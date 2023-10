"Vor zehn Jahren war es noch schlimmer", sagt Bettina Uhlich, Präsidentin des IT-Anwenderverbands VOICE, und meint damit den Frauenanteil in der Tech-Branche. Mit 19 Prozent liegt dieser zwar über früheren Werten, ist aber immer noch zu wenig. Eine Sache habe sie aber noch mehr erschüttert, und das ist der Frauenanteil in IT-Führungspositionen wie CIO und CDO: Einer VOICE-Recherche zufolge liegt dieser unter sieben Prozent. "Es ist immer noch sehr schwer, Frauen für IT-Berufe zu begeistern", stellt die ehemalige Evonik-CIO in unserer neuesten Tech-Talk-Episode generell fest.

Dass es wenig Frauen in IT-Führungspositionen gibt, das bestätigt auch Anke Sax, als CTO und COO die einzige Frau im achtköpfigen Geschäftsführungsgremium der KGal. "Wir sind immer alleine", ergänzt die promovierte Wirtschaftsinformatikerin, die ebenfalls Gast in unserer Podcast-Episode ist. "Wir kennen es gar nicht anders in unserem Job".

Nicht nur der Nerd vor dem Computer

Woran liegt das? Leider herrsche immer noch ein altes IT-Narrativ vor, nämlich das des Nerds vor dem Computer, so Sax weiter. Die brauche es zwar auch, aber es gebe noch so viele andere Bereiche in der IT, wo man das Business und die Technologie sowie das Heute und das Morgen verstehen müsse. Und genau da hätten Frauen ihre Stärken, wie um Mehrheiten werben und die Menschen mitnehmen in die digitale Transformation.

Um mehr Frauen für eine Tech-Karriere zu begeistern, dafür setzen sich Uhlich, die Wirtschaftsingenieurwesen studiert und in Betriebswirtschaftslehre promoviert hat, und Sax ein, indem sie als Vorbilder vorangehen und von ihrem Job erzählen. Aber auch in der neuen Initiative "SheGoesIT" von VOICE engagieren sich die beiden Managerinnen: In Kooperation mit der Hacker School bietet der Verband Programmierkurse an Schulen an, setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit Universitäten und auf Mentoring.

Wie sich Frauen und Unternehmen bei SheGoesIT einbringen können, welche Karrieretipps sie für junge Frauen haben ("Nehmt Euch Euren Raum!") und welche Rolle die Partnerwahl spielt, davon erzählen Uhlich und Sax in unserer Tech-Talk-Episode.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Podcast wurde live auf der herCAREER-Messe am 12. Oktober 2023 in München aufgezeichnet.