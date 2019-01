Laut Google lässt sich Chrome mit über 180.000 Extensions ausbauen. Diese sind in der Mehrheit kostenlos und fügen dem Browser neue Funktionen hinzu. Weil das Unternehmen verstärkt vermeiden möchte, dass Chrome als ein Einfallstor für Malware, Spionagesoftware sowie andere Sicherheits gefahren fungiert, dürfen Addons seit Mai 2018 ausschließlich über den Chrome Web Store installiert werden. Darüber hinaus untersagt das Unternehmen den Entwicklern, Erweiterungen mit verschleiertem Code an zubieten. Und das gilt nicht nur für die Add-ons an sich, sondern auch für eventuelle Erweiterungen, die sich innerhalb der Add-ons laden lassen.

Durch die Konzentration auf den Google-eigenen Store hat sich die Extension-Auswahl verändert. Allerdings finden sich nach wie vor empfehlenswerte Erweiterungen, die wir in diesem Ratgeber vorstellen. Wir haben sie in der Tabelle weiter unten aufgelistet. Zudem haben wir Tipps für Sie zusammengestellt, wie Sie Ihre Addons verwalten, einstellen und wie der aus dem Browser entfernen können.

Vor dem Installieren von Chrome-Erweiterungen

Normalerweise aktualisiert sich Chrome automatisch, wenn Sie den Browser schließen und wieder öff nen. Aufgrund erhöhter Sicherheitsmaßnahmen für Add-ons lohnt es sich allerdings, die eingesetzte Browser-Version zu überprüfen und das Programm gegebenenfalls manuell auf den aktuellen Stand zu bringen. Dazu öff nen Sie bitte die Software und klicken auf die drei Punkte rechts neben der Eingabezeile. Wählen Sie dort "Hilfe -› Über Google Chrome". Im folgenden Fenster zeigt Chrome die verwendete Version an. Steht hier die Auff orderung "Neu starten", können Sie davon ausgehen, dass es ein Update gibt. Die im Fenster angezeigte Version ist veraltet. Erst nach dem Neustart aktualisiert sich Chrome und zeigt auch die korrekte Version an.

Ab der Chrome-Version 70 haben Sie mehr Einfluss darauf, welche Rechte Sie einem Add-on verleihen möchten. So können Sie festlegen, ob die Extension Ihre Daten auf einer besuchten Webseite nur lesen oder auch ändern darf. Bisher hat sich das Addon diese Rechte von Haus aus gestattet. Die engere Rechtezuweisung wird jedoch derzeit erst schrittweise ausgerollt. Wenn das Add-on bereits aktualisiert ist, dann > nden Sie die Einstellmöglichkeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste einfach auf das Addon-Symbol neben der Eingabezeile klicken. Welche Rechte sich eine bestimmte Extension selbst zugeteilt hat, können Sie über einen Rechtsklick auf das Symbol und "Erweiterungen verwalten" einsehen.

Add-on laden und bei Bedarf wieder löschen

Um nun eine Erweiterung aus dem Chrome Web Store zu laden, öff nen Sie zuerst den Chrome-Browser und gehen auf den Web Store über https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Dort können Sie über die linke Spalte nach Extensions suchen, indem Sie unter "Kategorien" einen bestimmten Bereich auswählen - wie etwa "News & Wetter" oder "Bedienungshilfen". Sie können sich aber auch nur Google-eigene oder hoch bewertete Add-ons anzeigen lassen. Zielgerichtet suchen Sie nach Ihrer Wunscherweiterung, indem Sie jetzt im Feld "Im Chrome Web Store suchen" die Bezeichnung eingeben - etwa Amazon.

Wenn Sie ein passendes Add-on gefunden haben, klicken Sie bitte auf "Hinzufügen". In der Regel erscheint nun ein Fenster, in dem die Berechtigungen beschrieben werden, die die Extension fordert. Indem Sie auf "Erweiterung hinzufügen" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden. Das Add-on-Symbol erscheint neben der Eingabezeile Ihres Browsers.

Ähnlich einfach werden Sie eine Chrome-Erweiterung auch wieder los. Führen Sie dazu einen Rechtsklick auf das Symbol aus und wählen Sie "Aus Chrome entfernen…". Bestätigen Sie im nächsten Fenster, dass Sie das Add-on löschen wollen. Alternativ dazu können Sie die Extension auch über die Option "Erweiterungen verwalten" löschen. In der Regel verschwindet das Addon-Symbol sofort aus Chrome. Ist das nicht der Fall, so schließen Sie den Browser und öffnen ihn erneut.

Installierte Add-ons verwalten und pflegen

Möchten Sie eine Extension nicht löschen, sondern nur von der Platzierung neben der Eingabezeile entfernen, führen Sie einen Rechtsklick auf das Add-on-Symbol aus und wählen Sie danach "Ins Chrome-Menü verschieben". Um nun zu sehen, welche Erweiterungen installiert oder derzeit aktiv sind, geben Sie entweder chrome://extensions in die Browser-Zeile ein oder Sie klicken auf die drei Punkte rechts daneben und wählen dann "Weitere Tools -› Erweiterungen". In der Übersicht sind alle verfügbaren Addons dargestellt. Praktisch: Sie können hier einzelne Extensions an- oder abschalten, entfernen oder aktualisieren.

Um die Updates zu initiieren, schalten Sie rechts bei "Entwicklermodus" den Regler aktiv. Sodann erscheinen weitere Schaltflächen. Wählen Sie "Aktualisieren", erhalten alle Add-ons, die sich nicht automatisch im Hintergrund erneuern oder von Ihnen manuell hinzugefügt wurden, ein Update. Weil sich der Aktualisierungsvorgang jedoch auf sämtliche installierte Erweiterungen bezieht, kann er eine Weile in Anspruch nehmen. Eine Ausnahme bilden Google-eigene Erweiterungen. Sie werden immer automatisch auf dem aktuellen Stand gehalten.

Auf einen Blick: Empfehlenswerte Add-ons für Chrome

Gewohnte Dienste über Chrome-Add-ons nutzen

Besonders praktisch sind Add-on-Varianten von Diensten und Plattformen, die Sie sowieso verwenden. Nutzen Sie beispielsweise Pocket , um sich Webseiten zu merken, Artikel später zu lesen oder Videos offline zu schauen, finden Sie in "Save to Pocket" die passende Erweiterung für Chrome. Auch Clouddienste lassen sich direkt im Browser nutzen. So übernehmen zum Beispiel die Add-ons "Download to Dropbox" und "In Google Drive speichern" das Ablegen von Webseiten, Links oder Bildern in den jeweiligen Wolkendienst. Damit der Upload reibungslos funktioniert, melden Sie sich in Chrome mit Ihren Zugangsdaten an und erteilen der Extension die Zugriffsberechtigung. Möchten Sie einen Inhalt speichern, klicken Sie auf das Symbol Ihrer Cloud oder führen direkt auf der Seite einen Rechtsklick durch und wählen Ihren Clouddienst aus.

Überhaupt finden sich eine Reihe von Google-Erweiterungen, die auf die firmeneigenen Dienste zugeschnitten sind. Verwenden Sie etwa Google Notizen, so verschiebt das Add-on Google Keep die Inhalte dorthin oder fügt Ihren Ablagen Labels und Notizen hinzu. Mithilfe von Google Translate übersetzen Sie Begriffe sowie ganze Webseiten. Eine Ausnahme sind hier allerdings die Seiten des Unternehmens. Denn dafür sind die Scripts geblockt. Mittels Google Dictionary lassen sich Begriffe erklären, und über Google Mail Checker können Sie Ihren Gmail-Posteingang in Chrome im Auge behalten.