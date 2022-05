Microsofts Entwicklerkonferenz Build 2022 findet diese Woche statt, und inmitten der Flut von Ankündigungen gab es etwas sehr Apple-Ähnliches. Wer nicht genau aufgepasst hat, hätte denken können, dass Microsoft seinen eigenen Mac veröffentlicht.

Es handelt sich um ein neues Windows on Arm Entwickler-Kit in einem PC, der dem M1 Mac mini sehr ähnlich sieht. Der Name: "Project Volterra". Der quadratische Mini-Desktop-PC in Spacegrau scheint die gleiche Größe und Form wie Apples kleinster Mac zu haben. Das Material ist allerdings nicht Aluminium, sondern recyceltes Ozeanplastik.

Die technischen Daten des Devkits, mit dem Softwareentwickler neue Funktionen nutzen können, wurden noch nicht veröffentlicht, aber es wird kein Intel-Chip verwendet. Stattdessen arbeitet im Inneren ein Qualcomm Snapdragon-System auf Arm-Basis. Apples eigene M1-Prozessoren basieren ebenfalls auf Arm. Panos Panay von Microsoft sagte in einem Blog-Post: "Mit nativem Arm64 Visual Studio, .NET-Unterstützung und Project Volterra, das noch in diesem Jahr erscheint, bringen wir neue Tools heraus, die Ihnen helfen, den ersten Schritt auf dieser Reise zu machen."

Erinnerung an das Apple DTK

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, dann liegt das vielleicht daran: Apple stellte vor zwei Jahren ein Developer Transition Kit (DTK) mit einem Mac mini vor, der mit einem A12Z System on a Chip ausgestattet war. Der gleiche Prozessor kam auch im iPad Pro 2020 zum Einsatz. Entwickler mussten für das DTK eine Anzahlung von 500 Dollar leisten. Nachdem die M1-Macs auf den Markt kamen, verlangte Apple von den Entwicklern, dass sie das DTK zurückgeben und erhielten eine Gutschrift von 200 Dollar für den Kauf eines M1-Macs.

Als Apple seine M1-Macs herausbrachte, endete auch die Unterstützung für Boot Camp, die Möglichkeit, einen Mac in Windows oder macOS zu booten. Es ist zwar möglich, Windows on Arm auf einem M1-Mac auszuführen, aber es wird von Microsoft nicht offiziell unterstützt, und es scheint keine Anzeichen dafür zu geben, dass das Unternehmen seine Meinung ändern wird.

Microsoft hat Windows on Arm mit der Version 10 verfügbar gemacht - hauptsächlich für Microsoft Surface-Geräte. Die Veröffentlichung des Devkits zusammen mit der Veröffentlichung von Windows 11 on Arm vor ein paar Monaten zeigt, dass Microsoft immer noch hinter seinen Arm-Produkten her ist. In den verbleibenden Monaten des Jahres 2022 will das Unternehmen die Entwicklung jedoch beschleunigen.

Details darüber, wann und wie Microsofts Devkit erhältlich ist sowie eine Vorschau auf die Devkit-Tools sollen "in den nächsten Wochen" folgen. (bw)

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Macworld.com.