Hybrid und Multi-Cloud werden die Unternehmens-IT auch im Jahr 2023 prägen. Und dies hat auf die Rechenzentrumsnetzwerke in allen wichtigen Bereichen wie Sicherheit, Management und Betrieb Auswirkungen. Dazu werden die Unternehmen in Technologien wie SD-WAN Und SASE sowie Netzautomatisierung investieren.

Diese Trends sehen Hersteller

So rechnet Thomas Scheibe, Vice President Product Management bei der Cloud Networking Group von Cisco, mit einer verstärkten Nachfrage nach Multi-Cloud-Netzwerken und Hybrid-Cloud-Lösungen. Dabei wird, so Mike Bushong, Vice President Cloud-Ready Data Center bei Juniper Networks, die Anziehungskraft von "Lift and Shift" nachlassen. Er ist überzeugt, dass der Hybrid Cloud die Zukunftgehört, wobei er nichterwartet, dass sich Anwendungen dynamisch von On-PremiseS in die Cloud und zurück bewegen werden. Und John Gray, Marketingleiter für Rechenzentren bei Aruba, glaubt: "Traditionelle Unternehmen bauen nicht mehr unbedingt neue Rechenzentren. Vielmehr richten sie zunehmend Datenzentren ein."

SASE im Aufwind

Die zunehmende Nutzung von Cloud-Services und Kollokationseinrichtungen trägt wiederum zu einem Wachstum bei der Bereitstellung von SD-WAN- und Secure-Access-Service-Edge-(SASE-)Technologien bei, um den Zugang zu diesen Ressourcen zu sichern. Dagegen werden klassische MPLS-VPNs wohl an Bedeutung verlieren.

SASE, das SD-WAN mit einer Reihe von IT-Sicherheitsdiensten konsolidiert, dürfte vor allem von Unternehmen mit einem wachsenden Edge, der nicht nur öffentliche Clouds, sondern auch Zweigstellen, Remote-Mitarbeiter und IoT-Netzwerke umfasst, verstärkt eingesetzt werden. So schätzt das Marktforschungsunternehmen Gartner, dass im Jahr 2023 die weltweiten Ausgaben für SASE 9,2 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was einem Anstieg von 39 Prozent gegenüber 2022 entspricht.

Automatisierung als Erfolgsfaktor

Im Großen und Ganzen ist die Automatisierung der Infrastruktur von entscheidender Bedeutung für den Cloud-Betrieb in großem Maßstab und mit hoher Effizienz. In der Studie "Global Hybrid Cloud Trends" kommt Cisco zu dem Ergebnis, dass 49 Prozent der befragten Unternehmen eine Automatisierungslösungbereits eingeführt haben. Unternehmen, die nur eine einzige öffentliche Cloud nutzen, haben dagegen nur zu 39 Prozent das Thema Automatisierung angegangen. Diejenigen, die mehr als zehn Clouds betreiben, meldeten dagegen mit 55 Prozent einen viel höheren Automatisierungsgrad, Bei Cisco wertet man dies alsein Indiz dafür, dass Automatisierung zur Bewältigung der wachsenden Komplexität von Hybrid Clouds unerlässlich wird.

Auch Brad Casemore, Research Vice President Datacenter and Multicloud Networks bei IDC, betont die wachsende Bedeutung der Automatisierung. "Cloud-basierte Workloads im Rechenzentrum und im weiteren Sinne im Unternehmen treiben den Bedarf und die Nutzung der Netzwerkautomatisierung voran", so Casemore.

Bedeutung der KI steigt

Darüber hinaus wird ab 2023 KI/ML eine immer größere Rolle bei der Netzwerkautomatisierung spielen, wenn auch in begrenzten Anwendungsfällen. "Der einflussreichste Anwendungsfall wird der KI/ML-gestützte digitale Zwilling sein, der in größeren Unternehmen zu einem Teil der Standardprozesse für den Netzwerkbetrieb werden wird", so Scheibe von Cisco.

White-Box-Switching für Rechenzentren

Das Interesse an White-Box-Switching für Rechenzentren wird zunehmen, was eine offene Switch-Architektur voraussetzt, um eine breite Palette an unterschiedlichen Chips zu unterstützen. Dafür gibt es laut Tom Nolle, Präsident der CIMI Corp. und Kolumnist der Network World, mehrere Modelle, darunter SONiC und Programming-Protocol-independent-Packet-Processors (P4): "Ich denke, dass das Switching in Rechenzentren in Zukunft wahrscheinlich der Hotspot für Open-Model- oder White-Box-Netzwerkelemente sein wird", so Nolle. Alan Weckel, ein Analyst der 650 Group, ist ebenfalls vom SONiC-Erfolg überzeugt. So prognostiziert Weckel, dass der weltweite Umsatz mit SONiC bis 2026 mehr als 5 Milliarden US-Dollar betragen wird. Darüber hinaus prognostiziert Dell'Oro, dass bis 2026 fast 10 Prozent der in Unternehmensnetzwerken eingesetzten Switches mit SONiC arbeiten werden.

KI-Unterstützung für Netops

Laut Jeff Aaron, Vice President of Enterprise Marketing bei Juniper, wird KI-gestützte Unterstützung für IT-Betriebsteams im Jahr 2023 unverzichtbar werden. Angesichts der steigenden Komplexität würden immer mehr IT-Mannschaften an ihre Grenzen stoßen. Deshalb seien sie in immer stärkerem Maße auf die Unterstützung von KI-gesteuerten Support-Tools und Problemlösungsmechanismen angewiesen, um bei Netzwerkausfällen schnell und adäquat reagieren zu können.