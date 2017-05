Der Einsatz an netzwerkfähigen Geräten wächst unaufhörlich weiter. Zusätzlich befeuern Trends wie Internet der Dinge (IoT) oder Industrie 4.0 die Anforderungen an die Unternehmens-IT und deren Netzwerkinfrastrukturen. So müssen WLAN und LAN in puncto Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit heute höchste Standards erfüllen. Zudem ist ein einheitliches und zentrales Management solcher Umgebungen essentiell für einen reibungslosen Produktiveinsatz.

Um für die Zukunft gewappnet zu sein, erläutern wir in unserem aktuellen TecChannel Compact mit dem Leitthema "Netzwerk" die Auswirkungen von IoT auf die Unternehmensnetzwerke und klären auf, was die aktuellen und zukünftigen LAN- und WLAN-Standards bieten. Zusätzlich stellen wir einen Migrations-Leitfaden für den Umstieg von ISDN auf All-IP zur Verfügung.

Im Praxisteil des Netzwerk-Kompendiums haben wir jede Menge Tipps und Tricks aus den Bereichen Windows 10, Fritzbox, WLAN und Netzwerksicherheit zusammengetragen. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Grundkonfiguration einer Synology-NAS sowie das richtige Einrichten eines Netzwerkspeichers. Auch Themen wie Remotedesktopverbindungen, Access Points sowie Netzwerkoptimierung und Netzwerküberwachung werden thematisiert. Wer zudem Probleme mit seinem LAN- oder WLAN-Netzwerk hat oder geeignete Netzwerk-Tools sucht, der wird in dieser Lektüre garantiert fündig.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Netzwerk"

Netzwerk-Trends

Neue LAN- und WLAN-Standards im Check

IoT: Auswirkungen auf Unternehmensnetze

Migrations-Leitfaden von ISDN auf All-IP

Netzwerke optimieren und schützen

Fritzbox für Profis: Tuning, Diagnose, Apps & Tipps

Netzwerkprobleme unter Windows 10 lösen

Sicherer Fernzugriff über das RDP-Protokoll

Netzwerk Know-how zur Administration

WLAN: Mehr Durchsatz, Reichweite & Sicherheit

Synology: NAS-Speicher ins Netzwerk einbinden

Sniffen mit Wireshark und dem Raspberry Pi

