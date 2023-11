Cloud Computing hat sich auch in Deutschland zur "condition sine quo non" entwickelt. Laut der aktuellen Computerwoche-Studie zur Cloud-Migration 2023 geht es in den Unternehmen nicht mehr um die Frage ob, sondern nur noch, wann und wie der Wechsel in die Cloud erfolgt. Die Verlagerung von Geschäftsprozessen in die Cloud wird der Studie zufolge in Zukunft ein wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen sein.

Doch welches sind die Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Cloud-Migration? Welche Rolle spielen Cloud Service Partner in diesem Zusammenhang? Auch mit diesen Fragen hat sich die Studie beschäftigt. Und so viel vorab: Eine Strategie ist in vieler Hinsicht von entscheidender Bedeutung dafür, dass sich die Effekte einer Cloud-Migration auch wie erwünscht einstellen.

In einem Webcast der Computerwoche in Kooperation mit Vodafone stellt Martin Bayer, aus Computerwoche Redaktion und IDG-Marktforschung die Studienergebnisse vor. Neben den wichtigsten Erkenntnissen der Studie erfahren Sie, warum es sinnvoll ist, einen Partner in das Migrationsprojekt einzubinden und warum Cloud- und Business-Strategie Hand in Hand gehen sollten. Michael Kruse, Cloud Solution Sales Manager bei Vodafone Business, ordnet die Studie für IT-Entscheider in Unternehmen ein. Der Fachjournalist Sven Hansel moderiert den Webcast.

