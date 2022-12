Apple hat bestätigt, dass die Notruf-Funktion per Satellit beim iPhone 14 ebenfalls in Deutschland freigeschaltet wurde. Die Funktion steht zunächst zwei Jahre lang kostenlos zur Verfügung. Eine Voraussetzung für die Nutzung des neuen SOS-Anrufes ist iOS 16.1 auf dem iPhone 14.

Die Funktionsweise unterscheidet sich nicht von der früheren US-Variante: Der gestrandete Nutzer oder die Nutzerin können mithilfe des iPhones sich mit einem der verfügbaren Satelliten verbinden und nach Beantwortung einiger Fragen eine Textnachricht entweder an eine entsprechende Apple-Stelle oder an den Rettungsdienst schicken. Die Standortdaten schickt das iPhone automatisch mit.

Zwar zeigt die Karte der Bundesnetzagentur kaum Funklöcher in Deutschland, wir wissen aus eigener Erfahrung, dass vor allem im alpinen Raum sehr oft der Mobilfunk abbricht und erst am Wanderparkplatz oder an der Bahnstation verfügbar wird. Nicht umsonst hat Apple seine neue Funktion mit einem Screenshot der Karte bebildert, die die Gegend um die Jachenau und die Benediktenwand anzeigt, in den Bayerischen Alpen gibt es mehr Stellen, wo es kein Mobilfunk verfügbar ist, als Stellen mit der Mobilfunkabdeckung. In solchen Gegenden wird die Funktion bestimmt einige Leben retten.

Dessen ist sich ebenfalls Jan Tino Demel, Leiter der Expertengruppe Leitstellentechnik und Notrufe (EGLN) sicher: "Notruf SOS über Satellit wird die Situation für Menschen verbessern, die sich in Schwierigkeiten und außerhalb von Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung befinden. Es wird ihnen in Notfallsituationen ermöglichen, Notdienste zu erreichen und Hilfe zu erhalten. … Dies kann ohne Zweifel Leben retten." (Macwelt)