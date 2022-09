Echo Dot und Echo Dot mit Uhr der 5. Generation bietet Amazon nun mit einer neuen Audio-Architektur mit Breitbandtreiber und einem Lautsprecher mit der, laut eigenen Angaben, "größten Auslenkung aller Echo-Dot-Geräte" an. Die beiden smarten Lautsprecher sollen dadurch über eine klare Stimmausgabe sowie über doppelt so viel Bass wie die Vorgängerversion verfügen.

Aber nicht nur die Audioausgabe wurde verbessert. Der verbaute AZ2 Neural Edge-Prozessor soll dazu beitragen, dass mehr Interaktionen direkt in den Lautsprechern selbst verarbeitet werden können. Das Ergebnis seien schnellere Antworten auf an Alexa gestellte Fragen und eine unmittelbare Reaktion auf Tippgesten.

Echo Dot und Echo Dot mit Uhr: Bedienung per Sensor

Über das 5x21 LED-Display des Echo Dot mit Uhr können sich Nutzerinnen und Nutzer nun neben der Uhrzeit auch andere Informationen wie Songtitel, Künstlernamen, das Wetter oder mathematische Gleichungen anzeigen lassen.

Beide neuen Modelle sind außerdem mit einem Temperatur- sowie einem Beschleunigungssensor ausgestattet, mittels derer zusätzliche Anwendungen möglich sind. So könne sich beispielsweise ein externer Ventilator, der über den Hersteller-Skill mit Alexa verbunden ist, per eingestellter Routine bei einer festgesetzten Raumtemperatur ein- oder ausschalten. Von einer Temperatursteuerung per Einbindung in smarte Heizungs-Steuerungsmodule, die sich bisher über Lösungen von einigen Anbietern darstellen lässt, spricht der Hersteller nicht.

Ein verbauter Beschleunigungssensor stellt zusätzliche Bedienmöglichkeiten über die Lautsprecher dar. Ähnlich dem "Start-/Stopp Sprachkommando" für Alexa lässt sich durch Tippen auf die Oberseite des Geräts beispielsweise die Musikwiedergabe starten und pausieren, der Wecker stoppen oder ein Telefonat beenden. Den Echo Dot 5 bietet Amazon in den Farben Tiefseeblau, Anthrazit und Weiß zum Preis von 59,99 Euro an. Der Echo Dot mit Uhr ist in den Farben Graublau und Weiß zum Preis von 69,99 erhältlich. Bestellungen der Geräte sind sofort möglich, die Auslieferung erfolgt laut Amazon ab Oktober 2022.

Audio-Update für Echo Studio

Die Echo-Studio-Lautsprecher bietet Amazon neben Anthrazit nun auch in der Farbe Weiß an. Bereits auf dem Markt befindlichen Echo-Studio-Lautsprecher sollen zudem per Software-Update mit einer neuen Technologie zur räumlichen (Stereo-)Audioverarbeitung und der Erweiterung des Frequenzbereichs ausgestattet werden. "Wie bei einem Hi-Fi-Stereo-System sind Stimmen in der Mitte präsenter und im Stereopanorama verteilte Instrumente besser an den Rändern definiert", beschreibt Amazon den damit erzielten Effekt. Die Upgrades ergänzen die von Echo Studio bereits unterstützten Audio-Formate Dolby Atmos und Sony 360 Reality Audio.

Der Echo Studio ist in den Farben Anthrazit und Weiß ab sofort zum Preis von 199,99 Euro bestellbar, die Auslieferung erfolgt lt. Amazon im kommenden Monat.

Neue Funktionen für Alexa und Echo-Geräte geplant

Smarte Geräte, die sich über den Sprachassistenten Alexa steuern lassen, sollen künftig auch zeitbezogene Funktionen ausüben können - ähnlich der Steuerung über eine Zeitschaltuhr. Befehle hierzu wären zum Beispiel: "Alexa, schalte um 7.00 Uhr die Kaffeemaschine ein" oder "Alexa, schalte in zwei Stunden das Wohnzimmerlicht aus".

Auf eine Uhrzeit bezogene Anwendungen stehen per Sprachbefehl bereits für Anwendungen wie Erinnerungen zu einer gewissen Tageszeit oder für den Wecker zur Verfügung. Das Tageszeit-bezogene Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Geräten lässt sich bisher nicht per Sprachbefehl, sondern über in der Alexa-App einstellbare Routinen steuern. Während in der App genaue Ein- Ausschaltzeiten nicht nur zu bestimmten Uhrzeiten, sondern auch bezogen auf einzelne Wochentage zur Verfügung stehen, sollen laut Amazon "Smart-Home-Geräte zu einer bestimmten Uhrzeit oder nach einer bestimmten Dauer ein- oder ausgeschaltet werden, die bis zu 24 Stunden in der Zukunft liegen." (bw)