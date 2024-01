PyScript wurde von einem Team um Peter Wang bei Anaconda Inc. entwickelt und im April 2022 veröffentlicht. Die Technologie macht die Python Runtime als Skriptsprache in WebAssembly-fähigen Browsern verfügbar. Dabei zielt das Framework darauf ab, eine vollständige Browser-Umgebung bereitzustellen, um Python als Web-Skriptsprache auszuführen.

Zwar handelt es sich bei PyScript um ein experimentelles Projekt, das (noch) nicht für Produktionszwecke geeignet ist - allerdings lohnt es sich für Interessierte, mit den bislang verfügbaren Komponenten erste Python-trifft-JavaScript-im-Browser-Experimente zu realisieren.

In diesem Artikel lesen Sie, wie das geht.

Mit PyScript programmieren

Im Kern besteht PyScript aus einem einzigen JavaScript-Include, das zu einer Webseite hinzugefügt wird. Dieser Include lädt die Basis-Runtime von PyScript und fügt automatisch Support für benutzerdefinierte Tags hinzu. Im Folgenden ein einfaches Beispiel für ein Hello-World-Projekt in PyScript:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<link rel="stylesheet"

href="https://pyscript.net/releases/2023.11.2/core.css" />

<script type="module"

src="https://pyscript.net/releases/2023.11.2/core.js">

</script>

</head>

<body>

<script type="py" terminal>

from pyscript import display

display("Hello World!")

print("Hello terminal!")

</script>

</body>

</html>

Das script -Tag im head des Dokuments lädt die Kernfunktionalität von PyScript. Das .css -Stylesheet ist optional, aber praktisch, weil es den Benutzern beim Laden der Seite unter anderem mitteilt, was gerade passiert.

Über das Attribut type="py" wird Python-Code in den script -Tag inkludiert. Dabei sollten Sie beachten, den Code gemäß den Python-Namenskonventionen zu formatieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass er nicht richtig ausgeführt werden kann. Insbesondere wenn Sie einen Editor verwenden, der HTML automatisch umformatiert, ist das relevant. Der Inhalt des script -Blocks könnte verfälscht werden. Sie können auch auf ein .py -File referieren, was sich einfacher gestalten kann, als das Script inline zu inkludieren.

Sobald die PyScript-Komponenten fertig geladen sind, wird der Python-Code evaluiert. Dabei können Sie wählen, ob der Output an das DOM (mit pyscript.display ) oder ein eingebettetes Terminal gesendet werden soll. Wenn Sie Letzteres verwenden wollen, müssen Sie terminal als Attribut in das script -Tag aufnehmen (dazu später mehr).

Wenn das Skript in den Tags nach stdout schreibt (wie bei einem print -Statement), können Sie bestimmen, wo der Output auf der Seite angezeigt werden soll, indem Sie eine Property für output definieren. Im obenstehenden Beispiel wird stdout für das Skript an das div mit der ID von " out " weitergeleitet.

Wenn Sie diesen Code in einer Datei speichern und erstmals im Webbrowser öffnen, sehen Sie zunächst einen "Lade"-Indikator. Der Browser ruft zunächst die PyScript-Laufzeit ab und richtet diese ein. Zukünftige Ladevorgänge sollten dank Zwischenspeicherung flotter ablaufen. Anschließend sollte Hello world zweifach auf der Seite erscheinen - einmal oben in HTML und einmal in einem schwarzen Fenster, dem Embedded Terminal.

Von Standard-Bibliotheken importieren

Skripte, die ausschließlich Python-Builtins verwenden, sind nur bedingt nützlich. Die Standardbibliothek von Python lässt sich in PyScript auf identische Weise wie bei "normalem" Python nutzen: Ein import -Befehl genügt. Entsprechend sollten Importe aus der Standardbibliothek einfach funktionieren.

Wenn Sie den obigen Skriptblock ändern wollten, um die aktuelle Zeit anzuzeigen, würden Sie das wie von Python gewohnt erledigen:

import datetime

print ("Current date and time:",

datetime.datetime.now().strftime("%Y/%m/%d %H:%M:%S"))

Bibliotheken über PyPI verwenden

Mit PyScript können Sie Projektkonfigurationen, die von PyPI installiert werden sollen - einschließlich aller Drittanbieter-Packages - über eine .toml - oder .json -Datei im Projektverzeichnis angeben. Im Folgenden betrachten wir, wie das mit .toml funktioniert. Um die Projektkonfigurationsdatei zu verwenden, müssen Sie die config -Direktive in Ihr Skript-Tag einfügen:

<script type="py" src="main.py" config="pyscript.toml">

In der Datei pyscript.toml sind alle benötigten Packages aufgeführt:

packages = ["package","another-package"]

Dabei gilt es zu beachten, dass nicht alle Packages von PyPI installiert und ausgeführt werden können. Die meisten "reinen" Python-Pakete (etwa humanize ) sollten problemlos laufen, genauso wie numpy , pandas , bokeh oder matplotlib . Anders sieht es bei Packages aus, die Netzwerkzugriff benötigen oder mit plattformspezifischen Elementen wie GUIs arbeiten. Sie werden höchstwahrscheinlich nicht funktionieren.

Lokal importieren

Ein weiteres gängiges Szenario: Andere Python-Skripte importieren, die sich im selben Verzeichnisbaum wie Ihre Webseite befinden. Importe zu verwenden, macht es einfacher mehr Python-Logik von der Webseite selbst auszulagern. Denn dort ist sie mit Ihrer Präsentation "vermischt", was es schwierig machen könnte, damit zu arbeiten.

Normalerweise nutzt Python andere, vorhandene .py -Files im Dateisystem, um anzuzeigen, was es importieren kann. PyScript arbeitet nicht auf diese Weise. Deswegen müssen Sie angeben, welche Dateien als importierbare Module verfügbar sein sollen.

Dazu listen Sie die entsprechenden URLs in der Konfigurationsdatei Ihrer Anwendung in einem [ files ]-Block auf und definieren, wie Sie dem emulierten Dateisystem von PyScript zugeordnet werden sollen. Zum Beispiel:

[files]

"/module.py" = "./libs/module.py"

"https://mydata.com/data.csv" = "./data.csv"

Jede Datei, die über die URL auf der linken Seite zugänglich ist, wird dem emulierten Dateisystem des Python-Interpreters über den Pfad auf der rechten Seite zur Verfügung gestellt. In diesem Fall ist die Datei, die Sie sehen würden, wenn Sie /module.py aufrufen würden, für Python als libs.module verfügbar. Zudem ist die Datei unter der URL https://mydata.com/data.csv im emulierten, aktuellen Arbeitsverzeichnis verfügbar.

Das In-Browser-Terminal

Python-Benutzer sollten mit REPL, der Konsolenschnittstelle zur Python-Laufzeitumgebung, vertraut sein. In PyScript können Sie diese in ein Live-Terminal in den Browser einbetten - oder einfach nur den Konsolen-Output Ihres Python-Programms.

Um ein Terminal einzubetten, verwenden Sie ein Skript-Tag, das terminal als Attribut ausweist:

<script type="py" terminal>print("hello world")</script>

Für Interaktivität müssen Sie das Attribut worker verwenden:

<script type="py" terminal worker>

name = input("What is your name? ")

print(f"Hello, {name}")

</script>

Der worker führt Ihr Programm in einem Web Worker aus, bei dem es sich im Wesentlichen um einen Unterprozess handelt. Zu beachten ist an dieser Stelle, dass Web Worker nicht für eine lokal geladene HTML-Datei verwendet werden können - Sie müssen sie von einem Webserver laden, der bestimmte Header bereitstellt. Wie das im Detail funktioniert, lesen Sie in der PyScript-Dokumentation.

In einem PyScript-Terminal haben Sie größtenteils dieselben Möglichkeiten, wie in einer herkömmlichen Konsole - inklusive Farbgebung und Unicode.

Mit DOM und JavaScript interagieren

Weil PyScript auf Browser-Technologie basiert, verfügt es über Mechanismen zur DOM-Interaktion. Wenn Sie etwa den Wert eines Eingabefeldes auf einer Webseite abrufen und in Ihrem Python-Code verwenden möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

from pyscript import window, document

inputbox = document.querySelector("#my-input")

print("Value of input:", inputbox.value)

PyScript enthält auch ein Modul namens pydom , das ermöglicht, Objekte auf der Seite dynamisch zu erstellen:

from pyweb import pydom

new_div = pydom.create("div")

new_div.content = "Hello World"

Das erzeugt ein neues div -Element auf der Seite und befüllt es mit Text. Mit der pydom -Bibliothek sind die meisten Anpassungen, die mit DOM in JavaScript möglich sind, durchführbar. (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Infoworld.