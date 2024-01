Auf einen Blick

Pro Schlankes und kompaktes Design

Sehr erschwinglich

Anständige Leistung

Heller Bildschirm Kontra Langsames Laden

Schlechte Kameras

Unscharfer Bildlauf

Fazit Es hat ein paar Nachteile, aber nichts, was bei diesem niedrigen Preis inakzeptabel wäre. Insgesamt ist das Galaxy Tab A9 besser als erwartet und eines der günstigsten Tablets auf dem Markt.

Das Galaxy Tab A8 war bislang eines der beliebtesten Budget-Tablets. Kann Samsung mit dem Galaxy Tab A9 einen weiteren Hit landen? Das Android-Tablet kostet nur 179 Euro und ist damit schon ein ganzes Stück günstiger als sein Vorgänger bei der Markteinführung.

Den günstigeren Preis erreicht das A9 mit einem kleineren Bildschirm als im letzten Jahr (8,7 Zoll) und einer Reihe von Verschlechterungen. Samsung hat jedoch das Galaxy Tab A9+ mit einem 11-Zoll-Bildschirm für diejenigen eingeführt, die etwas Ähnliches wie das Galaxy Tab A8 suchen. Es handelt sich also eigentlich um das Galaxy Tab A9 mini und die neue Größe im Line-up, während das Tab A9+ der eigentliche Nachfolger des A8 ist.

Design und Bauweise

Kleiner und leichter

Drei Farben

Unaufdringlicher Stil

Mit seiner neuen, kleineren Größe ähnelt das Tab A9 eher dem Tab A7 Lite als dem Tab A8. Es ist ein winziges Tablet, das sich leicht mit einer Hand halten lässt, ähnlich wie der Klassiker Google Nexus 7.

Das A9 wiegt nur 332 Gramm und ist 8 Millimeter dick. Es ist also angemessen schlank und hat keinen klobigen Rahmen wie die meisten anderen günstigen Tablets. Das Aussehen und die Haptik des Geräts sind nicht das, was man für den geringen Preis erwarten würde. Mit seinem überwiegend aus Metall bestehenden Gehäuse, den klaren Linien und der soliden Konstruktion ist es weitaus hochwertiger verarbeitet als die Konkurrenz.

In dieser Hinsicht ähnelt es eher einem iPad-mini-Konkurrenten als einem Billig-Tablet. Besonders gut gefällt mir die elegante Farbe Marineblau, wobei auch Silber und Grafit erhältlich sind.

Ein winziges Tablet, das sich leicht mit einer Hand halten lässt.

Über das schlichte Design gibt es nicht viel zu sagen, außer dass es vorwiegend für die Verwendung im Hochformat konzipiert ist, wobei sich die Tasten an der langen Seite und die Anschlüsse (USB und Kopfhörer) an der kürzeren Seite befinden. Natürlich kann man es bei Bedarf auch im Querformat nutzen. Samsung hat die Lautsprechergitter an der Ober- und Unterseite angebracht, sodass sie sich im Querformat an den Seiten befinden und man beim Betrachten von Inhalten ein Stereo-Set-up erhält.

Bei diesem Preis ist es keine Überraschung, dass das Gerät nicht wasserdicht ist. Selbst teurere Geräte verfügen nicht über dieses Feature. Einen Fingerabdruckscanner gibt es auch nicht. Sie können die Gesichtsentsperrung einrichten, wenn Sie möchten. Ich fand, dass sie besser als erwartet funktioniert und sogar dann entsperrt, wenn ich nicht direkt hinsehe. Diese Funktion ist nicht so sicher wie ein Fingerabdruckscanner, aber das ist der Kompromiss bei diesem Preis.

Bildschirm und Lautsprecher

8,7-Zoll-LCD

Full HD+, 60 Hz

Stereo-Lautsprecher

Mit einer Bildschirmdiagonale von 8,7 Zoll ist das Tab A9 deutlich kleiner als das Tab A8. Damit sind wir wieder bei den kompakten Maßen des Tab A7 Lite angelangt. Wenn Sie also etwas Größeres wollen, dann ist das Tab A9+ mit seinen 11 Zoll das, was man als Vollformat bezeichnen könnte. Mit einem LCD-Panel und einer Standard-Bildwiederholfrequenz von 60 Hz gibt es hier keinen Schnickschnack. 90 Hz finden Sie beim Tab A9+.

Dennoch ist das Display mit seiner Full-HD+-Auflösung und vernünftigen Betrachtungswinkeln gut genug, auch wenn der klassische Blaustich etwas zu stark ausgeprägt ist. Text, Symbole und sogar Videos sehen gestochen scharf aus.

Das Hauptproblem, das ich hatte, war der unscharfe Bildlauf, aber das ist das Problem eines 60-Hz-Displays im unteren Bereich. Selbst beim langsamen Scrollen auf Webseiten hinterlassen die Überschriften eine Geisterspur.

Eine unserer Beschwerden über das Tab A8 war die begrenzte Helligkeit. Beim A9 habe ich einen ordentlichen Wert von 459 cd/m² gemessen. Das ist zwar kein hervorragender Wert für den Außeneinsatz bei wirklich hellem Licht, doch bei hellem, nicht direkten Sonnenlicht sollte das Tablet nutzbar sein. Für den Einsatz in Innenräumen ist die Helligkeit mehr als ausreichend.

Es gibt zwar keine S-Pen-Unterstützung, sie können am A9 jedoch einen aktiven Stift verwenden.

Dank des hellen Bildschirms und der guten Stereolautsprecher ist das A9 ein guter Begleiter auf dem Sofa und auf Reisen oder sogar ein Tablet für Kinder.

Das Tab A8 (und das Tab A9+) haben Vierfach-Lautsprecher, aber dieses kleinere und günstigere Modell bietet nur Stereo-Lautsprecher. Sie befinden sich an den Seiten, wenn man es im Querformat hält. Wie vieles am A9 sind auch die Lautsprecher überraschend gut und haben mehr Power als die der Billigkonkurrenz. Perfekt geeignet, um Videos auf dem iPlayer zu schauen oder ein paar Songs zu hören, wenn nichts Besseres zur Verfügung steht.

Hier geht es nur um den persönlichen Hörgenuss, die Lautsprecher des A9 können keinen Raumklang auf einer Party erzeugen. Positiv ist außerdem der 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, sodass man sich nicht mit Bluetooth-Kopfhörern herumärgern muss oder auch ideal, wenn Sie das Gerät als Kindertablet nutzen.

Spezifikationen und Leistung

Mediatek Helio G99

Bis zu 8 GB RAM und 128 GB Speicher

Bluetooth 5.3

Budget-Tablets können mit Chipsätzen ausgestattet sein, die schon einige Jahre alt sind, aber der MediaTek Helio G99 des A9 stammt aus dem Jahr 2022 und hat ähnliche Spezifikationen wie ein Snapdragon 695 (der im Tab A9+ zu finden ist).

Es handelt sich um einen Octa-Core-Chip mit einigen anständigen Geschwindigkeiten, der in einem effizienten 6nm-Prozess gefertigt wird. Für den Einstiegspreis erhalten Sie nur 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz. Wenn Sie sich 50 Euro mehr leisten können, verdoppeln sich die Kapazitäten auf 8/128 GB, was sich lohnen könnte.

Es gibt überdies einen microSD-Kartensteckplatz, über den man den Speicher kostengünstig erweitern kann. Ich war von der Leistung des niedrigeren Modells angenehm überrascht. Das Tab A9 ist nicht blitzschnell. Bei einem Preis von fast 150 Euro muss man etwas Geduld mitbringen.

Das Hochfahren dauert eine Weile, die Animationen sind manchmal etwas ruckelig (vorwiegend beim Swipen zwischen dem Google Discover-Feed und dem Startbildschirm) und komplexere Aufgaben nehmen einige Sekunden in Anspruch. Das Galaxy Tab A9 ist in der Lage, zwei Apps nebeneinander auszuführen und kann sogar Spiele wie "Asphalt 9" bewältigen.