Auf einen Blick

Pro Brillantes 120-Hz-Display

Gute Leistung

Großzügiger Akku

Schnelles Aufladen Kontra Schwerfällige Kamera-Software

Rückseite ist ein Schmutzmagnet (Midnight Blue)

Fazit Das Motorola G84 5G bietet eine exzellente Akkulaufzeit, eine gute Leistung und viele Verbesserungen gegenüber dem Moto G62 aus dem letzten Jahr. Ein Wermutstropfen sind die mäßigen Kameras. Für nur 40 Euro mehr bekommen Sie Smartphones, die wirklich gute Fotos machen.

Das Motorola G84 5G ist ein Mittelklasse-Android-Handy zu einem sehr günstigen Preis von 299,99 Euro UVP. Es ist im Wesentlichen ein Upgrade des Motorola Moto G62 aus dem letzten Jahr und richtet sich an Käufer, die ein Smartphone mit bestmöglichem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

Was hat das Moto G84 5G zu bieten? Neben der 5G-Unterstützung gibt es ein großes 120-Hz-Display, einen Akku, der bis zu zwei Tage durchhält, eine 50-MP-Hauptkamera, 256 GB Speicherplatz und 12 GB RAM. Das ist eine ganze Menge für knapp 300 Euro.

Im Rahmen der Budget-Smartphones ist das Moto G84 5G etwa 70 Euro teurer als das Motorola Moto G23, das wir als sehr gut bewertet haben. Es ist außerdem etwa 80 Euro teurer als das Samsung Galaxy A14, unser derzeit bestes Budget-Handy. Man kann also davon ausgehen, dass das Moto G84 eine bessere Leistung als diese beiden Geräte zu bieten hat.

Ich habe das G84 5G im Alltag getestet, um herauszufinden, ob sich der Kauf wirklich lohnt.

Design & Aufbau

Schlank und leicht

Erhältlich in drei Farben

87,2 Prozent Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis

Das Motorola Moto G84 5G ist ein ziemlich großes Handy, aber es ist schlank, leicht und handlich. Es ist nur 7,6 Millimeter schmal und wiegt unter 170 Gramm. Es ist in drei Farb-Versionen erhältlich, zwei davon mit einer Rückseite aus veganem Leder. Die eine ist weiß, nennt sich aber Marshmallow Blue und die andere heißt Viva Magenta und bietet einen leuchtend roten Farbton.

Die Alternative ist eine PMMA-Acrylglasbeschichtung in Midnight Blue (die hier getestete Ausführung). Die Oberfläche der Rückseite fühlt sich zwar sehr angenehm an, neigt aber dazu, Fussel aus unserer Hosentasche aufzunehmen, was die Optik etwas stört. Sie sollten auf jeden Fall eine Schutzhülle für das Gerät kaufen. Das Smartphone hat eine IP54-Zertifizierung und ist damit staub- und spritzwassergeschützt.

Was die Anschlüsse betrifft, so gibt es sowohl einen USB-C 2.0-Anschluss als auch eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, die sich beide an der Unterseite des Smartphones befinden, neben einer Mikrofonöffnung mit Geräuschunterdrückung und dem Hauptlautsprecher.

Das Kameramodul ragt aus dem Gehäuse des Handys heraus. Den Fingerabdruckscanner hat Motorola ins Display integriert. Dieser funktioniert in neun von zehn Fällen auf Anhieb und entsperrt das Handy fast immer sofort.

Das 6,5-Zoll-Display des Moto G84 ist wohl sein bestes Feature.

Bildschirm & Lautsprecher

6,5 Zoll Full HD+

pOLED

Bis zu 120 Hertz

Stereo-Lautsprecher

Das 6,5-Zoll-Display des Moto G84 ist wohl sein bestes Feature. Es ist groß, hell, detailliert und hat eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz, weshalb Spiele und Videos besonders flüssig aussehen. Das ist nicht weit von dem entfernt, was Sie mit dem Google Pixel 8 Pro bekommen, das etwa viermal so teuer ist.

Da es sich um ein OLED-Display handelt, ist der Kontrast hervorragend, dunkle Bereiche überzeugen mit satten Schwarzwerten und helle Bereiche wirken nie überstrahlt. Die Helligkeit ist mehr als ausreichend, um Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch erkennen zu können.

Bei ausgeschalteter automatischer Helligkeit habe ich eine maximale Helligkeit von 1.453 Nits gemessen, was für ein günstiges Handy unglaublich ist. Im Vergleich dazu konnte das Motorola G62 5G aus dem letzten Jahr nur eine maximale Helligkeit von 438 Nits erreichen.

Auf der negativen Seite ist das Display vielleicht ein wenig zu empfindlich. Wenn man das Handy im Querformat hält, kann man nur allzu leicht versehentlich die Home- und Letzte-Apps-Tasten auslösen und damit eine Fotogelegenheit ruinieren.

Alles in allem handelt es sich um ein hervorragendes Display, bei dem man sich denkt: "Unglaublich, dass dieses Handy so günstig ist!"

Die Stereolautsprecher des Moto G84 sind absolut in Ordnung, um Anrufe über den Lautsprecher zu führen, Sprachnotizen abzuhören und Musik abzuspielen. Sie sind jedoch nicht sehr basslastig. Wenn Sie also Songs mit lauten Gitarren, schweren Bässen und Schlagzeug hören wollen und alles nicht quitschig klingen soll, sollten Sie sich einen Bluetooth-Lautsprecher zulegen.

Spezifikationen & Leistung

Qualcomm Snapdragon 695 5G

12 GB RAM

256 GB interner Speicher

Das Moto G84 5G wird von Qualcomms Snapdragon 695 5G angetrieben, der Dinge wie schnelles Aufladen, schnelles Fotografieren und natürlich schnelles 5G ermöglicht. Sie erhalten 12 GB RAM, was für ein günstiges Handy recht üppig ist. Auch die 256 GB Speicherplatz sind sehr beeindruckend (doppelt so viel wie beim günstigsten iPhone 15 und dem Pixel 8). Wem das nicht reicht, der kann den Speicher per microSD-Karte erweitern.

Im Großen und Ganzen erledigt das Moto G84 die meisten Aufgaben im Handumdrehen, ein Gefühl, das durch das 120-Hz-Display noch unterstrichen wird. Es ist jedoch nicht perfekt, es bootet nur sehr langsam und während die Kamera schnell Fotos auslöst, hat die Kamera-Software Probleme, wenn man versucht, zu viel auf einmal zu tun. Besonders, wenn man schnell hinein- und herauszoomt.

Bei den Benchmarks sieht man, wie gut es im Vergleich zu anderen Handys seiner Klasse abschneidet: Es schlägt das Samsung Galaxy A14 im GFX Aztec Ruins OpenGL Normal Graphics Test und liegt nur knapp über dem Motorola Moto G62 und dem Nokia G60 5G.