Apple hat Updates für iOS und iPadOS auf die Version 16.5.1, für die Watch auf WatchOS 9.5.1 sowie für den Mac auf macOS Ventura 13.4.1 veröffentlicht, mit denen eine Sicherheitslücke im Kernel geschlossen wird.

Diese kann dazu ausgenutzt werden, um Schadcode auf den Geräten mit Kernel-Berechtigung auszuführen. Da die Lücke schon von Hackern ausgenutzt wird, sollte man das Update ab besten sofort installieren. Außerdem wird auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac eine Sicherheitslücke in WebKit geschlossen, auch diese wird schon ausgenutzt, um die Geräte anzugreifen.

Updates auch für die beiden Vorgänger

Auch für die älteren macOS-Versionen Monterey und Big Sur steht ein Update zur Verfügung, die Versionsnummern sind 12.6.7 und 11.7.8, mit dem die Kernellücke geschlossen wird. Sofern diese macOS-Versionen auch von der Lücke in WebKit betroffen sein sollten, wird diese Lücke wie üblich mit einem Update für Safari geschlossen, ein Safari-Update ist aber bisher nicht verfügbar.

Wer noch iOS oder iPadOS 15 verwendet, bekommt ein Update auf die Version 15.7.7. Dieses schließt sowohl die Lücke im Kernel als auch zwei Lücken in WebKit. Last but not least gibt es noch ein Sicherheitsupdate auf WatchOS 8.8.1, das die Lücke im Kernel beseitigt.

Ob speziell das Update auf iOS 16.5.1 auch noch das Problem mit sich schnell leerenden Akkus behebt, konnten wir noch nicht verifizieren. Nach Apples Angaben ist aber ein Problem behoben, welches das Laden mit dem Kameraadapter USB-C auf Lightning verhindert hatte. (Macwelt)