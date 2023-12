Auf einen Blick

Pro Hervorragende Leistung, drinnen und draußen

Radargestützte Bewegungserkennung

Erhältlich in Batterie-, Solar- und Plug-in-Konfigurationen

Fantastische Nachtsicht, mit der Option auf Farbe Kontra Sie können die Vogelperspektive oder Pre-Roll auswählen, aber nicht beides

Nicht vollständig kompatibel mit Google Home oder Apple HomeKit

1080p-Auflösung

Fazit Diese Innen-/Außenkamera ist ein absolutes Muss für jeden Ring-Nutzer, der die Sicherung seines Hauses erweitern möchte. Ja, sie ist auf eine 1080p-Auflösung beschränkt, aber die Aktivierung von HDR liefert gesättigte Bilder und diese Kamera hat eine sehr starke Nachtsicht, mit einer Farb-Nachtsicht-Option, die Sie vielleicht gar nicht benötigen. Wenn Sie nur eine einzelne Kamera benötigen und auf so viele fortschrittliche Funktionen verzichten können, finden Sie dagegen eine ganze Reihe preiswerterer Optionen.

Die Stick Up Cam-Familie von Ring verfügt über eine radargestützte Bewegungserkennung. Mit einem Preis von rund 180 Euro (entweder für das hier getestete batteriebetriebene Modell oder die Plug-in-Version; mit Solarpanel liegt der Preis bei 200 Euro) kostet die Ring Außenkamera Pro weniger als die Spotlight Cam Pro.

Obwohl ich immer noch überzeugt bin, dass die Vogelperspektive von Ring überbewertet wird, hat diese Kamera viele andere großartige Funktionen, etwa eine ausgezeichnete Nachtsicht in Farbe, auch ohne den integrierten Scheinwerfer, der den Preis des Spotlight-Modells in die Höhe treibt.

Die Ring Stick Up Cam/Außenkamera Pro nimmt qualitativ hochwertige Videos auf und bietet Optionen wie einen hohen Dynamikbereich und Nachtsicht in Farbe.

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Ring-Kameras haben, sollten Sie unbedingt wissen, dass Sie ein Abonnement benötigen, um die Stick Up Cam Pro in vollem Umfang nutzen zu können. Dies ist bei Überwachungskameras und Videotürklingeln immer häufiger der Fall. Ohne ein Abonnement erhalten Sie keine Bewegungserkennungsalarme oder Videoaufzeichnungen, sondern nur eine Live-Ansicht der Kamera.

Wenn dies Ihre einzige Ring-Kamera ist, kostet ein Basic-Abonnement 3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro pro Jahr. Das Plus-Abonnement kostet 10 Euro pro Monat oder 100 Euro pro Jahr, deckt aber alle Ring Kameras und Türklingeln ab, die Sie an einem einzigen Standort installiert haben. Wenn Sie auch ein Haussicherheitssystem von Ring Alarm besitzen, ist es am besten, ein Pro-Abonnement abzuschließen, das alle Leistungen der Plus-Stufe sowie die professionelle Überwachung Ihres Alarmsystems umfasst.

Wenn Sie ein Ring Alarm Pro-System besitzen, können Sie eine microSD-Karte in die Basisstation einstecken und Ihre Kamera- und Türklingelaufnahmen lokal speichern.

Design und Aufbau

1080p-Videoauflösung mit HDR

155 × 139 x 80-Grad-Sichtfeld (diagonal, horizontal, vertikal)

Farbige Nachtsicht

Radargestützte Bewegungserkennung

Kann in Innenräumen oder im Freien eingesetzt werden

Dualband-Wi-Fi (2,4- oder 5-GHz)

Wetterbeständig, mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 48,5 °C

Zwei-Wege-Audio mit fortschrittlicher Geräuschunterdrückung

Eingebaute 85 dB Sirene

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten hat Ring dem Drang nach immer höheren Kameraauflösungen widerstanden und sich bei diesem Modell für 1080p HDR entschieden. Das ist nicht böse gemeint: Diese Kamera liefert bei Tag und Nacht eine hervorragende Bildqualität (Nachtsicht in Farbe mit Unterstützung durch Lichtquellen in der Nähe). Und ihr Objektiv fängt dank des riesigen Sichtfelds viel ein: 155 Grad diagonal, 139 Grad horizontal und 80 Grad vertikal.

Ich habe das batteriebetriebene Modell getestet, aber Sie können auch eine netzbetriebene Version zum gleichen Preis kaufen (und später einen Akku hinzufügen, wenn Sie möchten, der dann als Backup-Stromversorgung dient). Es gibt auch eine dritte SKU, die die Kamera zusammen mit einem Akku und einem Solarpanel anbietet.

Einige der Kamerafunktionen, darunter die Nachtsichtfunktion in Farbe, verbrauchen zusätzliche Batterieleistung, sodass Sie diese Funktionen möglicherweise ausgeschaltet lassen sollten (sie sind standardmäßig aktiviert). Anders als die Spotlight Cam Pro kann dieses Modell nur mit einem Akku betrieben werden.

Wenn Sie eine ältere Stick Up Cam ersetzen, die mit einem Solarpanel der ersten Generation verbunden ist, können Sie dieses Zubehör nicht mitnehmen, es sei denn, Sie kaufen auch den USB-C/Hohlstecker-Adapter von Ring (12,99 Euro). Alternativ bietet Ring zwei neuere USB-C-Solarpanels an: ein 6,9 x 4,4 x 0,5 Zoll (HxBxT) großes Modell, das für 39,99 Euro verkauft wird, und ein robusteres 8,1 x 6,7 x 0,5 Zoll großes Modell, das 59,99 Euro kostet.

Die Batterie selbst hat sich nicht verändert, d. h. Sie können eine Batterie von jeder batteriebetriebenen Ring-Kamera oder -Türklingel verwenden, die Sie sonst in den Ruhestand geschickt hätten. Werfen Sie nur nicht Ihre alten Micro-USB-Kabel weg, da Sie eines zum Aufladen benötigen.

Installation und Einrichtung

Die Stick Up Cam Pro kann auf einer ebenen Fläche aufgestellt oder an einer Wand oder einem Zaunpfahl befestigt werden. Sie verfügt über einen schwenkbaren Ständer, mit dem sich die Kamera leicht in die gewünschte Richtung ausrichten lässt. Mir gefällt dieser Mechanismus besser als das Kugelgelenk der Ring Spotlight Cam Pro. Ring liefert die erforderlichen Schrauben und Dübel mit, aber die Zeiten, in denen auch ein kleiner Schraubendreher im Lieferumfang enthalten war, sind wohl vorbei.

Bevor Sie mit der Installation und Einrichtung fortfahren, müssen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kamera aufdrehen, die Schnellverschlussbatterie herausnehmen und sie vollständig aufladen. Die LEDs an der Batterie leuchten erst orange und dann grün, um Ihnen anzuzeigen, dass die Batterie bereit ist. Wenn Sie den Akku ausgetauscht haben, können Sie eine Kreuzschlitzschraube festziehen, um es einem Dieb zu erschweren, die Kamera zu öffnen und den Akku zu stehlen.

Der nächste Schritt besteht darin, die Kamera zur Ring-App hinzuzufügen, indem man entweder den winzigen QR-Code im Benutzerhandbuch oder den ebenso kleinen QR-Code auf der Rückseite der Kamera scannt. Ich kann verstehen, warum der auf der Kamera so klein ist (es gibt nicht viel verfügbaren Platz), aber mein iPhone 15 Pro hatte erhebliche Schwierigkeiten, einen der beiden Codes zu fokussieren, weil sie so klein sind. Es hat mehrere Versuche gebraucht, aber die Kamera meines Telefons hat schließlich das Bild in der Anleitung aufgenommen.

Die Ring-App stellt Ihnen während der Einrichtung eine Reihe von Fragen, um sicherzustellen, dass Sie die besten Ergebnisse mit der Kamera erzielen, einschließlich der Frage, ob das Gerät in Innenräumen oder im Freien installiert werden soll. Ich habe die Kamera zunächst für den Innenbereich eingerichtet, dann einen Hardware-Reset durchgeführt und den Prozess ein zweites Mal durchlaufen, um sie im Freien zu testen.

Sie müssen Ihre Wi-Fi-Anmeldedaten angeben (Dualband-, 2,4-/5-GHz-Netzwerke werden unterstützt), es sei denn, Sie haben bereits eine Ring-Kamera eingerichtet, in diesem Fall werden diese Angaben automatisch ausgefüllt.

Bewegungserkennung, Bird's Eye View und Datenschutz

Die Vogelperspektive ist eine der herausragendsten Funktionen der Ring Stick Up Cam Pro. Wenn Sie diese Funktion aktivieren und den zu überwachenden Bereich abstecken, verfolgt die radargestützte Technologie die Bewegungen einer Person in diesem Bereich und zeigt den Weg, den sie genommen hat, auf einer Luftbildkarte Ihres Grundstücks an. Diese Animation wird in einem Bild-im-Bild-Fenster angezeigt, und Sie können zwischen ihr und einer Vollbildansicht Ihrer Aufnahmen hin- und herschalten.

Allerdings fand ich die Vogelperspektive bei der Ring Spotlight Cam Pro nicht besonders überzeugend, und auch bei diesem Modell für den Innen- und Außenbereich bin ich nicht sonderlich beeindruckt davon. Erstens ist sie für Innenräume überhaupt nicht nützlich, und zweitens wird durch die Aktivierung der Vogelperspektive die Pre-Roll-Funktion der Kamera deaktiviert.

Die Pre-Roll-Funktion zeigt auch Bewegungen an, die stattgefunden haben, bevor die Kamera ausgelöst wurde, um einen Bewegungsalarm zu senden, und das ist in meinen Augen viel wertvoller als animierte Punkte. Wenn es essenziell ist, die Bewegungen einer Person auf Ihrem Grundstück zu verfolgen, wäre es dann nicht besser, einfach zusätzliche Kameras um Ihr Grundstück herum aufzustellen?

Eine der wichtigsten Möglichkeiten, die Akkulaufzeit der Ring Stick Up Cam Pro zu verlängern, besteht darin, dass sie standardmäßig nur dann aufzeichnet und Alarme sendet, wenn eine Person in den von der Kamera definierten Bewegungszonen erkannt wird. Sie können wählen, ob Sie bei jeder Bewegung in diesen Zonen aufzeichnen und/oder Warnmeldungen erhalten möchten, aber die App warnt hier, dass dies die Akkulaufzeit verkürzt.

Wenn Sie das brauchen, sind Sie mit der Plug-in-Version oder der Solarversion der Kamera besser beraten (oder Sie können nachträglich ein Solarpanel hinzufügen).

Standardmäßig nimmt die Kamera zwischen den Bewegungsereignissen einmal pro Stunde einen Schnappschuss auf. Sie können diese Häufigkeit auf alle 14 Minuten erhöhen, allerdings auf Kosten der Batterielebensdauer. Diese Bilder werden in der Zeitleiste der Kamera angezeigt und helfen Ihnen dabei, zu verfolgen, was zwischen den Bewegungsereignissen passiert; als solche können sie unglaublich nützlich sein.

Wenn sich das Haus Ihres Nachbarn im Sichtfeld Ihrer Kamera befindet, können Sie Privatzonen einrichten, um Türen, Fenster, Tore und Ähnliches zu blockieren, damit Sie nicht in die Privatsphäre des Nachbarn eindringen. Sie können diese Bereiche nicht sehen, und jede Bewegung innerhalb dieser Bereiche wird ignoriert. Die Privatsphäre-Zonen können beliebig groß sein, sind aber auf zwei begrenzt.

Videoqualität, Nachtsicht und Zwei-Wege-Audio

Obwohl die Ring Stick Up Cam Pro nur eine Auflösung von 1080p hat, nimmt sie qualitativ hochwertige Videos mit der Option eines hohen Dynamikbereichs auf (eine weitere Funktion, die zur Verlängerung der Akkulaufzeit deaktiviert werden kann). Die Nachtsicht ist sogar noch beeindruckender, und Sie können eine Nachtsicht in Vollfarbe erhalten (ebenfalls zu Lasten der Akkulaufzeit). Aber vielleicht brauchen Sie das ja nicht.

Ein wenig zusätzliches Umgebungslicht von einem Flutlicht auf meiner Terrasse in sechs Metern Entfernung reichte aus, um nächtliche Szenen in meinem Garten in Farbe zu erfassen.

Zwei-Wege-Audio ist heutzutage ein gängiges Merkmal von Sicherheitskameras, und die Qualität ist bei dieser Kamera ausgezeichnet. Personen, die sich vor der Kamera aufhalten, konnten mich klar und deutlich hören, und es klang so, als ob sie mich am Telefon anrufen würden.

Smarthome-Integration

Ring hat sich zu einem großen Akteur auf dem Smarthome-Markt entwickelt, mit einer robusten Kollektion von intelligenten Beleuchtungs- und Sicherheitsprodukten für zuhause. Ring Alarm und der leistungsstärkere Ring Alarm Pro sind das DIY-Sicherheitssystem, das ich am häufigsten empfehle. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Integrationsfunktionen kann jedes Ring-Gerät die Ring Stick Up Cam Pro zur Aufzeichnung veranlassen. Die Kamera kann wiederum Befehle an andere Ring-Geräte senden.

Die Interoperabilität von Ring ist eine Art Kraftmultiplikator, so dass ein Ereignis in einem Bereich Ihres Hauses Ereignisse in einem anderen Bereich Ihres Hauses auslösen kann: Durch Bewegung aktivierte Lichter können Kameras zur Aufzeichnung veranlassen, bevor ihre eigenen Bewegungssensoren dies tun und andersherum.

Da es sich um ein Amazon-Unternehmen handelt, ist eine enge Integration mit Alexa-betriebenen Geräten eine Selbstverständlichkeit. Sie können eine Live-Ansicht der Kamera auf jedem Echo Smart-Display oder sogar auf Ihrem Fernseher erhalten, wenn Sie ein neueres Amazon Fire TV-Gerät angeschlossen haben.

Leider erstreckt sich diese Kompatibilität nicht auf andere Smarthome-Ökosysteme. Sie können zum Beispiel keine Video-Feeds von der Stick Up Cam Pro an einen Google Nest Hub streamen, und sie ist auch nicht mit dem HomeKit-Ökosystem von Apple kompatibel. Apple hat zwar kein intelligentes Display, aber Sie können einige Sicherheitskamera-Feeds auf ein Apple TV streamen.

Matter könnte diese Barrieren eines Tages überwinden, aber der Standard selbst berücksichtigt gegenwärtig keine Sicherheitskameras. Vielleicht wird sich in dieser Hinsicht einmal im Jahr 2024 etwas tun, aber machen Sie Ihre heutigen Kaufentscheidungen nicht von Vorhersagen abhängig.

Preis und Verfügbarkeit

Die Ring Stick Up Cam Pro mit Akku ist bei Amazon in den Farben Schwarz und Weiß aktuell zum Preis von 179,99 Euro erhältlich. In Kombination mit einem Solarpanel schlägt die Überwachungskamera mit 199,99 Euro zu Buche.

Sollten Sie eine Ring Stick Up Cam Pro kaufen?

Es gibt eine ganze Reihe von 1080p-Überwachungskameras, die nur einen Bruchteil der Ring Stick Up Cam Pro kosten, aber keine hat so viele Funktionen oder bietet so viel Leistung.

Wenn Sie nur eine Kamera benötigen und keine Integration in ein breiteres Smart-Home- oder Home-Security-Ökosystem wünschen, sollten Sie sich die Angebote der Ring-Schwesterfirma Blink oder Wyze Labs ansehen. Beide Unternehmen haben einwandfreie, preisgünstige Kameras im Angebot, und Sie finden unsere Bewertungen der besten Kameras in der Übersicht über Sicherheitskameras. Beachten Sie jedoch, dass diese Unternehmen eigene Abonnementpläne haben.

Wenn Sie bereits im Ring-Ökosystem sind, mit einer Ring-Türklingel, einem anderen Sicherheitskameramodell oder einem Ring-Alarmsystem, wird die Ring Stick Up Cam Pro eine großartige Ergänzung Ihres Arsenals sein, ganz egal, ob Sie sie drinnen oder draußen verwenden.

(PC-Welt)