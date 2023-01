Nachdem Morgan Stanley selbst im Jahr 2022 von der US-Börsenaufsicht SEC wegen ähnlicher Verstöße mit einer Geldstrafe von mehr als 200 Millionen Dollar belegt wurde, greift der Finanzdienstleister nun bei seinen Beschäftigten hart durch.

Wie die Financial Times berichtet, hat die Investment-Bank gegen einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geldstrafen - teilweise in Höhe von mehr als einer Million Dollar - verhängt, weil diese mit der geschäftlichen Nutzung von WhatsApp und iMessage gegen Compliance-Richtlinien verstoßen hatten. Die Bußgelder sollen durch die Kürzung (und teilweise auch Rückforderung) von Boni und künftigen Gehältern eingezogen worden sein.

