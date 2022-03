Im Rennen um den lukrativen Zukunftsmarkt der Private-5G-Netze mischt nun auch Microsoft mit. Clever positioniert sich der Konzern mit Azure dabei sowohl als Partner für Carrier, Systemintegratoren und Technologieanbieter, um so später die Enterprise-Anwender bei der Realisierung ihre unternehmensspezifischen Anwendungen auf die Azure-Plattform zu locken. So baut Microsoft zum MWC 2022 das Angebot seiner 2020 vorgestellten Azure-for-Operators-Lösungen aus. Neu im Portfolio sind etwa der hybride Cloud-Dienst "Azure Operator Distributed Services" sowie "Azure Operator 5G Core" und "Azure Private 5G Core". Azure Operator 5G Core wird auf Basis der Azure Operator Distributed Services bereitgestellt und soll Mobilfunkbetreibern dabei helfen, den Betrieb ihrer Netze zu automatisieren. Mit Azure Private 5G Core als Teil der Azure Private MEC-Lösung adressiert Microsoft Carrier und Systemintegratoren. Die Lösung soll diesen dabei helfen, einfache, skalierbare und sichere Private-4G- und -5G-Netzwerke für Unternehmenskunden aufzubauen.

Azure für Private 5G

Azure Private 5G ist als as-a-Service-Angebot konzipiert. Es soll den Aufbau privater Mobilfunknetze für Unternehmen und Anwendungen mit geringer Latenzzeit auf mit Azure Arc verbundenen Edge-Plattformen wie Azure Stack Edge ermöglichen. Zudem könnten die Partner so mehrere, global verteilte private Mobilfunknetze einheitlich über die Cloud verwalten. Zudem erlaube der Service eine flexible Auswahl und Integration der Komponenten von Technologie- und Lösungspartnern. Dazu zählen laut Microsoft auch eine breite Palette von 4G- und 5G-Standalone-RAN- und -SIM-Anbietern.

Zu den Unternehmen, die bereits Lösungen mit Azure Private Multi-Access Edge Compute - kurz Azure Private MEC - entwickeln, gehören im Carrier-Umfeld AT&T, Etisalat, Swisscom und Telefonica. An Systemintegratoren konnte Microsoft bislang Accenture, Amdocs, ATOS, Capgemini, Cognizant, Harman, HCL, Intelsat, Lockheed Martin, Northrup Grumman, Tampnet, TCS und Tech Mahindra gewinnen. Als RAN-Partner sind zudem ASOCS, AirSpan, CommScope, Fujitsu, Parallel Wireless und Qualcomm mit im Boot.

Microsofts Partner

Konkrete Pläne 5G-Lösungen mit Azure Private 5G zu realisieren, haben bereits AT&T, Lockheed Martin sowie Harman Digital Transformation Solutions (Harman DTS). So möchte AT&T private 4G- und 5G-Mobilfunknetze als integrierte Plattform mit Connectivity und Anwendungen bereitstellen, um Dienste mit niedrigen Latenzzeiten am Edge zu ermöglichen. Als potenzielle Kunden sieht AT&T Unternehmen, Universitäten sowie den öffentlichen Sektor. Der Private 5G Edge Service, den AT&T derzeit entwickelt, basiert auf Microsofts Azure Private MEC und Azure Private 5G Core.

5G für das Militär

Lockheed Martin arbeitet dagegen an einer 5G.MIL-Lösung. Unter der Bezeichnung "Lockheed Martin 5G.MIL" will das Unternehmen 5G-Technik in militärische Kommunikationsnetze integrieren, um so eine sichere und robuste Connectivity in hochdynamischen Umgebungen zu gewährleisten. Mit Hilfe von Azure Private 5G Core will man zudem eine Verbindung zwischen 5G-Mobilfunk- und Militärnetzen erreichen und eine skalierbare Kommunikationslösung schaffen. Dank einer verteilten Orchestrierung und Cloud Computing soll die Lösung zudem ausfallsicher sein und so für die kritische militärische Kommunikation in umkämpften Umgebungen geeignet sein.

Ein anderer Rüstungskonzern, der 5G in Verbindung mit Azure für seine Lösungen nutzen will, ist Northrop Grumman. Mit diesen Technologien sollen taktische mobile Ad-hoc-Netzwerke für das U.S. Navy Information Warfare Research Project aufgebaut werden können. Damit soll es möglich sein, effektiv zu kommunizieren und missionskritische Daten über alle Bereiche hinweg sicher auszutauschen.

Mit Unterstützung von Azure und 5G will Harman DTS die digitale Transformation einer der größten Flughäfen der Vereinigten Staaten vorantreiben. In einem ersten Schritt wurde so die Betriebseffizienz des manuellen Frachtabfertigungsprozesses des nicht genannten Flughafens verbessert. Grundsätzlich ist man bei Harman DTS überzeugt, das 5G erhebliche Möglichkeiten offeriert, um Innovationen in nahezu jeder Branche zu beschleunigen - vom Transportwesen über das Gesundheitswesen bis hin zu Fertigung und Bildung.

Mit Azure Operator 5G Core adressiert Microsoft die Mobilfunkbetreiber direkt. Das Angebot beinhaltet Dienste wieCloud-Management, Service-Automatisierung, Life Cycle Management, Network Slicing und integrierte Analysefunktionen. Damit soll es den Netzbetreibern ermöglicht werden, neue vertikale Lösungen zu entwickeln, um so die Wertschöpfung ihrer 5G Netze zu erhöhen. Als mögliche Szenarien nennt Microsoft etwa Gaming, die Energieversorgung, Smart Cities, autonome Fahrzeuge oder die Landwirtschaft.