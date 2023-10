Zu den auf seiner Anwenderkonferenz "Work in Progress" vorgestellten Aktualisierungen gehören die Einführung eines neuen All-in-One-Videotools, eine Neugestaltung der Website, Verbesserungen bei Dropbox Dash und Dropbox AI sowie eine Überarbeitung der Abopläne.

Die Aktualisierungen sind Teil der Mission von Dropbox, Tools zu entwickeln, die eine neue Ära des verteilten Arbeitens ermöglichen, so das Unternehmen. "Unsere digitalen Umgebungen wurden nie als primäre Arbeitsräume konzipiert", erklärte Drew Houston, Mitbegründer und CEO von Dropbox. "Die Menschen erleben eine nie dagewesene Informationsflut und unzusammenhängende Arbeitsabläufe, was zu einer Verschwendung von Gehirnleistung für 'Work about work' (das Drumherum neben der eigentlichen Arbeit) führt".

Videos bearbeiten mit Dropbox Studio

Nach Angaben von Dropbox werden jedes Jahr über 1,5 Milliarden Videos auf die Plattform hochgeladen, was das Unternehmen dazu veranlasst hat, Video-Tools für Dropbox Capture und Dropbox Replay einzuführen. Um das Videoerlebnis der Kunden weiter zu verbessern, bringt Dropbox jetzt Dropbox Studio auf den Markt, ein neues Tool für die Zusammenarbeit im Videobereich, das den gesamten Videoprozess unterstützt, indem es den Nutzern eine zentrale Seite bietet, über die sie auf hochwertige Videos zugreifen, sie erstellen, bearbeiten, prüfen, genehmigen und veröffentlichen können.

Zu den neuen Bearbeitungsfunktionen gehören das Zuschneiden und Aufteilen von Inhalten sowie die Möglichkeit, Füllwörter wie "äh" und "ah" mit einem Klick zu entfernen. Außerdem können Kunden dank KI-Funktionen Videos bearbeiten, indem sie ihre Transkripte ändern. Kommentare mit Zeitstempel erleichtern es, Feedback zentralisiert an Ort und Stelle zu erfassen und umzusetzen. Dropbox Studio bietet auch die Möglichkeit, Videos direkt auf Facebook oder Instagram zu posten und wird in den kommenden Wochen für ausgewählte Kunden in der Alpha-Version auf Englisch verfügbar sein. Interessierte Nutzer können sich über diesen Link auf die Warteliste setzen lassen.

Weboberfläche und Abonnementpläne überarbeitet

Zusätzlich zu Dropbox Studio hat Dropbox auch eine neu gestaltete Weboberfläche vorgestellt, mit der Nutzer ihre Arbeit erledigen können, ohne Dropbox zu verlassen.

Das Redesign soll den Kunden eine verbesserte Möglichkeit bieten, ihre Inhalte zu organisieren, mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten und ihre wichtigsten Aufgaben zu erledigen. Zu den neuen Funktionen gehören eine aktualisierte linke Navigationsleiste und ein erweiterbarer Ordnerbaum, der direkten Zugriff auf die Inhalte ermöglicht.

Außerdem befindet sich quer über die Browserseite eine neue Aktionsleiste, mit der Kunden ihren Bildschirm aufzeichnen, PDFs bearbeiten, Dateien hochladen, Ordner erstellen, Unterschriften einholen oder Dokumente versenden und nachverfolgen können. Neu gestaltete Dateivorschauen wiederum sollen die Bearbeitung von Bildern, Videos und PDFs erleichtern.

Dropbox aktualisiert auch seine Abo-Pläne, die ab heute für Kunden verfügbar sind. Nutzer bestehender Abonnements werden in den kommenden Wochen und Monaten automatisch die neue Oberfläche erhalten.

Dropbox Essentials richtet sich an Selbstständige und kostet 22 Euro pro Monat und Nutzer oder 18 Euro bei jährlicher Zahlung.

Dropbox Business wurde für Teams entwickelt und enthält alles, was im Essentials-Tarif enthalten ist und darüber hinaus gebrandete Signaturanfragen, gemeinsamen Speicherplatz für Teammitglieder, externe Freigabekontrollen und Berichte sowie eine Verwaltungskonsole zur Verwaltung von Teams. Dropbox Business kostet 20 Euro pro Monat und Nutzer oder monatlich 16 Euro für Jahresabonnenten.

Dropbox Business Plus richtet sich schließlich an größere Teams, die mehr Speicherplatz und erweiterte Sicherheitsfunktionen benötigen. Zusätzlich zu dem, was im Business-Tarif enthalten ist, bietet Business Plus die Möglichkeit, bis zu 250 GB zu übertragen, ein Jahr lang den Versionsverlauf wiederherstellen sowie neue Sicherheits- und Benachrichtigungsfunktionen nutzen zu können. Der Preis für diesen Tarif beträgt monatlich 24 Euro pro Nutzer und 20 Euro pro Monat und Nutzer für Jahresabonnenten.

Updates für Dropbox Dash und Dropbox AI

Vier Monate nach der Vorstellung von Dropbox Dash und Dropbox AI, zwei neuen KI-gestützten Produkten, hat das Unternehmen außerdem mehrere Updates für beide Tools angekündigt.

Dropbox Dash - ein KI-gestütztes universelles Such-Tool, das Tools, Inhalte und Apps über eine einzige Suchleiste miteinander verbindet - steht jetzt in der offenen Beta-Phase zum Download bereit und enthält Verbesserungen, die die Suchfunktionalität optimieren und Kunden helfen, Antworten zu finden. Dash unterstützt jetzt die Suche nach Schlüsselwörtern und die semantische Suche, die kontextbezogenere Suchergebnisse liefert, und nutzt generative KI, um relevante Informationen aus verknüpften Apps, Dateien und Inhalten zu sammeln und zusammenzufassen, um die von Kunden gestellten Fragen zu beantworten.

Dropbox AI ist ein Tool, das Zusammenfassungsfunktionen bietet, um Nutzern einen Überblick über große Dokumente, Videos, Verträge und Meeting-Aufzeichnungen zu verschaffen. Kunden können jetzt Fragen stellen und Inhalte in ihrem gesamten Dropbox-Konto zusammenfassen. Dropbox AI durchsucht die Inhalte, um Antworten und relevante Dateien zusammen mit einer kurzen Zusammenfassung jeder Datei zu finden, damit die Nutzer schneller das finden, was sie brauchen. Außerdem kann Dropbox KI jetzt natürliche Sprachverarbeitung nutzen, um Aufforderungen wie "Zeig mir Fotos von meinem gestrigen Fotoshooting" zu verstehen. Und schließlich können Kunden jetzt in den Kontoeinstellungen festlegen, welche KI-Funktionen aktiviert werden sollen.

Die KI-Updates von Dropbox sind jetzt für ausgewählte Kunden in der Alpha-Phase und werden bald für eine breitere Masse verfügbar sein, so das Unternehmen. Kunden können sich auf der Dropbox Early Access-Seite informieren.

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.