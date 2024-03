Das zu Microsoft gehörende soziales Business-Netzwerk LinkedIn ist weitläufig als Plattform zum Aufbau und zur Pflege von geschäftlichen Kontakten bekannt, wenngleich sich viele Nutzer mittlerweile nicht mehr ganz so strikt daran halten. Offenbar scheint dies die Betreiber auch nicht sonderlich zu stören: Wie Techcrunch berichtet, arbeitet LinkedIn daran, den mehr als einer Milliarde Nutzern künftig auch Spiele anzubieten, um die Bindung zu erhöhen und die Verweildauer auf der Website zu erhöhen.

Bei den geplanten Games handelt es sich allerdings weniger um Ego Shooter, Linkedin plant vielmehr, die Begeisterung für Rätsel auszunutzen, die Spielen wie Wordle zu einem viralen Erfolg und Millionen von Spielern verholfen hat. Die ersten Versuche sind dem Bericht zufolge die Spiele "Queens", "Inference" und "Crossclimb".

Techcrunch zufolge haben App-Forscher bereits Code gefunden, der auf entsprechende Vorbereitungen von LinkedIn hinweist. Einer von ihnen, Nima Owji, vermutet aufgrund der von ihm auf X geposteten Screenshots, dass Linkedin die Unternehmen in den Spielen anhand der Punktzahl ihrer Mitarbeiter einstufen will.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!



There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!



Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw