Mehr als 93 Prozent der deutschen Unternehmen gehen dem Internetverband eco zufolge von einer steigenden Bedrohungslage für ihre IT aus. Das betrifft im Speziellen auch die wichtigen SAP-Umgebungen und ist nicht nur ein Problem für Unternehmen, sondern auch für die Versorgung und Sicherheit der Bevölkerung. Letzteres hat zur Folge, dass der europäische Gesetzgeber zugleich mit Vorgaben wie NIS 2 und dem geplanten Cyber Resilience Act (CRA) die einzuhaltenden Sicherheitsanforderungen für Unternehmen deutlich verschärft.

Ein Computerwoche Webcast in Zusammenarbeit mit Suse greift die Frage auf, wie Organisationen ihre IT vor den wachsenden Bedrohungen schützen, und dabei alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen können - schließlich drohen bei Nichteinhaltung hohe Strafen. Christian Holsing von Intel zeigt, wie Sie mit Confidential Computing Daten und virtuelle Maschinen auf Hardware-Ebene vor unberechtigten Zugriffen schützen. Friedrich Krey von SUSE erläuter die Rolle des Betriebssystems für die Sicherheit und Compliance von SAP-Umgebungen in der Cloud. Und Frederic Baudach von Microsoft erklärt, wie sein Unternehmen mit Sentinel für SAP on Azure für Sicherheit auf Cloud-Ebene sorgt. Der Fachjournalist Dr. Thoas Hafen übernimmt die Moderation des Webcasts.

