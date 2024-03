Auf einen Blick

Pro Hervorragendes Display

Zwei-Tage-Akkulaufzeit

Starke Dauerleistung

100W Schnellladung Kontra Kein drahtloses Laden

Noch immer nicht vollständig wasserdicht

Mittelmäßige Zweitkameras

Fazit Das OnePlus 12R sieht zwar vertraut aus und fühlt sich auch so an, aber es bietet ein hervorragendes Display und eine epische Akkulaufzeit zu einem Preis, der unter dem eines Flaggschiffs liegt. Es gibt ein paar Mankos, aber in Anbetracht des Preises wartet hier ein echtes Highlight-Handy.

OnePlus hat seit dem OnePlus 9 Pro und dem OnePlus 9 aus dem Jahr 2021 kein Flaggschiff-Gerät mehr angeboten. Ebenfalls in diesem Jahr feierte die OnePlus R-Serie ihr Debüt, die ein abgespecktes und erschwinglicheres Flaggschiff-Erlebnis für ausgewählte asiatische Märkte bot.

Diese beiden Entwicklungen fließen im OnePlus 12R zusammen. Erstmals wird die preisgünstige R-Serie weltweit angeboten. Während das OnePlus 12 ein nahezu kompromissloses Erlebnis bietet, kann das OnePlus 12R mit seinem niedrigen Preis für die gebotene Hardware überzeugen.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich hierbei um eine Rückkehr zum Pro/Nicht-Pro-Doppelpack handelt. In der Praxis bietet das OnePlus 12R ein ähnliches Paket wie das OnePlus 11 des letzten Jahres, mit ein paar Upgrades und ein paar Downgrades, die einen günstigeren Preis ermöglichen.

Design & Aufbau

Geringfügig dicker als das OnePlus 11

praktischer Slider für Benachrichtigungen

Schutzklasse erhöht auf IP65

Das OnePlus 12R sieht dem OnePlus 11 sehr ähnlich und fühlt sich auch so an. Es ist ein weiteres größeres Handy, das sich schlank anfühlt, dank der Entscheidung, die längeren Kanten sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Handys abzurunden. Flache Bildschirme sind in der Regel praktischer, aber der geschwungene Ansatz sieht sicherlich gut aus.

Mit 8,8 mm ist es sogar ein wenig dicker als das Vorjahresmodell und mit 207 g auch ein paar Gramm schwerer. Aber es fühlt sich immer noch ansehnlich und schlank an, hauptsächlich im Vergleich zu all den blockigen, flachkantigen Handys, die versuchen, das iPhone-Design von Apple nachzuahmen.

Auch das charakteristische Kameramodul-Design des OnePlus 11 kehrt zurück, obwohl es hier nicht ganz so nahtlos mit dem Seitenrahmen verschmilzt. Es gibt eine klare Naht, obwohl das Auge wahrscheinlich durch den markanten, geriffelten, kreisförmigen Ring, der die drei Kamerasensoren und den Blitz umschließt, davon abgelenkt wird.

… das OnePlus 12R bietet ein ähnliches Paket wie das OnePlus 11 aus dem vergangenen Jahr

Bei meinem Testgerät handelt es sich um das Modell in der Farbe Iron Gray, das einen anthrazitfarbenen Farbton mit einem gebürsteten, leicht körnig wirkenden Metallfinish aufweist. Es sieht schick aus und fühlt sich angenehm an, ist aber nicht das griffigste Material der Welt. Die andere angebotene Farbe ist Cool Blue, die viel glänzender und wahrscheinlich nicht weniger glatt ist.

OnePlus hat einige Elemente des Designs des OnePlus 12 R im Vergleich zum teureren Modell des letzten Jahres verbessert. Das Display ist mit dem widerstandsfähigeren Gorilla Glass Victus 2 überzogen - eine Verbesserung gegenüber Victus - und das Gehäuse ist nach IP65 statt IP64 zertifiziert. Das ist immer noch nicht die IP68-Einstufung, die wir von einem Flaggschiff-Telefon erwarten, aber das OnePlus 12R ist auf jeden Fall wasserbeständiger als das OnePlus 11. Und der Kompromiss fühlt sich hier akzeptabler an als beim 949 Euro teuren OnePlus 12.

Am linken Rand des Telefons befindet sich der markentypische Schieberegler für Benachrichtigungen, mit dem man manuell zwischen den Modi Stumm, Vibration und Laut wechseln kann. Es ist hier so willkommen wie immer, hat aber immer noch die lästige Eigenart, das Suchfeld "Auf der Seite suchen" zu öffnen, wenn man es beim Surfen im Web in Chrome verwendet.

Eine weitere bemerkenswerte externe Ergänzung des OnePlus 11 ist ein IR-Blaster an der oberen Kante. Mit der vorinstallierten App IR Remote konnte ich das OnePlus 12R verwenden, um meine alte Denon-Stereoanlage zu steuern. Nachdem die Originalfernbedienung vor etwa zehn Jahren kaputtgegangen war, erwies sich dies als wirklich nützlich, obwohl ich vermute, dass mein Spezialfall in Zeiten der intelligenten und Multi-Room-Lautsprecher eher eine Nischenanwendung ist.

Bildschirm und Lautsprecher

6,78-Zoll-AMOLED

dynamische Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hertz

Dolby Vision und Dolby Atmos

Das Display des OnePlus 12R ist beeindruckend! Mit 6,78 Zoll ist es etwas größer als das Pendant des OnePlus 11 und nutzt die verbesserte LTPO 4.0-Panel-Technologie, um effizienter zwischen 1 und 120 Hertz zu wechseln.

OnePlus hat die Auflösung im Vergleich zum OnePlus 12 und OnePlus 11, die beide mit 2K-Bildschirmen ausgestattet sind, ein wenig reduziert. Allerdings nicht zurück auf 1080p, sondern auf eine Auflösung, die einige Hersteller als "1.5K" bezeichnen.

Diese Auflösung von 2.780 × 1.264 Pixeln liegt zwischen FHD+ und QHD+ und scheint mir ein ausgezeichneter Kompromiss zu sein. Man erhält immer noch ein gestochen scharfes Bild mit einer knackigen Pixeldichte von 450 ppi, aber mit weniger Ressourcenverbrauch als bei einem 2K-Display.

Die Farbgenauigkeit ist wirklich exzellent, und ich empfand sie als besonders angenehm, als ich vom Modus "Lebendig" in den Modus "Natürlich" umschaltete. Es ist auch schön hell, wobei OnePlus eine Spitzenhelligkeit von 4500 Nits in HDR-Szenarien und 1600 Nits im Freien angibt. Bei ausgeschalteter automatischer Helligkeit habe ich eine maximale Helligkeit von 787 Nits gemessen, was sehr beeindruckend ist.

Eine interessante Neuerung steht in engem Zusammenhang mit der verbesserten IP65-Einstufung. Aqua Touch verbessert die Reaktionsfähigkeit des Bildschirms bei Regen, obwohl ich ohne vollständigen IP68-Schutz immer noch zögerte, dies unter realen Bedingungen zu testen.

Sie erhalten die übliche OnePlus-Ausstattung mit zwei Stereolautsprechern in der Hörmuschel und am unteren Rand des Telefons, die auch bei höchster Lautstärke laut und deutlich bleiben. Allerdings fehlt es ihnen an der Tiefe und Räumlichkeit eines echten Spitzengerätes wie dem iPhone 15 Pro. Dolby Atmos-Unterstützung ist ebenfalls vorhanden.

Spezifikationen & Leistung

Snapdragon 8 Gen 2

8/16 GB RAM

128/256 GB Speicher

Während das OnePlus 12 mit dem hochmodernen Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet ist, muss sich das OnePlus 12R mit dem letztjährigen Flaggschiff-Chip, dem Snapdragon 8 Gen 2, begnügen. Das bedeutet, dass es im Wesentlichen die gleiche Leistung wie das OnePlus 11 erreicht, primär mit den großzügigen 16 GB Arbeitsspeicher an Bord des von mir getesteten Geräts.

In unserem Testbericht haben wir das OnePlus 11 als "unglaublich schnelles Telefon" beschrieben, diese Einschätzung gilt auch heute noch: Das OnePlus 12R ist in der Lage, die anspruchsvollsten 3D-Spiele (wie "Genshin Impact" und "Wreckfest") mit seidenweichen Bildraten auf höchsten Einstellungen darzustellen.

Auch wenn es kein Gaming-Handy ist, hat OnePlus dem OnePlus 12R einige auf Spiele fokussierte Funktionen spendiert. Es gibt eine große Dampfkammer, die die Komponenten kühl hält, was bedeutet, dass man eine starke, anhaltende Leistung erhält. Im 3DMark Solar Bay Stress Test, der High-End-Gaming-Leistung über einen Zeitraum von 20 Minuten simuliert, konnte das OnePlus 12R sein Niveau genauso gut halten wie ein dediziertes Gaming-Handy wie das Red Magic 9 Pro.

Auch abgesehen von der reinen Leistung ist das OnePlus 12R ein gut ausgestattetes Telefon. Das einzige in Deutschland erhältliche Modell ist mit 256 GB UFS 4.0-Speicher ausgestattet (einige andere Regionen erhalten ein 128-GB-Modell mit dem langsameren UFS 3.1-Speicher). Das deutsche Modell bietet zudem Unterstützung für Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.3.

OnePlus 12R Benchmarks

Unsere Benchmark-Ergebnisse deuten darauf hin, dass das OnePlus 12R einen leichten Vorteil gegenüber dem OnePlus 11 hat, aber das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass das Display weniger Pixel hat.

Das könnte auch erklären, warum das 12R bei solchen Tests hinter einem Handy wie dem Galaxy S23 zurückbleibt, da letzteres denselben Chip mit einem weniger anspruchsvollen FHD+-Display kombiniert. Alles in allem denke ich, dass das OnePlus 12R ein gutes Gleichgewicht findet.