Als Top-Modell aus Samsungs Tablet-Reihe legt sich das Galaxy Tab S4 vor allem mit dem iPad Pro 10.5 an. Verglichen mit dem Apple-Tablet ist es bei gleicher Speicherausstattung 30 Euro (WLAN-Version) beziehungsweise 130 Euro günstiger. Dazu kommt noch der Eingabestift: Samsung legt den S-Pen dem Galaxy Tab S4 bei, während der Apple Pencil fürs iPad rund 100 Euro zusätzlich kostet. Allerdings bietet Samsung das Galaxy Tab S4 nur mit 64 GB an, während Sie beim iPad Pro auch Modelle mit 256 und 512 GB Speicher haben können. Dafür lässt sich der Speicher im Samsung-Tablet per Micro-SD-Karte um bis zu 400 GB erweitern.

Anmeldung per Iris-Scan

Das Samsung-Tablet ist absolut verwindungs- und knarzfrei verarbeitet. Ums Display läuft ein rund ein Zentimeter schmaler schwarzer Rahmen. Die Gehäusekanten sind leicht abgerundet, sodass der Übergang zwischen Glasfront und Gehäuse kaum sicht- und nicht spürbar ist. Im schwarzen Modell versieht Samsung die Rückseite, auf der eine kleine Ausbuchtung für die Kameralinse sitzt, mit einem glänzenden Überzug: Das sieht im ersten Augenblick sehr elegant aus, doch nach fünf Minuten in der Hand und entsprechend vielen Fingerabdrücken wirkt es eher abgegriffen. Außerdem fühlt sich die Rückseite nach kurzer Zeit leicht rutschig und nicht mehr griffsicher an. Beim S4 verzichtet Samsung auf einen mechanischen Home-Button, dementsprechend gibt es auch keinen Fingerabdruck-Sensor mehr. Die Anmeldung erledigen Sie jetzt per Gesichts- oder Iris-Scan.

Immer wieder toll: der AMOLED-Bildschirm

Der entscheidende Unterschied zwischen Galaxy Tab und iPad ist nach wie vor die Bildschirm-Technik: Samsung stattet das 10,5-Zoll-Display des S4 mit AMOLED aus, während Apple bei den Tablets anders als bei den Top-iPhones nach wie vor auf LCD setzt. Dass Samsung eine gute Wahl getroffen hat, machen die Messwerte und der subjektive Eindruck sofort klar: Das Display des S4 ist herausragend: Es leuchtet hell, obgleich im Weiß-Vollbild nicht so hell wie das iPad und zeigt echtes Schwarz, was es extrem kontraststark macht.

Die übertriebene Farbsättigung hat Samsung beim Galaxy Tab S4 etwas zurückgenommen. In den Einstellungen lässt sich die Farbdarstellung über die Bildschirmmodi an die eigenen Vorlieben anpassen: In "AMOLED-Kino" wirken Hauttöne natürlicher, während für Landschaftsbilder "Einfach" besser passt. Natürlich kann das S4 auch die AMOLED-Defizite nicht ganz ausräumen: Bei schräger Draufsicht erscheint eine Weißfläche leicht grünlich.

Außerdem hängt die maximale Helligkeit vom Weißanteil des Bildes ab - und auch die Akkulaufzeit, was der Akkutest belegt: Bei der Videowiedergabe mit einem eher dunkel gehaltenen Film läuft das S4 sensationelle 16 Stunden, beim Web-Surfen dagegen nur knapp sieben Stunden. Auf jeden Fall liegt es mit diesem Ergebnis deutlich über dem Vorgänger Galaxy Tab S3, was dem größeren Akku geschuldet ist, der das S4 aber mit 486 Gramm auch etwas schwerer macht als das S3 mit 9,7-Zoll-Bildschirm.

Sehr schnell - aber nicht ganz das iPad Pro

Das S4 lässt sich absolut verzögerungsfrei bedienen, durch Webseiten scrollt es blitzschnell und setzt Zoom-Gesten ohne Pause um. Bei den Tempo-Benchmarks erweist es sich als eines der schnellsten Android-Tablets, ist allerdings auf hohem Niveau deutlich schwächer als das iPad, beim Tablet Mark 2017 zum Beispiel rund 60 Prozent, beim Geekbench 4 ist das iPad Pro sogar mehr als doppelt so leistungsfähig. Ein ähnliches Bild ergeben die 3D-Tests.

Die Konkurrenz aus dem eigenen Haus in Form des Galaxy Tab S3 hängt das S4 aber wiederum fast ebenso deutlich ab, weil es auf den Acht-Kern-Prozessor Snapdragon 835 setzt. Im WLAN-Test überzeugt sein 11ac-Chip mit MU-MIMO und überträgt knapp 300 Mbit/s unter guten Bedingungen.

So wird Galaxy Tab zum PC

Von der Android-Konkurrenz setzt sich das S4 auch über Spezial-Funktionen ab: Per Multi-Windows lassen sich zwei Apps nebeneinander oder als Fenster auf dem Home-Screen platzieren. Ein App-Paar können Sie auch dauerhaft als Multi-Window-Paar festlegen. Noch PC-ähnlicher macht die Funktion Samsung DeX das Arbeiten am Tablet: Sitzt das S4 im Book Cover Keyboard (Preis: 150 Euro) erscheint auf dem Bildschirm eine Ansicht wie auf dem Windows-Desktop mit App-Shortcuts und Einstellungen in einer horizontalen Taskleiste. Apps lassen sich in beliebigen Fenstergrößen neben- und übereinander platzieren.

Ein echtes 2in1-Gerät macht aber auch die Ansteck-Tastatur nicht aus dem Samsung-Tablet: Zwar lässt sich auf der Tastatur durchaus komfortabel tippen, ein Touchpad fehlt aber. Außerdem lässt sich das S4 nur einem festen Winkel ins Tablet setzen, wodurch man recht steil von oben auf den Bildschirm blickt.

Die App Bixby Vision wertet Informationen aus den Kameraaufnahmen des Tablets aus: Dazu nutzt Samsung Drittanbieter-Apps, die zum Beispiel ähnlich Bilder vorschlagen (Pinterest), Texte in Bildern übersetzen (Google), und Kalorienzahl und Rezeptvorschläge fotografierter Lebensmittel liefern. Im Test klappt das mehr oder weniger gut: Bei den Übersetzungen aufgenommener Texte schlägt sich Bixby Vision gut, während es bei der Speisenerkennung bisweilen deutlich daneben liegt.

Schließlich bringt das S4 auch den Eingabestift S-Pen mit: Er besitzt die vom Note 8 bekannten Funktionen wie Screen-Off Memo, Live-Nachricht oder das Übersetzen englischer und französischer Texte. Der 9 Gramm leichte Stift liegt bequem in der Hand und schreiben und zeichnet mit minimalem Versatz und verzögerungsfrei.

Technische Daten

Ausstattung Samsung Galaxy Tab S4 (Note: 2,02) Prozessor Snapdragon 835 (8 Kerne, 2,36 GHz) Arbeitsspeicher 4 GB Maße (L x B x H) 24,9 x 16,2 x 0,73 Zentimeter Betriebssystem Android 8.1 eingebauter Speicherplatz (Art) / davon frei 64 GB (Flash) / 48.8 GB Wireless-LAN / Bluetooth / UMTS / GPS 11ac / 5.0 / nicht vorhanden / ja Anschlüsse 1x USB Typ-C Kartenleser (Formate) ja (Micro-SD) Einschub für SIM-Karte nein Kamera: Auflösung Foto / Video 4144 x 3106 / UHD Internetkamera: Auflösung Foto / Video 3264 x 2448 / Full-HD Audioausgang 1 Mikrofon ja Lichtsensor ja Lieferumfang S-Pen, Stifthalterung, Netzteil, Typ-C-Kabel

Bedienung und Geschwindigkeit Samsung Galaxy Tab S4 (Note: 1,75) Bildschirm / Bildschirm-Tastatur / Mehrfinger-Gesten / Bildschirm-Technik sehr angenehm / sehr angenehm / ja / kapazitiv Spracheingabe ja abspielbare Video- / Audio- / Fotoformate 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WMV / AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA / BMP, GIF, JPG, PNG Browser: Geschwindigkeit (Sunspider) / 3D Mark (Ice Storm Unlimited) / Gfx Bench (T.Rex) / mittlere Ladezeit für Webseiten 314.9 Millisekunden / 39747 Punkte/ 55 Bilder pro Sekunde / 3,31 Sekunden WLAN-Geschwindigkeit 294,0 MBit/s Startzeit: aus ausgeschaltetem Zustand / aus Bereitschafts-Modus 20 / 1 Sekunden

Mobilität Samsung Galaxy Tab S4 (Note: 2,12) Akkulaufzeit: Internetzugriff per WLAN / Video abspielen 6:51 Stunden / 16:00 Stunden Gewicht (mit Akku) / Gewicht Netzteil 486 / 66 Gramm

Bildschirm Samsung Galaxy Tab S4 (Note: 1,75) Diagonale / Auflösung / Punktedichte 10,5 Zoll (26,0 Zentimeter) / 2560 x 1600 Bildpunkte / 288 ppi Helligkeit / Kontrast / Entspiegelung 391 cd/m² / unendlich / gering

Allgemeine Daten Samsung Galaxy Tab S4 Internetadresse von Samsung www.samsung.de Preis (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers / Straßenpreis) 699 Euro / 670 Euro Technische Hotline 01805/121213 Garantie 24 Monate

Service Samsung Galaxy Tab S4 (Note: 1,95) Handbuch: deutsch / gedruckt / umfangreich / als PDF ja / nein / ja / ja Garantie 24 Monate Service-Hotline / deutsch / Wochenenddienst / Erreichbarkeit / durchgehend / per E-Mail erreichbar 01805/121213 / ja / nein / 10 Stunden / ja / ja Internetseite / deutsch / Handbuch verfügbar / Treiber verfügbar / Hilfsprogramme verfügbar www.samsung.de / ja / ja / nein / ja

TEST-FAZIT: Samsung Galaxy Tab S4

Testergebnis (Noten) Samsung Galaxy Tab S4 Testnote gut ( 1,85) Preis-Leistung teuer Bedienung und Geschwindigkeit(30 %) 1,75 Mobilität (25 %) 2,12 Bildschirm (22 %) 1,75 Ausstattung (20 %) 2,02 Service (3 %) 1,95 Aufwertung Stift (-0,05)

Das Galaxy Tab S4 ist wieder ein Volltreffer und derzeit unangefochten das beste Android-Tablet. Vor allem der AMOLED-Bildschirm macht im Positiven wie im Negativen den Unterschied zum iPad Pro aus. Der S-Pen und der Dex-Modus sind sinnvolle Zugaben, wenn das S4 auch als Arbeitsgerät herhalten soll. Doch die Hauptargumente für das Galaxy Tab sind sein toller Bildschirm, die verzögerungsfreie Bedienung und die lange Akkulaufzeit bei der Video-Wiedergabe.

Pro

+ hervorragender AMOLED-Bildschirm

+ lange Laufzeit bei Video-Wiedergabe

+ S-Pen

Contra

- nur mit 64 GB Speicher verfügbar

- Gehäuse anfällig für Fingerabdrücke

Samsung Galaxy Tab S4 Modelle:

WLAN, 64 GB, schwarz

WLAN, 64 GB, grau

LTE + WLAN, 64 GB, schwarz

LTE + WLAN, 64 GB, grau



(PC-Welt)