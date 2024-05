Bisher war Microsofts 365 Copilot hauptsächlich als persönlicher Assistent für einzelne Arbeitnehmer gedacht. In dieser Funktion soll er diesen dabei helfen, E-Mails zu verfassen oder Meetings zu rekapitulieren, die sie möglicherweise verpasst haben. Mit der bevorstehenden Einführung von Team Copilot will Microsoft seinen GenAI-Assistenten auch für Gruppen zugänglich machen, um Videomeetings zu ermöglichen und Teamprojekte zu koordinieren.

"Microsoft Team Copilot ist ein sehr sinnvoller nächster Schritt, um die Belegschaft mit KI-basierten Tools auszustatten", erklärt J.P. Gownder, Vizepräsident und Hauptanalyst bei Forrester Research. "Wir wissen, dass Produktivität nicht auf die Arbeit von Einzelpersonen beschränkt ist. Wenn Copilot for 365 also bei gruppenorientierten Aufgaben hilft, kann das die Produktivität insgesamt nur verbessern.

Microsoft selbst hat drei wichtige Anwendungsfälle für den Team Copilot hervorgehoben.

Erstens kann der Bot als " Meeting-Moderator " zu einem Teams-Videoanruf hinzugefügt werden, so Jared Spataro, Microsofts Corporate Vice President AI at Work, in einem Blogbeitrag. Hier kann er Notizen machen, die von allen Besprechungsteilnehmern eingesehen und bearbeitet werden können, sowie Folgeaufgaben erstellen, die alle einsehen können, die Zeit für jeden Tagesordnungspunkt verfolgen und - falls integriert in Teams Rooms - auch persönliche oder hybride Besprechungen unterstützen.

Zweitens können Kollegen mit dem Team Copilot in Gruppen-Textchats innerhalb von Teams interagieren. Dabei ist der Copilot in der Lage, längere Unterhaltungen zusammenfassen, um allen Teilnehmern die wichtigsten Informationen zu vermitteln, und Fragen aus der Gruppe beantworten.

Schließlich kann der Team Copilot auch bei der Verwaltung von Projekten helfen, indem er in Microsofts Planner-App Aufgaben und Ziele erstellt, die er dann den einzelnen Mitarbeitern zuweisen kann. Er kann auch selbst Aufgaben erledigen - etwa einen Blogbeitrag verfassen - und Teammitglieder benachrichtigen, wenn zusätzlicher Input benötigt wird.

Noch Work in Progress

Forrester-Analyst Gownder sieht zwar das Potenzial des Team Copilot, die Produktivität zu verbessern, bemängelt jedoch Microsofts teilweise schlampige Kommunikation rund um das Produkt: "Es heißt, dass der Team Copilot 'Meetings moderiert', aber das tut er nicht. Meeting-Moderation bedeutet, ein Meeting zu leiten, dafür zu sorgen, dass alle einbezogen werden, die Teilnehmer beim Thema zu halten und pünktlich zu sein. Das ist eine besondere Fähigkeit. Team Copilot erstellt Tagesordnungen, verfolgt die Zeit, macht Notizen, fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und gibt Dateien frei."

Auch am Begriff Gruppenmoderation stößt sich Gowder: "Moderation klingt nach dem, was auf Reddit passiert - Leute auf Linie halten und unangemessene Kommentare zensieren. Das ist wiederum nicht das, was Copilot macht; es fungiert eher als Assistent für Gruppeninteraktionen und Meetings."

Alles in allem würden die Strategie und die Produktausrichtung für Team Copilot aber "sehr viel Sinn" ergeben, vorausgesetzt, sie funktionierten wie beschrieben. Bislang sei Copilot for Microsoft 365 jedoch "Work in Progress" und seine generative KI manchmal unberechenbar, so der Analyst.

Der Team Copilot wird im Laufe des Jahres in einer Preview für Microsoft-365-Kunden mit Copilot-Abonnement verfügbar sein.

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.