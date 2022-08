Im Rahmen der VMware-Explore-Konferenz kündigte Nvidia gemeinsam mit Dell eine neue Rechenzentrumslösung an, die ein KI-Training in einer Zero-Trust-Sicherheitsumgebung ermöglichen soll. Die Lösung kombiniert Dells PowerEdge Server mit Nvidias BlueField DPUs (Data Processor Units), GPUs und AI-Enterprise-Software. Sie ist für VMwares neu veröffentlichte vSphere-8-Enterprise-Workload-Plattform optimiert.

Projekt Monterey

In den letzten zwei Jahren arbeiteten VMware und Nvidia an einem Projekt namens Monterey. Ziel war es, die Unterstützung für die BlueField DPUs auf der Virtualisierungsplattform vSphere zu ermöglichen. Mit der Veröffentlichung von vSphere 8 kommt Monterey endlich zum Tragen. Auf diese Weise sollen die CPUs entlastet werden, wenn sie große Datenmengen verarbeiten müssen, wie sie etwa bei Microservices entstehen.

Das bringt BlueField

BlueField ist in vSphere integriert und unterstützt Die VMware-Cloud-Foundation sowie vSphere mit der Beschleunigung und der Sicherheitsisolierung der Bloomfield DPU. Darüber hinaus unterstützE BlueField eine Zero-Trust-Umgebung, in der alle Anwender und Geräte authentifiziert und gesichert sind und Kommunikation und Daten verschlüsselt werden können. Ein großer Teil der Netzwerkunterstützung kommt von VMwares NSX Software-defined-Networking-Technologie, die Netzwerkisolierung und Firewall-Funktionen bietet, die mit Hilfe der Bluefield DPU hardwarebeschleunigt werden können.

Sparen mit DPUs

Was dies in der Praxis bringt, veranschaulicht Nvidia anhand eines Beispiels: So konnte auf einer 36-Kern-Maschinen die CPU-Kernnutzung von acht Kernen auf null reduziert werden, als eine DPU hinzugefügt wurde. Zudem, so rechnete Nvidia vor, erbringe der Einsatz einer BlueField DPU anstelle einer Standard-Netzwerkkarte über einen Lebenszyklus von drei Jahren eine mehr als sechsfache Kapitalrendite. Glaubt man Kevin Deierling, Senior Vice President of Networking bei Nvidia, so spart ein Unternehmen, wenn man Anschaffungs- und Betriebskosten zusammenzählt, pro Server 8.200 Dollar: "Ein Unternehmen mit 1.000 Servern spart, über drei Jahre gerechnet, 1,8 Millionen Dollar."

Die entsprechenden Server von Dell sollen im November verfügbar sein, Für den Einstieg hat Nvidia aber auf seinem Launchpad-Service eine virtuelle Umgebung eingerichtet, in der Kunden die Dell-Hardware bereits vorab ausprobieren können.