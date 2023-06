Die 20 größten Management-Beratungen mit Hauptsitz in Deutschland legten im vergangenen Jahr beim Umsatz um durchschnittlich 18,5 Prozent zu. Etwas langsamer wuchsen die 20 größten internationalen Management-Beratungen, deren Erlöse um 11,5 Prozent stiegen. Das sind erste Ergebnisse einer neuen Lünendonk-Studie, die im Juli 2023 veröffentlicht werden soll.

Das Ranking der größten Management-Beratungen mit Hauptsitz in Deutschland hat die Lünendonk & Hossenfelder GmbH aus Mindelheim bereits herausgegeben. Demnach führt Roland Berger die Rangliste mit einem Jahresumsatz von 870 Millionen Euro an, gefolgt von Simon-Kucher &Partners (534,9 Millionen) und Q_Perior (286 Millionen) auf Rang drei.

Deutsche Management-Beratungen beschäftigen 16.610 Mitarbeiter

Die 20 Unternehmen mit Wurzeln in Deutschland erzielten 2022 weltweit Einnahmen von 3,92 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,29 Mrd. Euro). Sie beschäftigten 16.610 Mitarbeitende (Vorjahr: 14.335). Rund 60 Prozent ihrer Erlöse entfielen auf den deutschen Markt.

Blickt man auf die internationale Konkurrenz mit ihren weltweiten Beratungsumsätzen, dann fallen die Zahlen der deutschen Marktführer vergleichsweise bescheiden aus. Allein der weltweite Marktführer Accenture erlöste 2022 insgesamt 32,4 Milliarden Euro mit Management-Beratung, die Nummer zwei Deloitte brachte es auf 29,5 Milliarden Euro und die drittplatzierte PwC/Strategy& auf 19,7 Milliarden. Die 20 führenden internationalen Consultants wuchsen mit 11,5 Prozent ebenfalls zweistellig.

Insgesamt profitierten die Management-Beratungen von Themen wie

Die Beratungen strichen im vergangenen Jahr deutlich erhöhte Honorarsätze ein, was neben der starken Nachfrage die zweite Erklärung für die kräftige Umsatzsteigerung ist. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 rechnen die deutschen Top 20 nur noch mit einem durchschnittlichen Erlöswachstum von 12,2 Prozent, während die internationalen Consultants mit 11,7 Prozent annähernd konstant zulegen.

Marktvolumen steigt auf rund 44 Milliarden Euro

"Die Nachfrage nach Beratungsleistungen war im zurückliegenden Geschäftsjahr enorm", kommentiert Lünendonk-Geschäftsführer Jörg Hossenfelder die Marktforschungsergebnisse. Die größte Herausforderung habe darin bestanden, genügend qualifiziertes Personal für die vielen Vorhaben zu finden. So hätten die deutschen Top-20 im vergangenen Jahr beim Headcount um 15,5 Prozent zugelegt, die internationalen Consultants sogar um 18,9 Prozent.

Mit Bezug auf Zahlen vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) teilt Lünendonk mit, der deutsche Managementberatungs-Markt habe 2022 ein Volumen von 43,7 Milliarden Euro erreicht (+14,7 Prozent). Im Vorjahr lag der Marktwert demnach bei 38,1 Milliarden Euro. Für dieses Jahr wird trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten immer noch ein Plus von zwölf Prozent erwartet. Damit würde das Marktvolumen hierzulande auf 49 Milliarden Euro ansteigen.

Den deutschen Beratungsmarkt dominieren letztendlich die großen internationalen Beratungshäuser mit ihren breit angelegten Leistungsspektren. Strategieberater sind darunter zu finden, ebenso Transformationsberatungen, Spezialisten für Mergers and Acquisitions oder Personalberater. Accenture und Deloitte sind klare Branchenführer, gefolgt von PwC/Strategy&. Die internationalen Strategieberatungen Boston Consulting Group (BCG) und Bain legten 2022 ebenfalls zu, vor allem in Deutschland.

Für das aktuelle Geschäftsjahr rechnet Lünendonk mit einer konjunkturellen Abkühlung. Die Stellenstreichungen von Beratungen wie McKinsey oder Accenture seien keine Vorboten einer Rezession, sondern eine unvermeidliche Anpassung nach dem starken Personalaufbau der letzten beiden Boom-Jahre gewesen, sagt Marktanalyst Hossenfelder.

Zudem nutzten die Consultants immer mehr die Effizienzpotenziale von Data Analytics und Künstlicher Intelligenz (KI). "Gerade die intelligenten Assistenzsysteme führen dazu, dass sich Beratungshäuser künftig wohl schlanker aufstellen werden", sagt der Analyst und weist darauf hin, dass Bain und PwC jeweils eine Allianz mit OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, eingegangen seien.

Hinweis zu den Lünendonk-Listen

Die Listen über die führenden Managementberatungen weisen die Gesamtumsätze der deutschen und internationalen Beratungsanbieter aus. Ein Ranking ausschließlich nach Beratungsumsätzen in Deutschland habe sich "nicht sinnvoll und ausreichend detailliert abbilden" lassen, so die Allgäuer. Deshalb berücksichtige man im Ranking der Managementberatungen in Deutschland nur Unternehmen, die ihre Gründungshistorie und Kapitalmehrheit in Deutschland hätten.

Lünendonk führt die multinationalen Konzerne, die ihren Hauptsitz beziehungsweise ihre Kapitalmehrheit im Ausland haben, und 2022 mehr als 50 Millionen Euro Umsatz mit Managementberatungs-Leistungen in Deutschland erzielen konnten, in der zweiten Liste "Führende internationale Managementberatungen in Deutschland" auf (siehe oben). Dabei werden die großen Strategieberatungen genauso erfasst wie Gesamtdienstleister sowie spezialisierte Beratungsunternehmen aus dem Personalsektor. Bei den Umsätzen der Big-Four-Unternehmen aus der Wirtschaftsprüfungs-Branche handelt es sich bei den gezeigten Leistungen ausschließlich um deren Advisory-Umsätze.