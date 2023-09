Unter dem Markennamen "Campus-Netz Smart" hat die Telekom in Kooperation mit Microsoft eine Private-5G-Lösung an den Start gebracht. Das Angebot wendet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen mit bestehender Azure-Landschaft.

Private 5G mit Azure

Die Campus-Lösung basiert auf Microsoft Azure Private Multi-Access Edge Compute (MEC). Sie umfasst den Azure Private 5G Core Service, der auf Azure Stack Edge bereitgestellt wird. Unternehmen erhalten damit ein privates Netzwerk, das an mehreren Standorten betrieben werden kann. Zudem integriere das Konzept, so die Telekom, neue und bestehende Kundenanwendungen.

Campus-Netz als Managed Service

Im Rahmen von Campus-Netz Smart offeriert die Telekom Unternehmen den kompletten Aufbau eines Campus-Netzes als Managed Service. Dieser umfasst, so der Bonner Carrier, die Planung, den Aufbau des privaten Netzes unter Nutzung von Azure-Diensten, die Antennen sowie den Betrieb als Managed-Service-Paket. Eine bereits vorinstallierte Anwendung kann ebenfalls zu Campus-Netz Smart hinzugefügt werden.

TeamViewer über 5G

TeamViewer Frontline xAssist (AR Remote Assistance) ist eine Augmented-Reality-Fernwartungslösung. Diese "See-what-I-see"-Lösung ermöglicht es Experten, sich aus der Ferne mit einer AR-Brille über 5G zu verbinden. Dadurch erhält der Kunde Live-Support und Reisen können vermieden werden.

Im Rahmen des MEC-Programms von Azure testet die Telekom mit Microsoft weitere Anwendungen. So will man künftig auch Apps für die Bereiche Robotik/AGVs, VideoAI, Frontline Worker und IoT-Szenarien bereitstellen.

Seit Februar im Feldversuch

Was diese Anwendungen anbetrifft, konnte die Telekom gemeinsam mit einem Pilotkunden bereits erste Erfahrungen sammeln. Seit Februar diesen Jahres testet ein großes Pharmaunternehmen die Campus-Netz-Lösung in einem Feldversuch. Ein Einsatzszenario war etwa der Einsatz von AR-Brillen für die Fernwartung. In einem weiteren Anwendungsfall wurden Gabelstapler in einem Hochregallager für die Objekterkennung aktiviert, um den Bestand zu überwachen und Barcodes automatisch zu scannen.