego“ ein. Damit lassen sich alle im Haushalt vorhandenen Bausteine einscannen. Aus dieser Datenbank erstellt die App neue Baupläne, die sich mit der eigenen Sammlung an LEGO-Steinen realisieren lassen. Auch beim Finden der Teile kann die Software helfen: Im Foto des aufgeschütteten LEGO-Haufens findet die App die gerade benötigten Steine.

Wer über mehrere Sets verfügt, kann diese auch mit den entsprechenden Nummern in der App speichern. So wandern alle enthaltenen Steine in die Datenbank von „Brickit:Rebuild your Lego“. In einem kurzen Tutorial erklärt die App nach der Installation die wichtigsten Funktionen. Danach folgt die Auswahl der gewünschten LEGO-Modelle. Dabei unterscheidet die App in Kategorien wie Tiere, Fahrzeuge oder Flugobjekte.

Im Bereich „Collect“ findet sich nach dem Einscannen der Steine oder Sets eine Übersicht über die eigenen Bauteile. Beim Hinzufügen eigener Sets helfen Kategorien wie „City“, „Technik“ oder „Star Wars“. Das Einscannen ist relativ komfortabel, die Steine müssen nur gleichmäßig auf dem Boden verteilt werden. Die Erkennung erfolgt danach automatisch über die iPhone-Kamera. Bleibt der Haufen unverändert, so zeigt die App beim späteren Nachbau die jeweilige Stelle an, an der der gewünschte Stein zu finden ist.

Für Android wollen die Entwickler „Brickit:Rebuild your Lego“ ebenfalls veröffentlichen. Diese Version ist für den Herbst geplant. (PC-Welt)

„Brickit:Rebuild your Lego“ kostenlos für iPhone herunterladen